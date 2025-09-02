D. Juan Guia Jovani
Esquela publicada en La Opinión el 30 de agosto de 2025
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Paco Ureña: 'Mi padre nos levantaba a las seis de la mañana, a toque de silbato, para trabajar en el campo
- El cabañuelo de Mula hace su predicción: vendrán lluvias, frío y heladas
- Los pueblos de Murcia que pierden más vecinos
- Se pide a los hogares murcianos que aseguren puertas y ventanas: a partir del 1 de septiembre
- En directo: Marbella-Real Murcia
- Estos son los festivos de septiembre en la Región de Murcia
- Leonor se sube al Pilatus en su llegada a la AGA
- Bienvenida a San Javier, Leonor