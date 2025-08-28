Doña Concepción Ureña Muñoz
Esquela publicada en La Opinión el 28 de agosto de 2025
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
- Un buzo graba bajo el agua el 2º embarcadero 'más importante' de España en Murcia: la gran obra centenaria del ingeniero británico Gustavo Gillman
- Los cambios de horario en la vuelta al cole que amenazan a las familias en España: «Muchos centros funcionan con un horario intensivo»
- Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
- El polvo sahariano cubre el cielo de la Región: estas son las zonas con niveles muy desfavorables de calidad del aire
- La Comunidad investiga la rampa náutica alegal de la playa de Puerto Bello en Cartagena
- Los secretos de las Salinas de San Pedro
- Es una de las rutas más impresionantes de la Región de Murcia: «Muy auténtica y de poca dificultad»