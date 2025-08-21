D. Alfonso María Pasqual de Riquelme Torres
Esquela publicada en LA OPINIÓN el 21 de agosto de 2025
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- A pocos metros del mar: el desconocido pueblo de la Costa Cálida murciana donde las casas valen menos de 90.000 euros
- Dos mujeres la emprenden a golpes y mordiscos contra cuatro profesionales del SUAP de Cieza
- Todos los patinetes eléctricos de la Región tendrán que tener su seguro a partir de enero
- El PP sospecha que la renuncia de la alcaldesa de Águilas se debe a la guerra interna del PSOE
- Agrede sexualmente a su sobrina de 13 años en Murcia con la excusa de darle un masaje
- La Región se toma un 'respiro' del calor hasta el próximo lunes
- Así es la casa a la venta más cara de la Región de Murcia: cuesta más de 4 millones
- Un castillo con piscina y vistas al mar se alquila por noches en Murcia: «Las imágenes se quedan cortas con la realidad»