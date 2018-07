Canarias innova en los eSports

"En Canarias intentamos innovar a través de los eSports y llegar una hora antes que en La Península", con estas palabras abrió esta mañana Miguelo Betancor, profesor de la ULPGC e impulsor del proyecto regional sobre los eSports en Canarias, el objetivo del foro debate sobre los eSports organizado en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.



El evento, llevado a cabo en la capital grancanaria, contó con la presencia del presidente del Gobierno Autónomo, Fernando Clavijo, y el presidente del Comité Olímpico Español (COI), Alejandro Blanco, además de gamers profesionales, académicos, empresarios y políticos canarios.



Betancor informó sobre el porqué el olimpismo español ha abierto las puertas a los eSports, que definió como la visión deportiva competitiva de determinados videojuegos. "Hay que convivir con la tecnología y no demonizarla. Nuestro objetivo es educar en el buen uso porque me aterra la tecnología descontrolada", indicó Miguel Betancor.



Alejandro Blanco, por su parte, apuntó la necesidad de incentivar, desde el COI la educación en valores, además de adaptarse a los cambios en los movimientos deportivos. "El movimiento olímpico se ha adelantado en la inclusión de los eSports, y no va a hacer las cosas a la ligera. Los eSports no serán algo sedentario, sino donde se primarán los valores deportivos. No pensamos en resultados sino como medio de educación en valores", apuntó.



Fernando Clavijo defendió la necesidad de adaptarse a los cambios, al tiempo que agradeció el aval del Comité Olímpico Español en el proyecto educativo canario de los eSports. El presidente del Gobierno de Canarias señaló que "no podemos escondernos a la realidad", así como la necesidad de afrontar con transparencia y debate conjunto el tutelaje de los eSports en los escolares, a través del cual se introduce los valores del deporte y el olimpismo, "tenemos que trabajar todos juntos".