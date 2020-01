Murcia, donde el sabor es arte

La ciudad se convierte en la capital española de la gastronomía con un sinfín de actividades culinarias

Murcia celebra por todo lo alto su designación como Capital Española de la Gastronomía para este año 2020. Y lo hace de forma abierta e inclusiva, haciendo extensible esta capitalidad a toda la Región de Murcia. De norte a sur, de este a oeste, del mar a la huerta, de la tradición a la nueva cocina, la oferta gastronómica de esta Región cubre todo el espectro culinario que un territorio puede ofrecer. Una diversidad heredada del crisol de culturas que alguna vez la habitaron y cuyas raíces han dado lugar a lo que hoy definimos como 'La huerta de los 1.001 sabores'.

Tenemos un año de capitalidad por delante con el gran reto de situar en el mapa gastronómico, nacional e internacional, la gran riqueza de nuestra cocina. Una maravillosa oportunidad de compartir los valores y el esfuerzo de impulsar la gastronomía de todo un territorio cuyo prestigio ha crecido y sigue haciéndolo de la mano del emergente talento murciano.

Parece que cuando hablamos de cultura nos referimos únicamente a la literatura, poesía, pintura€ y que la gastronomía es algo alejado de la cultura de los pueblos. Nada más lejos de la realidad. La Cultura, esa cultura transmitida por nuestras abuelas, por nuestros padres, representa la historia de un pueblo; y la gastronomía de la Región de Murcia se ha nutrido de las aportaciones de todos los pueblos y culturas que por aquí han pasado. Murcia ha sido siempre un cruce de fronteras y caminos, una encrucijada de civilizaciones. Aquí hemos estado entre cartagineses y romanos, entre fenicios y griegos, entre castellanos y aragoneses, entre españoles y berberiscos, entre cristianos y nazaríes. Y todos los pueblos han ido dejando en nosotros algo de su cultura y de su gastronomía. Los murcianos hemos ido recogiendo lo mejor de cada uno de los pueblos que han pasado por aquí para generar nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Porque también en la cocina se manifiesta la forma de ser.

Esta Capitalidad Española de la Gastronomía debe ser uno de esos motivos de los cuales nos sintamos muy orgullosos de nuestra tierra, de haber nacido en Murcia, de ser murcianos y de llevar el nombre de murcianas y murcianos con todo el orgullo por toda España y por todo el mundo.

Actividades

A lo largo de este año se va a desarrollar un extenso programa de actividades dentro del municipio de Murcia, en el resto de municipios de la Región y en las principales ciudades de España con el fin de consolidar el sector de la gastronomía de Murcia y proyectarlo hacia el exterior para que sirva como motor económico y elemento de identidad e imagen de la marca Murcia.

Algunos de los objetivos que se quieren alcanzar este año son:

- Analizar y debatir sobre el presente y el futuro del sector de la gastronomía y la alimentación a través de foros de ideas, debates y encuentros sectoriales.

- Incrementar la valoración de los productos ya reconocibles de la gastronomía murciana como las frutas y hortalizas de nuestra huerta, el arroz de Calasparra o los vinos con denominación de origen.

- Dar a conocer a nivel nacional otros sectores productivos más minoritarios que también tienen mucho arraigo en esta tierra, como la carne y el embutido de chato murciano, la miel de azahar, la turma (trufa del desierto), el queso de cabra, la cereza o la granada.

- Difundir las elaboraciones típicas y consolidadas de la gastronomía murciana.

- Difundir el conocimiento de las elaboraciones tradicionales con riesgo de caer en desuso, especialmente entre los más jóvenes, como el guiso de trigo, el arroz con habichuelas o los distintos potajes que se elaboran en toda la Región.

- Promover la alta cocina, a través de la investigación y la innovación y como expresión de la creatividad y el talento de los cocineros murcianos.

- Mejorar la imagen de Murcia en el exterior, utilizando la gastronomía como ejemplo de un estilo de vida saludable: dieta mediterránea, clima primaveral y un entorno verde y sostenible.

Programación de invierno

La programación de invierno propone una reflexión sobre gastronomía a través de foros de ideas consistentes en encuentros con el sector de la gastronomía, la alimentación y el turismo. En cuanto a gastronomía se van a llevar a cabo varias actividades, entre las que se encuentran:

-La Semana de la Huerta: Estará enfocada en los foros divulgativos, al mercado de productos, a la feria de la biodiversidad, etc.

-Estrella de Levante realizará un concurso para dar a conocer la tapa 'Estrella' de la capital gastronómica con el fin de que se implante en los locales de la Región.

- Realización de catas de ron y ginebra en la sede de la capital.

- Realización de catas de vino durante toda la temporada con las diferentes bodegas y denominaciones de origen de la Región.

- Realización el primer fin de semana de cada mes de un mercado callejero internacional en el barrio del Carmen con representación de gastronomía de distintas culturas y países. Irá acompañado de un mercado de artesanía internacional.

- La Semana del Queso, la Miel y la Mermelada implicará a las DO de quesos de la Región junto con distintos productores de productos que maridan con ellos como mermeladas, membrillos, etc.

-Se presentará la mermelada y el aceite capital gastronómica de las frutas y aceitunas recogidas por el Servicio Municipal de Parques y Jardines.

- La Semana del Atún comenzará con un gran acto del ronqueo de atún en colaboración con Hostemur para dar a conocer los distintos tipos de elaboración de este producto.

Cultura y Gastronomía

En cuanto al área de Cultura y Gastronomía se llevarán a cabo ciclos de cine con películas, cortos y documentales enfocados al mundo gastronómico. Otra de las propuestas es 'Almudí, maridaje de danzas', un ciclo de danza en el Palacio Almudí en el que se combinarán diferentes estilos de danza y diferentes elaboraciones gastronómicas que los asistentes podrán compartir con los miembros de la compañía.

Por lo que respecta al apartado de Arte y Gastronomía, todos los sábados del mes de febrero y marzo (hasta el 21 de marzo) se realizarántalleres artísticos cuyo enfoque creativo será la gastronomía. Se realizarán talleres de literatura, escultura, fotografía y pintura en la sede del Teatro Romea en horario de 11.30 a 13.oo horas.

Por su parte, los ganadores del CreaMurcia en la disciplina de gastronomía tendrán este mes de febrero y marzo su protagonismo con la presentación de sus platos ganadores y realizando un gran evento de calle con todos los ganadores y finalistas, pudiendo realizar masterclass en la sede del Teatro Romea. Por su parte, la Academia de Medicina de la Región realizará actividades para la promoción de la salud.

Por todos estos motivos y muchos méritos más, Murcia ha sido designada Capital española de la Gastronomía.

Estructura Las cuatro estaciones

La capitalidad queda estructurada en torno a las estaciones del año, teniendo cada una de ellas un discurso propio.



-Invierno (fecundación y reflexión). Es el momento de poner en valor los dulces de invierno, el Murciatone, los buñuelos y los dulces de Navidad; así como los guisos tradicionales: el caldo con pelotas, el cocido, el guiso de trigo y el arroz con habichuelas, la paletilla de cabrito o el cordero segureño. El domingo 26 de enero se realizará el lanzamiento de la temporada de invierno con un gran evento en el teatro Romea que contará con Viva Suecia y Maldita Nerea, así como con la presentada de MasterChef Samantha Vallejo-Nájera. Habrá degustación de chocolate caliente y monas.

-La primavera es la temporada de la Huerta. Vendrá marcada por la actividad de la ciudad durante esta época (la Semana Santa, las Fiestas de Primavera y el Festival Murcia 3 Culturas, entre otros) y por la puesta en valor de los productos más tradicionales. Los pasteles de carne, las marineras, las monas con huevo, el pulpo al horno, la cerveza, el zarangollo, las alcachofas, los michirones o las ensaladas. El lanzamiento de la temporada coincidirá con el puente del 19 al 22 de marzo y contará con una ambiciosa programación cultural que signifique el renacimiento, en la que habrá desfiles, conciertos, moda y mucho color.

-Verano (juventud y nuevas tendencias). Tendrá especial protagonismo los productos vegetales, las ensaladas y elaboraciones de fácil digestión y alta hidratación. También los productos del mar, los pescados y mariscos.

Es el momento de productos como las frutas, los zumos y bebidas refrescantes. Del vermú y los cocktails. El lanzamiento de la temporada tendrá lugar a final de junio y se dirigirá especialmente a un público más joven. Habrá ferias gastronómicas relacionadas con la alimentación vegetariana y vegana, así como bebidas y cocktails propios de la época.

- En el otoño la naturaleza llega a su madurez. La programación se centrará en la alta cocina y en la cocina de vanguardia poniendo en valor la cocina contemporánea y experimental. Será también la temporada del vino y el aceite, de la uva y la aceituna, los salazones, el pisto murciano o la turma.



El lanzamiento de la temporada tendrá lugar a final de septiembre y en ella contaremos con los cocineros más laureados de la gastronomía regional y nacional. Habrá una feria gastronómica donde predominará la ciencia, la presentación de nuevas preparaciones y las elaboraciones más vanguardistas. En diciembre se realizará un gran acto de finalización con el lanzamiento de un proyecto que verá la luz en 2030.