La escasez de profesionales en el terreno de la ciberseguridad responde en gran medida a la falta de formación existente en el panorama actual. UNIVERSAE es plenamente consciente de los retos que plantea esta situación y de la necesidad de apostar con decisión por esta disciplina, que se ha destapado como fundamental en la gestión de cualquier empresa, incluso ya en las de tamaño más reducido. Por tal motivo, este Instituto Superior de Formación Profesional ofrece un Máster propio en Gestión Estratégica de la Ciberseguridad, el cual cuenta con el aval de la prestigiosa compañía RootedCON, así como un Máster de FP en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información.

Para que los alumnos de ambas titulaciones puedan trabajar con las herramientas más avanzadas, UNIVERSAE ha puesto en marcha su propio laboratorio de ciberseguridad, que destaca por su inigualable equipamiento, que lo convierte en el más potente de España. Este ‘paraíso ciber’ se divide en varias salas: centro de criptoanálisis, sala de reuniones, zona de operaciones hacking, laboratorio forense y área de descanso, entre algunas de ellas.

Los 28 ordenadores del espacio dedicado al hacking se reparten en dos sectores diferenciados por su color: los dispositivos situados en la zona del equipo rojo han de atacar y boicotear los de sus rivales; los del conjunto azul, en cambio, han de defenderse de estas ofensivas y mantener a salvo sus intereses. Por otro lado, el conocido como ‘UNIVERSAE Cybersecurity Lab’ dispone de un ordenador de cracking con 12 tarjetas RTX 4090 incorporadas, lo que le permite descifrar una contraseña de ocho caracteres en menos de una hora (un 32% más rápido que cualquier otro dispositivo actual), y de generar, en ese mismo periodo, más de doscientos mil millones de claves.

Por si todo ello fuera poco, dentro del laboratorio forense los alumnos aprenden -mediante el sistema learning by doing- diversas técnicas para identificar brechas cibernéticas y evaluar las cadenas de custodia. Así, se enfrentan al clonado de dispositivos con cables USB que infectan el móvil al conectarlos, tienen que acometer la reparación de algunas piezas o han de afanarse en la detección de redes. Este es el mejor ejemplo de la exitosa política formativa de UNIVERSAE, caracterizada por emplear las últimas tecnologías para recrear entornos que podrían darse en cualquier empresa y que, por tanto, prepara a los estudiantes para el siempre competitivo mercado laboral.

«Son ejercicios muy exigentes, de hasta cuatro o cinco horas de duración», explica Andrés Soriano, Director de Ciberseguridad (CISO) de UNIVERSAE. «El objetivo», añade, «es que el alumno se sienta inmerso en la infraestructura y eso le motive a estudiar e incluso ir más allá e investigar por su cuenta y tener nuevas inquietudes». Es este empeño el que conduce al Instituto Superior de FP a cuidar hasta el más mínimo detalle de su Cybersecurity Lab.

La formación en ciberseguridad es una garantía casi segura de empleo, teniendo en cuenta que diversos estudios, como el ‘Cybersecurity Workforce Study’, cifran en 60.000 los puestos de trabajo vacantes en la actualidad en este sector.

Gradúate en dos semestres

El tiempo es un bien preciado y, cuando se trata de los estudios, todavía más. Por este motivo, UNIVERSAE abre un periodo exclusivo de matriculación para una quincena de grados en los que es posible obtener un título en dos semestres; las clases comienzan en febrero de 2023 y finalizan en el mismo mes de 2024. Esta ventana de inscripción, que se cierra el 15 de febrero de este año, supone una gran oportunidad para obtener alguna de las titulaciones más demandadas de FP a distancia.

UNIVERSAE pone a disposición de todos sus alumnos tecnologías como la realidad aumentada y la realidad virtual para que el aprendizaje resulte mucho más ameno y sencillo.

Bolsa de empleo

Los alumnos de este Instituto Superior de Formación Profesional no solo gozan de la tecnología más puntera, sino también de programas enfocados específicamente a fomentar la empleabilidad. Campus23 es una iniciativa propia de este centro docente que permite mantener una relación cercana y de contacto constante entre alumnos y empresas, en un entorno único, para facilitar la incorporación de los primeros al mercado laboral. No en vano, UNIVERSAE cubre las ofertas de empleo de miles de compañías con las que ya ha suscrito convenio. Este binomio no solo genera una inigualable bolsa de empleo, sino que también permite a los estudiantes completar su formación gracias a los expertos de cada una de estas empresas. Son ellos quienes, a través de píldoras educativas, charlas o clases magistrales, orientan y aconsejan al alumno sobre la mejor manera de convertirse en un profesional del sector.