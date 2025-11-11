Oportunidades laborales en Murcia: más de 150 vacantes disponibles para promotores, cuidadores, agentes y técnicos

En el ámbito dinámico y competitivo del mercado laboral actual, las oportunidades de empleo se convierten en un factor crucial tanto para los aspirantes como para las empresas que buscan talento. A continuación, se presenta una selección de ofertas de empleo disponibles en la región de Murcia, cada una diseñada para satisfacer necesidades específicas del mercado y proporcionar un entorno de desarrollo profesional significativo. Estas ofertas constituyen una excelente opción para aquellos que buscan nuevas oportunidades profesionales, destacando beneficios y condiciones favorables ofrecidos por las empresas contratantes.

20 Promotores HMX Cosmética

Manpower selecciona promotores HMX Cosmética y se enfoca en aquellos interesados en el mundo de la belleza y el cuidado personal. Los promotores seleccionados tendrán la oportunidad de trabajar en campañas publicitarias y de promoción de productos cosméticos de alta calidad. El objetivo principal será aumentar la visibilidad de la marca y fomentar la venta de estos productos en el mercado local. Se busca a personas proactivas, con excelentes habilidades de comunicación y gusto por el trabajo en equipo. La empresa ofrece capacitaciones continuas, proporcionando el conocimiento necesario sobre los productos para garantizar una representación óptima de la marca. El dinamismo del sector cosmético y las posibilidades de crecimiento personal y profesional son un atractivo adicional para esta posición.

Para inscribirse y más información en Oferta de Promotores HMX Cosmética en Murcia.

30 Mozo/a de almacén o carretillero/as Blackfriday

Iman Temporing busca personal para mozo/a de almacén o carretillero/as relacionada con la entrega de servicios en Blackfriday se busca fortalecer las operaciones logísticas durante un periodo clave de alta demanda. La oferta destaca por la urgencia y la naturaleza temporaria del empleo, lo que requiere candidatos ágiles capaces de manejar productos de manera eficiente. Las responsabilidades incluyen el manejo seguro de las carretillas, optimización del uso del espacio del almacén y apoyo en la preparación de pedidos para su distribución. Se valorará especialmente la experiencia en logística y manejo de equipos pesados. Los aspirantes desempeñarán un rol vital dentro del ciclo logístico del evento Blackfriday.

Para inscribirse y más información en Oferta de Mozo/a de almacén o carretillero/as en Alhama de Murcia.

Cuidadora Externa

Aiudo para la posición de Cuidadora Externa ofrece una oportunidad significativa para aquellos interesados en brindar apoyo y cuidado personalizado en San Pedro del Pinatar. Los candidatos deben tener experiencia en el cuidado de personas mayores, mostrando un alto nivel de empatía y atención al detalle. El trabajo implica proporcionar asistencia vital en actividades diarias, como alimentación, higiene y movilidad, garantizando así una vida digna y confortable para los clientes. Un aspecto atractivo de esta oferta es el horario flexible, diseñado para facilitar un equilibrio entre la vida laboral y personal.

Para inscribirse y más información en Oferta de Cuidadora Externa en San Pedro del Pinatar, Murcia.

100 Customer Service Agent

Gevekom busca personal para la oferta Customer Service Agent se centra en proporcionar un soporte excepcional a los clientes, siendo un enlace crítico entre la empresa y su público. Esta posición requiere candidatos multilingües, preferiblemente con la habilidad de comunicarse en inglés y alemán, aumentando así la capacidad de la empresa para atender a una audiencia más amplia. Las funciones principales incluyen la gestión de consultas, resolución de problemas y el seguimiento de pedidos. Los candidatos ideales deben tener habilidades interpersonales sobresalientes y ser capaces de trabajar en un entorno de ritmo rápido. La empresa asegura un entorno de trabajo inclusivo y fomenta la diversidad, convirtiéndola en una oportunidad atractiva para profesionales de diferentes orígenes.

Para inscribirse y más información en Oferta de Customer Service Agent en Murcia.

5 Electrotécnicos Mantenimiento Industrial

TTA Personal GmbH precisa 5 Electrotécnicos de Mantenimiento Industrial resalta la importancia del mantenimiento continuo dentro de las operaciones mecánicas e industriales. Este rol implica la gestión proactiva del equipo industrial para minimizar tiempos de inactividad, lo que es fundamental para la eficiencia operativa. Los candidatos seleccionados formarán parte de un equipo que trabaja en sinergia para detectar y corregir fallos técnicos. Se requiere certificación técnica adecuada y experiencia previa en un entorno industrial similar. Además, la posición ofrece oportunidades de desarrollo profesional a través de formaciones y actualizaciones técnicas constantes, haciendo de esto una oportunidad enriquecedora en el campo del mantenimiento industrial.

Para inscribirse y más información en Oferta de Electrotécnicos Mantenimiento Industrial en Murcia.

Este conjunto de ofertas de empleo en la región de Murcia proporciona un amplio espectro de oportunidades para candidatos con diversos intereses y especializaciones. Desde la promoción de productos cosméticos hasta el mantenimiento técnico industrial, cada puesto está diseñado no solo para satisfacer las necesidades del mercado, sino también para fomentar el crecimiento personal y profesional de los empleados. La participación en estas oportunidades no solo promete el desarrollo de habilidades, sino también una contribución significativa en los respectivos campos de elección.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.