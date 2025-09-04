The Adecco Group presenta Adventure, un programa que reta al talento a solucionar los desafíos del futuro del empleo

Arranca en España con 15.000 euros de premio para la mejor idea

The Adecco Group, el mayor grupo de talento comprometido con las personas, la innovación y la sostenibilidad, presenta hoy Adventure, un proyecto que quiere encontrar soluciones innovadoras a algunos de los grandes desafíos del mercado laboral.

La iniciativa está dirigida a personas con talento, creativas y con visión de futuro emprendedores/as, estudiantes, profesionales en transición de carrera, o creativos/as con experiencia-, y que quieran dar forma al futuro del empleo.

El envío de candidaturas ha comenzado hoy y se mantendrá activo hasta el 8 de octubre. Las personas interesadas en participar en esta aventura pueden inscribirse a través de la web: https://discover.adeccogroup.com/adventure-es

Una vez cerradas las inscripciones, un jurado de expertos seleccionará a 20 finalistas que participarán en un bootcamp online de tres semanas. Durante este periodo, los finalistas trabajarán, organizados en cinco equipos y con el apoyo de herramientas basadas en Inteligencia Artificial, en torno a uno de los tres grandes desafíos planteados:

Por un lado, deberán proponer soluciones escalables para mantener vivo el conocimiento dentro de las organizaciones, ideando nuevas formas de mantener y transferir el conocimiento, el know-how de los trabajadores, pues vivimos en un entorno laboral donde la rotación de talento es cada vez más elevada. Así se evitará a las empresas perder el conocimiento adquirido cada vez que alguien deja la compañía.

El segundo reto pasa por reinventar el bienestar, diseñando soluciones proactivas que ayuden a las organizaciones a cuidar el bienestar emocional, físico y mental de sus equipos, más necesario que nunca.

Finalmente, los participantes elegidos para el tercer reto deberán desarrollar ideas innovadoras, apoyadas en la tecnología, para captar mejor al talento emergente. Las nuevas generaciones buscan organizaciones auténticas, con propósito, que ofrezcan experiencias excepcionales alineadas con sus valores.

A lo largo de todo este bootcamp los participantes estarán acompañados por consultores especializados en innovación y un inversor expert que les asesorarán a lo largo del proyecto.

Acabado el bootcamp, la gran final tendrá lugar el 4 de diciembre en Madrid, en un evento en el que se dará a conocer la mejor solución elegida por el jurado de entre las cinco presentadas, de la mano de Iker Barricat, presidente del Grupo Adecco en España y Portugal.

El equipo ganador recibirá un premio económico, para poder desarrollar la idea, de 15.000 euros y tres meses de acompañamiento gratuito con EZRA, la plataforma de coaching del Grupo Adecco que ofrece servicios de desarrollo personal y profesional.

En palabras de Iker Barricat, presidente del Grupo Adecco: “En el ADN del Grupo Adecco hay un firme compromiso con el talento y la innovación. Por eso lanzamos Adventure, para desarrollar un espacio de colaboración en el que aprender de nuevas ideas y anticiparnos al futuro del empleo y a algunos de los retos pendientes. Queremos así escuchar al talento más creativo y colaborar con él para evolucionar las formas de trabajar y liderar el cambio en el mundo del empleo”.

Adventure nace con la vocación de ser un proyecto global, que se desarrollará en otros países en los que el Grupo Adecco tiene presencia, según han informado, pero cuyo lanzamiento será en primicia en España.

Este programa se suma así a otras iniciativas del grupo como Trabajando en ti, un proyecto que recoge diferentes propuestas formativas, laborales y de orientación que impulsan el desarrollo del talento joven para favorecer su incorporación al mercado laboral.