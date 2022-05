A la hora de seleccionar las ofertas de empleo en Murcia debemos tener presente nuestra disponibilidad para el ejercicio de las funciones y necesidades del trabajo a realizar. La jornada completa implica una mayor cobertura de horario así como de salario, con la consecuencia adaptación de tu vida cotidiana (familia, estudios, etc.). En este artículo hemos seleccionado interesantes oportunidades que van desde modisto/a para Rosa Clará hasta despachante de busques, pasando por personal de limpieza, promotores de marca líderes en cosmética y maquillaje, chapistas y pintores de camiones, responsables de logística, etc.. Además te traemos de primera mano una oferta muy particular, con horario de tarde, para la recepción, recuento, empaquetado, clasificado, almacenaje y preparación para distribución de dinero en efectivo (billete y moneda). Hoy tienes donde elegir, ahora es tu turno para inscribirte.