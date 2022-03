Nada, ni siquiera la calima nos impide salir en búsqueda de ofertas de empleo en Murcia, como las que te detallamos a continuación. En ellas, encontrarás las funciones que debes realizar, los requisitos necesarios para postularte y qué ofrecen, así como las empresas que se encuentran respaldándolas. ¿Busca trabajo? Lo tenemos.

2 AYUDANTES/AS DE RECEPCIONISTA para Murcia - EUROFIRMS

Desde Eurofirms necesitamos incorporar un/a ayudante/a de recepcionista para importante empresa del sector del alquiler de vehículos ubicada en la zona de Corvera.

La persona seleccionada realizará las siguientes funciones:

- Gestionar contratos de alquiler de vehículos.

- Preparar la documentación del contrato y reflejar diligentemente la información en éste.

- Explicar al cliente las condiciones generales ofreciendo una atención personalizada.

- Realizar la venta de servicios y/o productos adicionales.

- Realizar el balance de flota.

- Gestionar el accident report.

- Resolver dudas o incidencias que puedan surgir con los clientes.

- Peritar y valorar económicamente los daños y revisar las coberturas en su caso.

- Verificar los siniestros para la realización de informes de uso interno para la compañía.

- Informar oportunamente al cliente de toda detección de daños derivadas del uso realizado.

- Realizar cobro de daños.

- Lavado y preparación de vehículos para su alquiler en caso de ser necesario.

Requisitos:

- Nivel inglés avanzado.

- Persona orientada a la atención al cliente y a las ventas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudante/a de Recepcionista en Murcia.

GESTOR/A SUBVENCIONES AGRARIAS para Alhama de Murcia - GRUPO IMAN

Iman Temporing ETT S.L. selecciona para una importante empresa ubicada en la zona de Alhama de Murcia un Gestor/a especializado subvenciones agrarias, para desarrollar las siguientes tareas:

- Seguimiento y asesoramiento en subvenciones agrarias.

- Conocimiento de la normativa agraria.

- PAC, fondos de innovación, fondos FEDER.

- Búsqueda de Subvenciones públicas

- Gestión, coordinación y planificación de los proyectos

- Justificación documental para solicitudes

- Realización de informes de reporte.

Se requiere:

- Seriedad, compromiso y alto grado de motivación.

- Capacidad de toma de decisiones.

- Habilidades comunicativas y organizativas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de GESTOR/A SUBVENCIONES AGRARIAS en Alhama de Murcia.

PLANT-MAINTENANCE ENGINEER para Fuente Álamo de Murcia - ADECCO

Empresa dedicada a la importación, exportación, fabricación, diseño y comercialización de elementos de resinas reforzadas con fibra de vidrio ¿Tienes formación y experiencia en Ingeniería Mecánico/a?¿Te interesaría la posibilidad de un puesto estable en una empresa? T

RESPONSABILITIES:

- Maintenance and Procedures for all equipment.

- Maintenance Schedule.

- New Investments.

- Machinery Improvements.

- Technical support to Commercial department.

- Technical support to customers.

- Legal Requirements and Inspections (Licenses, requirements and Building Certificates).

8. Machinery Documentation.

9. Support to Production and Shift Managers .

10.Winding Machine Programs.

11.Production Procedures.

12.Replacement in case of need for Planning and Quality.

13.Computers Responsible (software, requirements, connections, trouble shooting).

14.Be able on nights and weekends for trouble shooting.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de PLANT-MAINTENANCE ENGINEER en Fuente Álamo de Murcia.

ELECTROMECÁNICO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL para Cieza - GRUPO CRIT

Crit multinacional de Recursos Humanos selecciona para importante empresa del sector de la alimentación ubicada en Cieza, personal Electromecánico de Mantenimiento Industrial.

Se requiere una persona para trabajar a tiempo completo y con incorporación inmediata.

Funciones:

-Mantenimiento mecánico y eléctrico de máquinas, líneas de producción e instalaciones industriales generales: electricidad, mecánica, fontanería, electrónica y frigoríficas.

-Análisis de incidencias y resolución de averías del sistema de almacén logístico automatizado.

-Cumplimiento de partes de incidencias de maquinarias.

Se requiere:

-Formación en Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior en alguna de las siguientes especialidades: electricidad, mecánica, electrónica, automatización, robótica, mantenimiento de equipos industriales o similar.

-Experiencia previa similar 1 año en puesto mantenimiento industrial.

Otros:

-Disponibilidad fines de semana.

-Conocimientos de ofimática: Word, Excel, Access.

-Disponibilidad turnos de trabajo (M-T-N)

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Electromecánico Mantenimiento Industrial en Cieza.

OFICIAL 1ª ALBAÑIL CARTAGENA - ESALMEX

Se precisa Oficial de Construcción para realizar tareas de albañilería y fontanería en Cartagena - Murcia.

Es imprescindible formación PRL construcción - albañilerÍa 20 o 60 horas, residencia cercana al centro de trabajo y valorable Conocimiento en albañilería y fontanería

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Oficial 1ª Albañil Cartagena.