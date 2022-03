Si necesitas ayuda de cómo inscribirte en estas ofertas de empleo en Murcia publicadas a lo largo de la mañana, en el siguiente enlace te facilitamos el registro en las mismas. Recuerda que postularte como uno de los primeros candidatos es tener más opciones para entrar en los procesos de selección.

RECECIONISTA para Lorca - Grupo Iman

Iman Temporing ETT selecciona para una importante empresa ubicada en la zona de Lorca un/a Recepcionista para desarrollar las siguientes tareas:

- Atención telefónica.

- Atención al cliente.

- Gestión de pedidos de clientes.

- Tareas administrativas de soporte.

Se requiere:

- Experiencia de al menos 1 año en puesto similar.

- Imprescindible residencia cerca puesto vacante.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de RECECIONISTA en Lorca.

REPARTIDOR/A SECTOR ALIMENTACIÓN para Molina de Segura - Adecco

¿Cuentas con experiencia en reparto y distribución? Si te gusta conducir y el trato con la gente, en esta oferta podrás disfrutar de ambas cosas y además podrás organizar tu trabajo cada día.

En esta oferta:

- Te proporcionarán todo el material necesario (furgoneta de empresa, Ipad y uniforme) para que puedas realizar tu trabajo eficientemente.

- Además, los primeros días de tu incorporación recibirás formación de la mano de un compañero que te enseñará todo lo necesario para que tengas éxito en tus funciones, y podrás consultar cualquier duda con tu Gestor/a de zona.

- Necesitarás tener disponibilidad horaria, aunque dispondrás de un horario flexible porque serás tú el que se organice la ruta de reparto de la mejor manera posible para terminar la jornada lo antes posible.

- Si no vives cerca de la zona de reparto y no puedes comer en casa, no te preocupes, dispondrás de dietas para poder comer en un restaurante sin tener que preocuparte de prepararte la comida.

- Olvídate de buscar empleo, esta posición es estable y podrás estar en ella todo el tiempo que desees mientras tu desempeño sea el esperado.

Para poder ser valorado/a en esta oferta tendrás que cumplir los siguientes requisitos:

- Experiencia como repartidor/a durante al menos 6 meses realizando cobro e ingresos y utilizando sistemas informáticos para su gestión, preferiblemente en el sector alimentación o productos de gran consumo.

- Imprescindible permiso de conducir B1 en vigor y experiencia conduciendo furgones.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Repartidor/a Sector Alimentación en Molina de Segura.

CAMARERO/A , AYUDANTE CAMARERO/A Y CONTROL DE ACCESOS para Murcia - Adecco

¿ Tienes experiencia en el sector de la hostelería como camarero/a o ayudante de camarero/a? Seleccionamos par importante empresa del sector de hostelería camareros/as para puestos con carácter eventual y extras.

Tus funciones serán :

- Atención de Barra, Sala y/o Terraza.

- Atención a cliente.

- Caja.

- Limpieza de mesas.

Requisitos:

- Experiencia en el sector.

- Disponibilidad horaria y eventual.

- Carnet Manipulación Alimentos

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de 46302/ Camarero/a , ayudante camarero/a y control de accesos en Murcia.

OPERARIO/A MANUFACTURA DE VIDRIO para Murcia - Grupo Crit

Seleccionamos personal para trabajar como operario/a de manufactura de vidrio para una importante empresa ubicada en Lobosillo (Cartagena).

Funciones:

-Pulido de vidrio en máquina pulidora automática.

-Pulido de vidrio manual

-Mecanizado de vidrio mediante taladro manual

-Mecanizado de vidrio mediante CNC

-Resolución de incidencias en el día a día.

Requisitos:

-Valorable FP Mecanizado.

-Valorable manejo centro CNC.

-Valorable manejo puente grúa.

-Valorable experiencia en cristalería y manipulación de vidrio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a manufactura de vidrio en Murcia.

MANIPULADOR/A ALMACÉN DE FRUTA para Cieza - Grupo Crit

Grupo CRIT selecciona para importante empresa perteneciente al sector hortofrutícola ubicado en la zona de Cieza, manipulador/a.

Funciones:

- Manipulación de fruta de hueso en línea de producción.

- Envasado de fruta de hueso.

- Etiquetado de dichos productos.

Requisitos:

- Experiencia en dicho puesto.

- Incorporación inmediata.

- Disponibilidad de vehículo propio.

- Permiso de trabajo en vigor para trabajar en España.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Manipulador/a almacén de fruta en Cieza.

10 CARRETILLEROS/AS (H/M) - ZONA CIEZA - Grupo Crit

Grupo CRIT selecciona para importantes empresas pertenecientes al sector hortofrutícola, de la zona de Cieza, Carretillero/a.

Funciones:

-Carga y descarga de pedidos.

-Ubicación de mercancía en el almacén.

-Etiquetado y selección de la paquetería.

-Orden y limpieza del almacén.

Se requiere:

-Titulación de Carretillero/a.

- Experiencia previa de 2 años.

- Disponibilidad de vehículo propio.

- Disponibilidad de incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal Carretillero (H/M) - Zona Cieza.

PERSONAL MOZO DE ALMACÉN (H/M) para Cieza - Grupo Crit

Grupo CRIT selecciona para importante empresa perteneciente al sector hortofrutícola, ubicada en la zona de Cieza, personal mozo de almacén (H/M)

Se precisa experiencia como operario/a de producción, vivir en la misma población o pedanías cercanas, disponibilidad inmediata y vehículo propio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal mozo de almacén (H/M) en Cieza.

JEFE DE MANTENIMIENTO para Cartagena - Grupo Crit

Crit multinacional de Recursos Humanos selecciona para importante empresa del sector de la alimentación ubicada en Cartagena, Jefe de Mantenimiento Industrial.

Se requiere una persona para trabajar a tiempo completo y con incorporación inmediata.

Funciones:

-Controlar los índices de mantenimiento, costes de manutención, cumplimiento de los programas de mantenimiento de los equipos y maquinaria.

-Planificar y asignar las actividades de Mantenimiento y/o Reparación.

-Ordenar y supervisar el mantenimiento y reparación de los equipos en taller.

-Estimar el tiempo y los materiales necesarios para la realización del mantenimiento y reparación.

-Elaborar los pedidos de materiales y repuestos de los equipos.

-Etc.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe de mantenimiento en Cartagena.

TÉCNICO/A EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS para Murcia - Eurofirms

Para importante empresa del sector informático ubicada en Murcia, buscamos a un técnico microinformático (H/M) para realizar las siguientes tareas:

- Instalar y configurar equipos (hardware y software).

- Instalación de sistemas completos y sus componentes.

- Programar los equipos para su integración.

- Entre otras tareas propias del puesto de trabajo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a en sistemas microinformáticos en Murcia.

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN PINTURA CARTAGENA - Leroy Merlín

En Leroy Merlin apostamos por la construcción de equipos de expertos/as que aporten confianza y seguridad al cliente y que le asesoren en la búsqueda de la solución y del producto que responda a todas sus necesidades.

Por esto contamos contigo como Vendedor/a Especialista en Pintura, porque tienes un amplio conocimiento de tu oficio y nuestros productos, aportas la experiencia de trabajar como profesional de tu sector y sobre todo tienes pasión por lo que haces.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Pintura Cartagena .