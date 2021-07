¿Cuáles son los perfiles más demandados ahora mismo por las empresas? En las siguientes ofertas de empleo en Murcia podrás comprobar cómo los conductores, informáticos, ingenieros y personal para almacén son los profesionales más solicitados. Termina la semana con ese trabajo que tanto necesitas.

Administración y Finanzas

ADMINISTRATIVO/A EXPORTACIONES - INGLÉS ALTO para Lorca

Publicado: 15/07/2021 - 15:35

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

CRIT INTERIM ETT selecciona para importante empresa ubicada en Lorca del sector de productos cosméticos, técnico/a administrativo/a para departamento de exportaciones con inglés.

Funciones:

-Contacto y negociación con proveedores y clientes internacionales en ingles

-Gestión y distribución internacional de mercancías

-Garantizar la fiabilidad de las operaciones internacionales

Disponibilidad de incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a Exportaciones - Inglés Alto en Lorca.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO NIVEL ALTO FRANCÉS para Alguazas

Publicado: 15/07/2021 - 09:29

- Jornada completa.

Importante empresa del sector de la industria, precisa un/a auxiliar administrativo con nivel alto de francés.

Entre sus principales tareas están la gestión de pedidos, facturación, atención al cliente, etc.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar Administrativo Nivel Alto Francés en Alguazas.

Almacén y logística

RESPONSABLE LOGÍSTICA para Murcia

Empresa líder en el sector Retail precisa incorporar un/a Responsable de Logística

Funciones:

-Selección y contratación de equipo, anticipación de necesidades, onboard y formación, evaluación desempeño, consecución de objetivos, garantizar Seguridad y Salud según normativa.

-Recepción de Mercancías y Procedimientos.

-Asegurar entrada y salida de mercancía y valoración stocks, planificación, organización y ejecución de inventarios para fiabilidad de stock, control de transportistas, recogida de residuos y cumplimiento medioambiental, estocaje de mercancía peligrosa, organización, optimización, control y limpieza de zonas de recepción.

-Gestión Económica.

-Elaborar objetivos realistas, ambiciosos y coherentes, seguimiento de cuenta de Explotación, Cuadro de Mando y resultados comerciales.

-Colaboración con Comité de Dirección del Almacén.

-Optimización de procesos logísticos para incrementar productividad.

-Gestión Logística.

-Fluidez de entrada de mercancía, aprovisionamiento, reserva, zonas altas de rack, asegurar disponibilidad del 100% de artículos previstos.

-Entrada y reposición de mercancía, calidad de stock, responsable del uso y mantenimiento de herramientas al equipo.

-Participación en la vida del Almacén y de la Empresa.

-Participa activamente en el Comité de Dirección del Almacén, construcción y desarrollo de área.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable Logística en Murcia.

MOZO/AS CARGA Y DESCARGA para Torres de Cotillas (Las)

Publicado: 15/07/2021 - 16:06

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

¿Buscas empleo?

Faster Empleo selecciona para empresa situada en el Poligono Industrial Media Legua, Las Torres de Cotillas, Mozo/as para carga y descarga de mercancia y para preparación de pedidos tanto para días sueltos, como semanas completas.

Funciones:

-Carga y descarga de material.

-Preparación de pedidos.

-Ubicación y control de la mercancía en almacén con PDA.

Incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/as carga y descarga en Torres de Cotillas (Las).

CARRETILLEROS/ AS para Molina de Segura

Publicado: 15/07/2021 - 09:29

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

En Ligature ETT Seleccionamos varios Carretilleros/as para diferentes empresas de la industria agroalimentaria de la Región en Murcia.

Tareas a desarrollar:

- Manipulación, control de llegada y transporte de la mercancía utilizando medios mecánicos y manuales, cumpliendo con la normativa de seguridad y las normas de uso de las máquinas.

- Asegurar la lectura de la mercancía arrastrada.

- Trasladar y arrastrar todo tipo de palots y palets.

- Informar a los responsables sobre las posibles incidencias.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carretilleros/ as en Molina de Segura.

Autónomos

ASESOR INMOBILIARIO/A para Molina de Segura

Publicado: 15/07/2021 - 10:13

- 2 vacantes.

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

RE/MAX GALERA busca agentes inmobiliarios en la región de Murcia.

Requisitos mínimos:

- Persona emprendedora.

- Alto nivel de compromiso y responsabilidad.

- Trabajo en equipo y clara orientación a objetivos.

- Alta motivación por el sector inmobiliario.

- Buena presencia.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor Inmobiliario/a en Molina de Segura.

Compras, ventas y telemarketing

JEFE DE VENTAS PARA EMPRESA DE CONGELADOS para Murcia

Importante grupo de alimentación selecciona jefe de ventas.

El candidato/a seleccionado/a llevará a cabo las siguientes funciones como Jefe de Ventas:

-Realización de visitas comerciales dirigidas a los puntos de venta (canal HORECA) así como cadenas restauración Foodservice.

-Captación de nuevas cuentas. Apertura de clientes (target hostelería ).

-Seguimiento, fidelización y desarrollo de clientes actuales. Desarrollar y mantener relaciones activas con los clientes finales claves de la zona a través de visitas periódicas.

-Promover acciones para favorecer el sell in en el canal.

-Analizar el mercado a través de una prospección activa.

-Definición y revisión de precios, seguimiento de los cobros.

-Comunicación y coordinación con Gerencia y el equipo comercial.

-Consecución de los objetivos comerciales.

-Gestión de incidencias con los puntos de venta/clientes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe de Ventas para empresa de Congelados en Murcia.

REGIONAL MANAGER SPAIN & GREECE para Murcia

Reporting to the Chief Operating Officer International and being member of the international business unit management team the main responsabilities would be:

-P&L responsible for 2 legal entities of the group, Spain and Greece.

-Responsible for managing the business units in accordance with the Company's articles, the powers of attorney and proxy matrix issued at any time, and the general guidelines, corporate policies, and instructions issued by the board or group management of the group.

-Responsible for ensuring that the business units financial accounts are in accordance with laws and regulations, and that the portfolio management is arranged in a satisfactory manner.

-Responsible for correct and timely reporting, both financial and operational, in accordance with predetermined schedules and format established by the Company.

-Responsible for conducting all business activities within the BU in compliance with all laws and regulations.

-Interface in a matrix with group functions such as Finance, R&D, Supply Chain, and HR.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Regional Manager Spain & Greece en Murcia.

LEROY MERLIN SELECCIONA:

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN COCINAS CARTAGENA CAMPAÑA DE VERANO

Publicado: 15/07/2021 - 14:48

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

¿Eres experto/a en cocinas? ¿Has trabajado como asesor o vendedor de cocinas anteriormente?

Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia experiencia y conocimiento de su oficio y nuestros productos. Por eso, ¡contamos contigo!

Como Vendedor/a Especialista en Cocinas asesorarás a nuestros clientes como un profesional experto, asumirás la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás oportunidades de negocio y colaborarás en la implantación y seguimiento de las colecciones. Para ello, pondremos a tu disposición todas las herramientas necesarias para conseguir ofrecer a nuestros clientes los mejores productos para preparar su casa este verano.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Cocinas Cartagena Campaña de Verano.

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN JARDÍN MURCIA NUEVA CONDOMINA CAMPAÑA DE VERANO

Publicado: 15/07/2021 - 14:48

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Como Vendedor/a Especialista en Jardinería asesorarás a nuestros clientes como un profesional experto, asumirás la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás oportunidades de negocio y colaborarás en la implantación y seguimiento de las colecciones. Para ello, pondremos a tu disposición todas las herramientas necesarias para conseguir ofrecer a nuestros clientes los mejores productos para preparar su casa este verano.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Jardín Murcia Nueva Condomina Campaña de Verano.

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN JARDINERÍA para Cartagena

Publicado: 15/07/2021 - 14:47

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Requisitos:

-Experiencia demostrable en el canal especialista (jardín).

-Residir en la provincia del puesto vacante y tener posibilidad de trasladarte al centro de trabajo con vehículo propio o transporte público.

-Amplio conocimiento sobre del sector y el producto.

Una vez que avance tu candidatura en el proceso de selección, es imprescindible que realices el test de conocimiento de producto que recibirás en tu correo electrónico desde la dirección envio@likeik.com (por favor revisar tu bandeja de spam y promociones para verificar su recepción y poder continuar con el proceso de selección). Sólo dispondrás de un intento una vez abierto el test, por lo que te recomendamos que te prepares en un lugar tranquilo para poder realizarlo correctamente y de una única vez.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a Especialista en Jardinería en Cartagena.

Informática y telecomunicaciones

TÉCNICO/A EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES. para Murcia

Publicado: 15/07/2021 - 10:35

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit multinacional de RRHH selecciona para importante empresa de referencia en el sector de diseño y fabricación de grupos electrógenos de Diesel y gas, ubicada en San Javier (Murcia), necesita incorporar a su plantilla un/a Técnico en sistemas microinformáticos y redes.

Se ofrece plan de desarrollo de carrera.

Funciones:

- Capacidad de montar y reparar equipos microinformáticos, ampliar el equipamiento informático.

- Instalar y configurar el software base.

- Administrar y mantener el software y de aplicación de clientes.

- Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general instalar, configurar y verificar los elementos de la red local.

- Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas.

- Realizar seguimiento de los procesos implementados y del cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.

- Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema para su mantenimiento y atención al cliente.

- Confeccionar presupuestos de sistema según los requerimientos del cliente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a en sistemas microinformáticos y redes. en Murcia.

DESARROLLADOR/A JAVA para Murcia

Publicado: 15/07/2021 - 14:46

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Si te encanta trabajar con la tecnología Java y quieres crecer en una empresa líder en desarrollo tecnológico y automatización de procesos... ¡quizá esta posición te interese!

En Brandty, seleccionamos un Desarrollador/a Java con experiencia en algunas tecnologías: JAVA SPRING/ FRONTEND ANGULAR 8 ó APPs IONIC para el desarrollo de proyectos de transformación digital de procesos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Desarrollador/a Java en Murcia.

PROJECT MANAGER DE DESARROLLO para Murcia

Publicado: 15/07/2021 - 14:46

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

¿Quieres formar parte de una empresa líder en desarrollo tecnológico y automatización de procesos? ¿Te gustaría asumir el mando en proyectos de esta índole? ¡Tenemos un nuevo reto para ti!

Funciones:

En dependencia del Director Técnico, liderarás este atractivo proyecto y serás el interlocutor con el cliente, gestionando todo el desarrollo del proyecto, coordinando el equipo a tu cargo (en torno a 5 personas), y reportando al director técnico, quien te facilitará los recursos necesarios para el correcto desarrollo del proyecto.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Project Manager de Desarrollo en Murcia.

Ingeniería

JUNIOR MELON BREEDER para Murcia

The main responsabilities are:

-Participate in developing a breeding programme to create a long-time vision based on the latest market developments, to develop a variety indicated in a generally described instruction with specified properties

-Participate in carrying out breeding programmes

-Participate in selecting plants based on the indicated objectives and by visual evaluation and analytical evaluation

-Participate in planning variety trials and test

-Register and analyse observations, results and conclusions

-Participate in adjusting breeding programmes

-Stay up to date with (scientific) developments with respect to breeding, market and legislature

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Junior Melon breeder en Murcia.

INGENIERO TÉCNICO TELECOMUNICACIONES CARTAGENA

Publicado: 15/07/2021 - 08:44

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Se precisa Ingeniero Técnico Telecomunicaciones para la realización de proyectos y asistencias técnica a Dirección de Obra de instalaciones de telemando, telecontrol, PLC, SCADA etc.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero Técnico Telecomunicaciones Cartagena.

Otras profesiones y oficios

OPERADOR DE PUENTE GRÚA para Molina de Segura

Publicado: 15/07/2021 - 09:29

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

En Ligature ETT precisamos Operadores que se encuentren en posesión del Certificado de Operador de Puente Grúa para cubrir diversas vacantes en empresas del sector del Metal en la Región de Murcia.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operador de Puente Grúa en Molina de Segura.

ENCARGADA DE LÍNEA para San Javier

Publicado: 15/07/2021 - 09:24

- 2 vacantes.

Galiempleo selecciona personal para trabajar como Encargada/o de línea en la zona de San Javier, provincia de Murcia.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ENCARGADA DE LÍNEA en San Javier.

Transporte y reparto

CONDUCTOR RUTA NACIONAL- INTERNACIONAL (PORTACOCHES) para Murcia

Publicado: 15/07/2021 - 14:47

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para importante empresa de transportes ubicada en Murcia, buscamos conductores de camión con remolque portacoches para rutas nacionales e internacionales.

Requisitos:

- Imprescindible experiencia en transporte de vehículos.

- Imprescindible experiencia en vehículos portacochhes.

- Posibilidad de pernoctación algún fin de semana al mes.

Se ofrece incorporación directa a una gran compañía en pleno proceso de expansión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CONDUCTOR RUTA NACIONAL- INTERNACIONAL (PORTACOCHES) en Murcia.