Buscar trabajo es una ardua tarea. En iberempleos.es intentamos ayudarte, ofreciéndote cada viernes una selección de ofertas de empleo en Murcia. Hoy destacamos puestos vacantes para técnico de RRHH, coordinador de seguridad y salud, digital marketing, responsable de exportación, vendedores de cocinas, técnicos comerciales, consejeros de belleza, repartidor de alimentación, recepcionistas, auxiliares de limpieza, administrativos, un amplio abanico de posibilidades con un solo fin, encontrar trabajo. ¿Comenzamos?.

Administración y Finanzas

GRUPO CRIT ESPAÑA SELECCIONA:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (H/M) para Molina de Segura

Desde Crit Outsourcing Murcia seleccionamos para empresa del sector logístico situada en Molina de Segura un/a Auxiliar Administrativo/a.

Funciones:

- Gestión de facturación.

- Mecanización de datos.

- Atención telefónica y resolución de incidencias.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar Administrativo (H/M) en Molina de Segura.

ADECCO SELECCIONA:

RECEPCIONISTA SUSTITUCIONES LORCA (MURCIA)

Si te gusta la atención al cliente, tienes experiencia en recepción, atención telefónica o administración y resides en la zona de Lorca o cerca ¡esta oferta te puede interesar!

Se trata de un puesto de Recepcionista para realizar sustituciones (vacaciones o bajas) en una importante empresa del sector alimentario ubicada en la zona de Lorca, Murcia.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Recepcionista Sustituciones Lorca (Murcia).

Almacén y logística

ADECCO SELECCIONA:

PEÓN/ ALMACENERO/A SECTOR NAVAL para Cartagena

Funciones a realizar:

- Limpieza y organización de la sección.

- Trabajos en espacios confinados.

- Mantenimiento en general.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Peón/ Almacenero/a Sector Naval en Cartagena.

Autónomos

PRONTOPRO SELECCIONA:

ORGANIZADOR/A DE EVENTOS CORPORATIVOS para Murcia

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Organizador de eventos corporativos en Murcia.

PROFESOR/A DE ARTESANÍA para Murcia

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Profesor de artesanía en Murcia.

MAQUILLADOR/A para Murcia

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Maquillador en Murcia.

PINTOR/A para Murcia

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Pintor en Murcia.

LIMPIADOR/A DE VEHÍCULOS para Murcia

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Limpiador de vehículos en Murcia.

INSTRUCTOR/A DE ZUMBA para Murcia

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Instructor de zumba en Murcia.

ANIMADOR/A PARA NIÑOS para Murcia

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Animador para niños en Murcia.

EMPRESA DE LAVADO DE ALFOMBRAS, COLCHONES Y SOFAS para Murcia

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Empresa de lavado de alfombras, colchones y sofas en Murcia.

Compras, ventas y telemarketing

LEROY MERLIN SELECCIONA:

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN COCINAS MURCIA LA ALBERCA CAMPAÑA DE VERANO

Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia experiencia y conocimiento de su oficio y nuestros productos. Por eso, ¡contamos contigo!

Como Vendedor/a Especialista en Cocinas asesorarás a nuestros clientes como un profesional experto, asumirás la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás oportunidades de negocio y colaborarás en la implantación y seguimiento de las colecciones. Para ello, pondremos a tu disposición todas las herramientas necesarias para conseguir ofrecer a nuestros clientes los mejores productos para preparar su casa este verano.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Cocinas Murcia La Alberca Campaña de Verano.

PAGE PERSONNEL SEELECCIONA:

TÉCNICO COMERCIAL SECTOR CONSTRUCCIÓN para Murcia

El candidato seleccionado se encargará de las siguientes funciones como Responsable del Gremio de Instalación en la provincia de Vizcaya y Cantabria

-Asegurar la consecución del plan de ventas y de los objetivos marcados

-Correcta gestión de los clientes de la Zona asignada desarrollando la cartera ya existente y creando nuevas cuentas

-Identificar a los clientes más importantes de la provincia y establecer un plan de acción para desarrollar las iniciativas estratégicas de las Compañía.

-Basar la actividad diaria en base a Oportunidades con visitas bien planificadas, preparadas y con objetivos claros de negocio.

-Trabajo y reporte diario con Salesforce.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico Comercial Sector Construcción en Murcia.

TÉCNICO COMERCIAL NACIONAL (H/M) para Murcia

Empresa del sector agroquímico ubicada en Murcia busca incorporar un perfil técnico comercial (h/m) con disponibilidad para viajar a nivel nacional. No es imprescindible residir en Murcia.

Funciones:

- Prospección del mercado y tejido empresarial de la zona asignada.

- Reporte a dirección de las acciones comerciales.

- Realización de ensayos/demostraciones en casa del cliente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico comercial nacional (h/m) en Murcia.

MICHAEL PAGE SELECCIONA:

RESPONSABLE DE EXPORTACIÓN SECTOR PLÁSTICO para Murcia

Importante empresa del sector Plástico selecciona Responsable de Exportación.

Funciones:

- Creación de una nueva cartera de clientes internacionales de gran consumo.

- Liderar y coordinar el área de ventas internacionales.

- Aumentar la influencia de la empresa en el mercado europeo y, más tarde en mercados como

América, Asia…

- Creación del equipo de ventas internacional.

- Coordinación del equipo de ventas, así como el control y dirección de este.

- Análisis e Investigación de nuevos mercados, con el objeto de introducir el producto.

-Etc.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de Exportación sector Plástico en Murcia.

Conductores y repartidores

REPARTIDOR/A SECTOR ALIMENTACIÓN para Molina de Segura

En esta oferta:

- Te proporcionarán todo el material necesario (furgoneta de empresa, Ipad y uniforme) para que puedas realizar tu trabajo eficientemente.

- Además, los primeros días de tu incorporación recibirás formación de la mano de un compañero que te enseñará todo lo necesario para que tengas éxito en tus funciones, y podrás consultar cualquier duda con tu Gestor/a de zona.

- Necesitarás tener disponibilidad horaria, aunque dispondrás de un horario flexible porque serás tú el que se organice la ruta de reparto de la mejor manera posible para terminar la jornada lo antes posible.

- Si no vives cerca de la zona de reparto y no puedes comer en casa, no te preocupes, dispondrás de dietas para poder comer en un restaurante sin tener que preocuparte de prepararte la comida.

- Olvídate de buscar empleo, esta posición es estable y podrás estar en ella todo el tiempo que desees mientras tu desempeño sea el esperado.

Para poder ser valorado/a en esta oferta tendrás que cumplir los siguientes requisitos:

- Experiencia como repartidor/a durante al menos 6 meses realizando cobro e ingresos y utilizando sistemas informáticos para su gestión, preferiblemente en el sector alimentación o productos de gran consumo.

- Imprescindible permiso de conducir B1 en vigor y experiencia conduciendo furgones.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Repartidor/a Sector Alimentación en Molina de Segura.

Marketing y comunicación

MICHAEL PAGE SELECCIONA:

DIGITAL MARKETING MANAGER para Murcia

Funciones:

-Diseño y planificación de estrategia de contenido multicanal.

-Elaboración de planes de Marketing y Comunicación.

-Liderar la creación, evolución y mantenimiento de productos digitales (página web, APP).

-Gestión y planificación de campañas.

-Analítica cuantitativa y cualitativa de múltiples campañas y canales.

-Reporting semanal, mensual y anual.

-Cuidado de la imagen de marca en todos los soportes y canales.

-Distribución del presupuesto asignado al departamento.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Digital Marketing Manager en Murcia.

Otras profesiones y oficios

GRUPO CRIT SELECCIONA:

PERSONAL OFICIAL DE 2º CARPINTERÍA - ALCANTARILLA

Grupo Crit multinacional de RRHH selecciona para importante empresa de referencia en el sector de los cosméticos en pleno proceso de expansión nacional e internacional, con centro de trabajo ubicado en Alcantarilla, necesita incorporar a su plantilla un/a Oficial 2º Carpintería, realizando la función principal de montaje de todo tipo de muebles, cocinas y puertas forradas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal Oficial de 2º Carpintería - Alcantarilla.

OPERARIO LAVADO PALOTS (H/M) para Lorquí

Desde Crit Outsourcing, la rama de externalización de servicios de GRUPO CRIT, seleccionamos para empresa ubicada en el Polígono Industrial El Saladar en Lorquí, operario/a para el lavado de cajas y contenedores de plástico.

Funciones:

- Abastecer y desabastecer máquina de lavado.

- Lavado manual con pistola de agua.

- Ubicación y colocación de contenedores de plástico.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario Lavado Palots (H/M) en Lorquí.

OPERARIO/A MAQUINA LAMINADORA - EXTRUSORA PLÁSTICO para Alcantarilla

Grupo Crit multinacional de RRHH selecciona para importante empresa de referencia en el sector del plástico en pleno proceso de expansión nacional e internacional, con centros de trabajo ubicados en Alcantarilla y Librilla, necesita incorporar a su plantilla un/a Operario/a Maquina Laminadora - Extrusora Plástico, realizando la función principal de control de fabricación de bobinas de film de plástico.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a Maquina Laminadora - Extrusora Plástico en Alcantarilla.

LOXAMHUNE SELECCIONA:

JEFE DE TALLER CARTAGENA

Loxam Hune, multinacional francesa requiere incorporar un Jefe de taller para Cartagena, Murcia.

Se encargará de la gestión de un equipo de mecánicos y de la reparación y revisión de motores de plataforma de elevación y maquinaria generalista.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe de taller Cartagena.

FUNDACIÓN ADECCO SELECIONA:

AUXILIAR DE LIMPIEZA EN CENTRO COMERCIAL EN CARTAGENA

¿Buscas un trabajo en horario de mañanas? ¿Te gustaría disponer de tiempo libre? Si te interesa un trabajo en el que puedas compaginar tu vida profesional con tu vida personal y disfrutar de tus hobbies, tenemos una oportunidad laboral para ti.

Como auxiliar de limpieza tendrás que garantizar la limpieza general de las instalaciones para un adecuado mantenimiento de las mismas y trabajarás de manera autónoma, marcándote tu ruta de trabajo para conseguir los objetivos indicados.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar de limpieza en Centro Comercial en Cartagena.

ADECCO SELECCIONA:

CONSEJERO/A DE BELLEZA para Murcia

¡Te apasiona el mundo de la peluquería y buscas un trabajo temporal para compaginar con otras actividades!

Desde importante marca de productos del sector buscan incorporar un/a consejero/a de belleza para trabajar en gran superficie de Murcia centro.

Necesitamos que aportes para esta posición:

-Actitud muy proactiva y dinámica.

-Buenas habilidades de comunicación

-Disponibilidad para hacer turnos rotativos (mañana- tarde) en

-Horario de 30 horas/semanales.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Consejero/a de belleza en Murcia.

OPERARIO/A DE CALDERAS SECTOR ALIMENTACIÓN para Molina de Segura

Si tienes experiencia como Operario/a de Calderas, y quieres seguir desarrollándote dentro de una gran empresa del sector alimentación, esta es tu oferta, ¡inscríbete ya!

Tus funciones y responsabilidades:

- Vigilar, supervisar y controlar el correcto funcionamiento de las calderas.

- Revisión, mantenimiento y control de la planta de osmosis inversa.

- Gestión del almacén de repuestos y de suministros industriales.

- Orden y limpieza de la zona de calderas y almacén.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a de Calderas Sector Alimentación en Molina de Segura.

GRUPO ELSAMEX SELECCIONA:

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD MURCIA

-Realizará labores de coordinación de seguridad y salud en los contratos de las provincias de Murcia y Alicante.

-Será el Coordinador de seguridad y salud en obras, visitas a obras y elaboración de informes

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Coordinador de seguridad y Salud Murcia.

FEU VERT SELECCIONA:

MECÁNICO/A DE AUTOMÓVILES CARTAGENA

Se encargará del montaje e instalación de los recambios y accesorios del automóvil, realizarán todas las operaciones de mecánica rápida tales como montaje de neumáticos, cambios de aceites, filtros, etc. y otras operaciones de mecánica pesada (embragues, distribuciones, etc.).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecánico/a de automóviles CARTAGENA.

Recursos Humanos

ADECCO SELECCIONA:

TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS para Murcia

Nuestro cliente es una compañía líder en E-commerce, en búsqueda de un perfil de Técnico de RRHH para su nuevo almacén ubicado en Murcia.

Requieren:

- Actitud proactiva.

- Atención al detalle.

- Excelentes habilidades de comunicación.

- Experiencia en aplicaciones de Microsoft Office, especialmente Excel.

- Capacidad alta en la resolución de problemas.

- Cierta flexibilidad de horarios (mañana, tarde y posibles fines de semana), según sea necesario.

- Experiencia previa en selección de calidad (de volumen o individual).

- Experiencia en empresa multinacional.

- Acostumbrados a timings rápidos de selección, sin perder calidad.

- Inglés alto.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico de Recursos Humanos en Murcia.