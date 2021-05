Comerciales, administrativos, operarios de limpieza, soldadores, ingenieros, informáticos, etc. son solo algunos de los perfiles que se demandan esta semana en las ofertas de empleo en Murcia. Consulta todas las oportunidades a las que puedes optar en estos momentos e inscríbete aquí mismo en la vacante que más se ajuste con tu perfil y experiencia profesional.

Compras, ventas y telemarketing

Grupo Crit España selecciona:

RESPONSABLE DE COMPRAS PARA PLANTA DE FABRICACIÓN para Murcia

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Crit multinacional de Recursos Humanos selecciona para importante empresa agroalimentaria de la Región de Murcia ubicada en Espinardo (Murcia) responsable de compras para planta de fabricación.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de Compras para planta de Fabricación en Murcia.

VENDEDOR/A ÓPTICA - TOTANA

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

CRIT INTERIM ETT selecciona personal para trabajar como Vendedor/a en empresa dedicada a la comercialización de productos de óptica: gafas, lentes, fundas… para su establecimiento localizado en Totana.

Funciones:

- Asesorar y vender a los clientes productos de óptica.

- Comprobación de gafas que vienen de taller (graduación, fundas, paño, garantía, promoción, etc.).

- Orden de los cajones, expositores de la tienda.

- Avisar a clientes de recogida de su pedido.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a Óptica - Totana.

VENDEDOR/A ÓPTICA - LORCA

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

CRIT INTERIM ETT selecciona personal para trabajar como Vendedor/a en empresa dedicada a la comercialización de productos de óptica: gafas, lentes, fundas… para su establecimiento localizado en Lorca.

Funciones:

- Asesorar y vender a los clientes productos de óptica.

- Comprobación de gafas que vienen de taller (graduación, fundas, paño, garantía, promoción, etc.).

- Orden de los cajones, expositores de la tienda.

- Avisar a clientes de recogida de su pedido.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a Óptica - Lorca.

DEPENDIENTE/A - PELUQUERO/A PERFUMERÍA CARTAGENA

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

CRIT INTERIM ETT selecciona personal para trabajar como dependiente/a en importante empresa dedicada a la comercialización de productos cosméticos y perfumería a un Peluquero/a, para su establecimiento localizado en el Centro Comercial Parque Mediterráneo de Cartagena.

Funciones: asesorar y vender a los clientes productos de peluquería, cosmética y perfumería.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependiente/a - Peluquero/a perfumería Cartagena.

Michael Page selecciona:

RESPONSABLE EXPORTACIÓN (SECTOR COSMÉTICO) para Murcia

Funciones:

-Gestión de la red de distribuidores en Europa y USA.

-Desarrollo de negocio en los mercados mencionados (canal distribuidor).

-Asistencia a las principales ferias del sector.

-Negociación de nuevos acuerdos comerciales y negociación de los existentes.

-Análisis de la competencia, consumidor y mercado.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable Exportación (Sector Cosmético) en Murcia.

Administración y Finanzas

Adecco selecciona:

AUXILIAR SERVICIO VALIJA MEDIA JORNADA SUSTITUCIONES MURCIA

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Se trata de un puesto de sustituciones por bajas o vacaciones en el servicio de Atención al Ciudadano de Murcia. Trabajarás gestionado el archivo, documentación y correo postal de las oficinas de Atención al ciudadano.

Las funciones que realizaras son:

- Recepción de mensajería y paquetería.

- Clasificación de documentos

- Traslado de documentación entre diferentes oficinas

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar Servicio Valija Media Jornada Sustituciones Murcia.



RECEPCIONISTA AMAZON MURCIA

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Nuestro cliente es una compañía líder en E-commerce, en búsqueda de un perfil de Recepcionista para su nuevo almacén, ubicado en Murcia. Experiencia de Recepcionista y/o en funciones similares Administrativos/as.

Funciones:

- Recepción de visitantes al centro de trabajo.

- Atención telefónica.

- Gestión de correspondencia.

- Gestión del pedido/recepción de Merchandising y/o material con los proveedores/as.

- Gestión de taquillas de personal.

- Soporte en la organización de eventos.

- Soporte en la difusión de comunicaciones a los empleados/as del centro.

- Soporte al programa Swang.

- Preparación de las salas de visitas, reuniones...

- Tareas administrativos/as derivadas de todas estas funciones arriba mencionadas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de RECEPCIONISTA AMAZON MURCIA.

ADMINISTRATIVO/A DE RRHH ZONA NOROESTE para Moratalla

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Una empresa comprometida con la innovación y genética I + D + i esta seleccionando a una persona que se encargue de gestionar el Departamento de Recursos Humanos.

Tus funciones serian:

- Gestión de altas y bajas.

- Revisión de nóminas.

- Prevención de Riesgos Laborales.

- Comunicación con los empleados/as.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ADMINISTRATIVO/A DE RRHH ZONA NOROESTE en Moratalla.

FASTER selecciona:

RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN para Murcia

- Jornada completa.

FASTER EMPLEO selecciona, para empresa del sector alimentación ubicada en las cercanías de Murcia capital, un/a responsable de administración.

Funciones:

- Apoyo y supervisión del área de administración, responsable de la contabilidad financiera, contabilidad analítica, cierres, impuestos, presupuestos.

- Tareas administrativas tales como, facturas compras/servicios, facturación, ventas, control logístico ( albaranes, portes, CMR), control de proveedores y acreedores.

- Reporting a gerencia.

- Funciones a nivel de RRHH.

- Gestión tesorería.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable Administración en Murcia.

Transporte y reparto

Adecco selecciona:

MERCHAN EN RUTA FARMACIAS para Murcia

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Descripción del puesto:

-Experiencia previa en tareas de merchan deseable en farmacias o similar.

-Disponibilidad completa para trabajar en jornada expuesta.

-Interés en contrato eventual.

-Vehículo propio

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Merchan en ruta Farmacias en Murcia.

Logística y almacén

Adecco selecciona:

MOZO/A ALMACÉN CENTRO HOSPITALARIO para Cartagena

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Tu misión principal en el puesto será: Recepción de mercancía, preparación y distribución de productos de farmacia, parafarmacia y prótesis por distintos puntos de almacenaje ubicados en distintas plantas del hospital

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a Almacén Centro Hospitalario en Cartagena.

CARRETILLERO/A LORCA

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Tus funciones serán:

- Manejar la carretilla diariamente.

- Apoyo en la empresa como operario/a en funciones puntuales.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CARRETILLERO/A LORCA.

FASTER selecciona:

MOZOS/AS DE ALMACÉN para Alcantarilla

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Funciones:

- Preparación de pedidos.

- Carga y descarga de material.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a de almacén en Alcantarilla.

Hostelería

Adecco selecciona:

CAMAREROS/AS CARTAGENA

- Contrato de duración determinada.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CAMAREROS/AS CARTAGENA.

COCINEROS/AS CARTAGENA

- Contrato de duración determinada.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de COCINEROS/AS CARTAGENA.

Ingeniería

Michael Page selecciona:

QA LEAD - AUTOMATION - MURCIA

Main responsibilities:

-Quality from the start - get involved in the user story definition process and write test scenarios upfront.

-Bring a QA perspective to planning sessions and ensure test effort is taken into consideration.

-Work close with developers to ensure that quality is considered, and right kind of tests are created.

-Creating detailed, comprehensive, and well-structured test plans and test cases across our entire products.

-Review quality specifications and technical design documents to provide timely and meaningful feedback.

-Bring knowledge of the latest test automation technologies, industry trends and best practices.

-Effective communication of your ideas is essential as you'll be interacting with stakeholders throughout the business.

-Assist Support Team.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de QA Lead - Automation - Murcia.

QA AUTOMATION ENGINEER - MURCIA

You will be responsible for:

-Design, develop and execute automation tests.

-Create detailed, comprehensive, and well-structured test plans and test cases.

-Execute test cases (manual or automated) and analyse results.

-Review bugs and verify bug fixing.

-Identify, record, document thoroughly and track bugs.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de QA Automation Engineer - Murcia.

GRUPO BINTERNATIONAL selecciona:

INGENIERO DE MEJORA CONTINUA - MURCIA

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Desde binternational estamos buscando actualmente un TÉCNICO MEJORA CONTINUA, para incorporarse en una de las empresas españolas más importantes del sector de Packaging, situada en Murcia.

La misión de este puesto es proponer mejoras de fabricación, analizando el proceso y solucionando problemas de líneas productivas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero de Mejora Continua - Murcia.

Informática y telecomunicaciones

GRUPO OESIA selecciona:

ANALISTAS ABAP para Murcia

Muchas vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Seleccionamos un/a Analista ABAP para incorporarse al equipo de desarrollo y mantenimiento en un proyecto del sector industrial.

Sus funciones principales serán:

-Análisis y diseño técnico y funcional.

-Definición de casos de uso.

-Diseño de pruebas técnicas y funcionales.

-Elaboración de documentación funcional y técnica.

-Elaboración de informes.

-Interlocución con el cliente.

-Planificación y ejecución del ciclo de vida del proyecto.

-Supervisión y seguimiento del estado del proyecto.

-Toma de requerimientos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Analista ABAP en Murcia.

BECA ESCUELA OESÍA DESARROLLO Y PROGRAMACION para Murcia

- 8 vacantes.

- Jornada completa.

¿Estás en tu último año de curso o acabas de finalizar tus estudios? ¡Esta es tu oportunidad! Si estás interesado en formarte en un proyecto real, con tecnologías innovadoras supervisado por un experto de la compañía y con posibilidades reales de contratación sigue leyendo. Desde el programa "Escuela Oesía" facilitamos tu incorporación al mundo laboral mediante una beca remunerada y te ayudamos a desarrollar tu valía profesional enmarcado en el Itinerario Profesional de Ingeniería de Diseño y Desarrollo de Software Se ofrece En Grupo Oesia podrás formar parte de un gran proyecto empresarial, donde el éxito reside en el equipo humano que lo compone.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de BECA Escuela Oesía Desarrollo y programacion en Murcia.

PROGRAMADOR/A ANGULAR para Murcia

- 2 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Buscamos un programador/a Angular, con experiencia de más de un año en versiones a partir de la 2, para entrar en un proyecto en el que se hacen nuevos desarrollos y migraciones. Trabajarás con Angular hasta la versión 10 y también con node.js.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Programador/a Angular en Murcia.

Autónomos

PRONTOPRO selecciona:

PINTOR para Murcia

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Pintor en Murcia.

INSTRUCTOR DE ZUMBA para Murcia

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Instructor de zumba en Murcia.

ANIMADOR PARA NIÑOS para Murcia

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Animador para niños en Murcia.

PSICÓLOGO para Murcia

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Psicólogo en Murcia.

EMPRESA DE LAVADO DE ALFOMBRAS, COLCHONES Y SOFAS para Murcia

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Empresa de lavado de alfombras, colchones y sofas en Murcia.

PROFESOR DE TEATRO para Murcia

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Profesor de teatro en Murcia.

ENDOCRINO para Murcia

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Endocrino en Murcia.

FISIOTERAPEUTA para Murcia

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Fisioterapeuta en Murcia.

INSTRUCTOR DE ARTES MARCIALES para Murcia

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Instructor de artes marciales en Murcia.

INSTRUCTOR DE BOXEO para Murcia

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Instructor de boxeo en Murcia.

DENTISTA para Murcia

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dentista en Murcia.

NUTRICIONISTA para Murcia

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Nutricionista en Murcia.

IAD España selecciona:

DIRECTOR DE EXPANSIÓN para Murcia

- Contrato autónomo.

Buscamos responsables de equipo, emprendedores inmobiliarios, en MURCIA. En iad España (filial del grupo iad Internacional), estamos buscando agentes asociados con ganas de crear su propia agencia inmobiliaria digital.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Director de expansión en Murcia.

AGENTES INMOBILIARIOS/AS (CON O SIN EXPERIENCIA) para Murcia

- 10 vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente inmobiliario (con o sin experiencia) en Murcia.

Otros oficios y profesiones

Grupo Crit España selecciona:

MANIPULADORES/AS ALMACÉN DE FRUTA para Cieza

Muchas vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo CRIT selecciona para importante empresa perteneciente al sector hortofrutícola, ubicado en la zona de Cieza, manipulador/a de alimentos.

Funciones:

- Manipulación de fruta de hueso en línea de producción.

- Envasado de fruta de hueso.

- Etiquetado de dichos productos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Manipulador/a almacén de fruta en Cieza.

OPERARIO/A LAVADO PALOTS - CARRETILLERO/A para Lorquí

- Contrato de duración determinada.

- Jornada intensiva - indiferente.

Desde Crit Outsourcing, la rama de externalización de servicios de GRUPO CRIT, seleccionamos para empresa ubicada en el Polígono Industrial El Saladar en Lorquí, operario/a para el lavado de cajas y contenedores de plástico con manejo de carretilla frontal.

Funciones:

- Abastecer y desabastecer máquina de lavado.

- Lavado manual con pistola de agua.

- Ubicación y colocación de contenedores de plástico con carretilla frontal.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a Lavado Palots - Carretillero/a en Lorquí.

CARPINTERO/A METÁLICO -CRISTALERO para Cartagena

- 2 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

CRIT INTERIM ETT selecciona personal para trabajar como cristalero/a y/o carpintero metálico en estructuras de PVC para una importante empresa ubicada en Cartagena.

Se valorará positivamente tener formación en cristalería y poseer al menos dos años experiencia en instalación de cristales en estructuras de PVC.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carpintero/a metálico -cristalero en Cartagena.

ENCARGADO/A ALMACÉN FONTANERÍA, CALEFACCIÓN, GAS.. para Lorquí

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit multinacional de RRHH selecciona para importante empresa de referencia en el sector de la energía, ubicada en Lorqui, un/a encargado/a de almacén con conocimientos de fontanería, gas, aire acondicionado o calefacción para realizar las funciones de adjunto a encargado/a.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Encargado/a Almacén fontanería, calefacción, gas.. en Lorquí.

LOXAMHUNE selecciona:

JEFE DE TALLER CARTAGENA

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Loxam Hune, multinacional francesa requiere incorporar un Jefe de taller para Cartagena, Murcia.

Se encargará de la gestión de un equipo de mecánicos y de la reparación y revisión de motores de plataforma de elevación y maquinaria generalista.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe de taller Cartagena.

Fundación Adecco selecciona:

AUXILIAR DE LIMPIEZA EN ÁGUILAS

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Las funciones del puesto son:

-Limpieza diaria de las zonas asignadas empleando los equipos específicos como escobas, mopa, aspiradora, paños, productos de limpieza, etc.

-Limpieza de suelos y superficies desinfectándolos con productos específicos.

-Vaciado de papeleras.

-Limpieza de baños con reposición de los sanitarios/as necesarios.

-Preparar, transportar y coger los productos necesarios para la limpieza.

-Control inventario de producto y solicitud de los que necesiten ser reabastecidos.

-Limpieza zonas exteriores.

-Desechar basuras siguiendo las normas establecidas.

-Tomar medidas de seguridad para el manejo de productos más agresivos.

-Empleo adecuado de la vestimenta (trajes, guantes, calzado, mascarilla, etc.).

-Elaboración de un registro de las tareas detalladas que se han llevado a cabo, en caso de que lo demande la empresa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar de Limpieza en Águilas.

Page Personnel selecciona:

TÉCNICO ELECTROMECÁNICO para Murcia

La persona que se incorpore a la posición de Técnico Electromecánico realizará, entre otras, las siguientes funciones:

-Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo.

-Intervenir en aquellas averías que se produzcan por fallo del equipo y maquinaria.

-Investigar las causas de fallos producidos en la maquinaria y equipo y proponer acciones preventivas para evitarlos o minimizarlos.

-Cumplimentar las fichas de mantenimiento según los procedimientos e instrucciones del Manual de Garantía de Calidad.

-Cumplir las normas sobre prácticas higiénico-sanitarias, orden y limpieza y las directrices medioambientales establecidas en el Manual de Garantía de Calidad y de gestión medioambiental.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico Electromecánico en Murcia.

FASTER selecciona:

SOLDADOR/A para Murcia

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Faster Empleo selecciona, para empresa cliente en Murcia un/a Soldador/a. Se incorporará a una empresa dedicada al reciclado y recuperación de material férrico y no férrico, en trabajo se desempeñará en los dos centros de trabajo, Murcia y Sangonera la Seca.

Funciones:

- Montaje de estructuras.

- Reparación de material.

- Soldadura.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Soldador/a en Murcia.

OPERARIOS/AS LÍNEA DE PRODUCCIÓN. para Mula

- 6 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Empresa del sector de la alimentación, ubicada en la localidad de Mula, requiere operarios/as para incorporarse a su línea de producción por campaña, de duración aproximada 2 meses. Jornada completa turnos rotativos mañana y tarde.

Funciones:

- Manipulado y envasado de productos.

- Apoyo en la línea de producción.

- Limpieza y orden de la zona de trabajo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a línea de producción. en Mula.