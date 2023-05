Convencido de que este domingo los cartageneros le elegirían por mayoría absoluta, José López, líder de Movimiento Ciudadano, se llevó un golpe de realidad cuando vio que su principal competidor, el PP, crecía en tres concejales mientras que él obtenía ocho ediles, el mismo resultado que en 2019, diluyendo sus posibilidades de gobernar.

López está convencido de que la situación ha venido dada por el «tsunami nacional» que se está viviendo en estos momentos. «Por desgracia se ha desvirtuado el mensaje y se ha conseguido que los votantes no miren donde tenían que mirar, que era la gestión municipal, y que se centren en asuntos que son importantes, pero que trascienden al ámbito municipal y regional, como pueden ser los pactos que el Gobierno de España tiene con Bildu y lo que este último hiciera hace ocho, diez o quince años, que me parece, en cualquier caso, execrable. Sería el momento de que los Ayuntamientos desecharan de una vez ese bipartidismo y se centraran en los asuntos locales», declaró el líder de MC a preguntas de La Opinión.

Aunque el resultado no ha sido el esperado, la formación cartagenerista considera que «los deberes están hechos» y que «ha cumplido con su obligación hasta el último momento, dando todo lo que tenía que dar durante cuatro años de trabajo». Fruto de ello, ha conseguido mantener el número de concejales y aumentar ligeramente el de votantes respecto a 2019. «Si nos comparamos con cualquier otro partido, como por ejemplo el PSOE en la ciudad de Murcia, podríamos venderlo como un rotundo éxito, a pesar de que yo no lo considere así», destacó López al respecto.

El líder de MC también hizo hincapié que su partido «ha hecho la mejor campaña electoral, con el menor impacto económico de todos los que se han presentado». «A nosotros no nos ha llamado Ayuso, como a Noelia Arroyo, ni hemos utilizado el dinero de un empresario para hacer campañas gigantescas», aseveró.

La principal opción que baraja el partido en estos momentos es la de ocupar, una vez más, la oposición, desde donde quiere «seguir luchando contra la corrupción, el Mar Menor, la igualdad, la dependencia, el hacer una ciudad más accesible y por la restitución de la provincia de Cartagena». Esto debido a que el escenario más probable es que el Partido Popular gobierne con el apoyo de Vox. Sin embargo, López asegura que «en todo caso, si los partidos quieren votar a MC Cartagena para que el PP no alcance la mayoría, si bien no José López, el partido sí estará abierto a ello».

En cualquier caso, apunta el líder de la formación cartagenerista, «el reciente anuncio de las elecciones nacionales por parte de Pedro Sánchez puede hacer que Vox se vea en la obligación de cambiar de planes y no mirar hacia el PP, sino hacia otro sitio». En cualquier caso, matiza, «si quieren hacerlo, ellos o el PSOE, no tienen mucho más sitios que mirar que al partido que tiene ocho concejales». No obstante López no augura buenos resultados en ese aspecto, pues «sus intereses son absolutamente diferentes». «Nosotros teníamos un programa político para el ámbito local y regional y otros han venido a enseñar a Abascal y poco más», sentenció.