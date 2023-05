María Dolores Muñoz repite por tercera legislatura como alcaldesa de Bullas, las dos últimas por mayoría absoluta. Desde 1979 cuando ganó las primeras elecciones de la democracia el PSOE con Esteban Egea como alcalde, solamente en 2011 Pedro Chico rompió esa mayoría obteniendo mayoría absoluta.

En 2015 María Dolores Muñoz recuperó la alcaldía, y en 2019 y en 2023 ha obtenido mayoría absoluta. Con el 100% de los votos escrutados, y jugándose 17 escaños, ha votado el 70’84%, es decir, 6.482personas de las 9.149 que podían votar. El PSOE ha obtenido 10 concejales, Partido Popular 5 y vuelve a entrar en el Ayuntamiento Izquierda Unida Verdes con 1 y, por primera vez, entra VOX también con 1. Ha habido 2.667 abstenciones, 122 votos nulos y 61 votos en blanco.

María Dolores Muñoz, alcaldesa de Bullas durante los últimos ocho años y que vuelve a repetir con mayoría absoluta, ha señalado que unas elecciones no se ganan en una campaña de quince días, y que durante los cuatro años de gobierno no piensas en volver a ganar unas elecciones “sino en estar a la altura de las inquietudes de la gente. “Han sido cuatro años extenuantes y donde once personas se han dejado la piel cada día, por tanto, esto es una recompensa al trabajo bien hecho. Pero también es una responsabilidad enorme y, aunque esta noche descansemos, mañana empezamos de nuevo”.

Para María Dolores Muñoz, estos cuatro años, con la pandemia, han impedido realizar actuaciones previstas en Bullas.

“Siguen confiando en nosotros y eso es importantísimo, no se hacen las cosas pensando en los cuatro años, sino que tienes la oportunidad en cuatro años de que Bullas crezca más, cada día de la legislatura es una oportunidad para que vivan un poco mejor los bulleros.

No hemos podido hablar con Vox. Pero sí con el Partido Popular, cuya candidata, y desde mañana líder de la oposición, María Antonia Abril, que esperaba mejores resultados, a pesar de subir un escaño, y que desde mañana será la líder de la oposición.

