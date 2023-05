Hace cuatro años un pacto con PP y Ciudadanos la llevó la alcaldía de Cartagena, lo que le supuso la expulsión de su anterior partido, el PSOE. Durante los últimos dos años, desde la vicealcadía, Ana Belén Castejón (1979) ha llevado las riendas de Urbanismo, Patrimonio Arqueológico y Medio Ambiente. Ahora, con las elecciones a la vuelta de la esquina y un nuevo proyecto político a sus espaldas (Sí Cartagena), busca de nuevo el apoyo de los vecinos para continuar.

¿Qué balance hace de estos cuatro años de legislatura?

Si de algo me siento orgullosa es de la respuesta que desde el Ayuntamiento dimos a las desgracias que nos ha tocado vivir durante estos cuatro años: DANA, covid, guerra de Ucrania e inflación. Y eso sólo ha sido posible porque había un Gobierno estable, que fue capaz de aprobar un presupuesto en tiempo y forma, a pesar de las dificultades, y ofrecer ayudas para que hosteleros, vendedores ambulantes, feriantes y hoteleros no tuvieran tan difícil afrontar los efectos de la covid.

¿Qué ha conseguido el Gobierno en ese tiempo?

A pesar de las complejidades de esta legislatura, hemos logrado la apertura del Museo del Barrio del Foro, el inicio de las obras del Anfiteatro Romano, la adquisición del nuevo Teatro Circo, la instalación de césped artificial en 18 campos de fútbol en barrios y diputaciones, la construcción de ocho aulas de estudio por diferentes pueblos y barrios y la mejora de las infraestructuras hidráulicas y de saneamiento en diferentes puntos del municipio, entre otras actuaciones.

"Llevamos el compromiso de iniciar la tramitación para disolver Lhicarsa"

¿Qué espina se le ha quedado clavada?

Sin duda el mayor fracaso es la limpieza viaria, porque no ha mejorado. En mi etapa de alcaldesa intensificamos las tareas de inspección, que tuvieron como consecuencia la imposición de tres multas muy importantes a la empresa, algo que no se había hecho nunca. Pero lo cierto es que sigue sin funcionar, por eso en el programa de Sí Cartagena llevamos el compromiso de iniciar la tramitación administrativa que acabe con la disolución de Lhicarsa, preservando todos los derechos laborales de los trabajadores pero poniendo fin a un modelo de servicio que no funciona y que está generando muchas quejas en el municipio.

¿Alguna propuesta que pueda desgranar de su programa?

Vamos a exigir un Plan de Salud Mental realista y que dé respuesta a las necesidades que actualmente tiene nuestra población. Vamos a poner en marcha taxis violetas para que las mujeres, y en especial las más jóvenes, puedan desplazarse con seguridad siempre porque, por desgracia, la igualdad efectiva y real no existe todavía. También vamos a plantar 4.000 árboles, a ampliar el número de parques, las zonas de calistenia y los carriles bici y de corredores.

¿Cuáles son sus expectativas de cara a las elecciones?

Si atendemos a las sensaciones que nos transmiten los ciudadanos, le puedo decir que son muy buenas. Pero las expectativas electorales no tienen ningún valor en democracia, lo importante es el resultado del día 28, que esperamos que sea muy bueno.

"Estoy a favor de la biprovincialidad, pero conseguirla es muy complicado"

Respecto a la posibilidad de hacer pactos, ¿descarta tajantemente a algún partido?

Con Vox no estaremos nunca en un Gobierno local, están en las antípodas del tipo de modelo de sociedad que queremos para Cartagena.

¿Y con el resto de grupos políticos?

Vayamos por partes. Lo primero es que los ciudadanos voten y elijan a sus representantes para los próximos cuatro años. Desde Sí Cartagena estaremos a la altura de lo que decidan. Si el resultado de las elecciones no da la mayoría absoluta a ningún partido y es necesario que se produzcan pactos por la estabilidad y el progreso para Cartagena, ahí estaremos.

¿Está a favor de la biprovincialidad?

Radicalmente a favor, pero no quiero engañar a los ciudadanos: conseguirla es muy complicado, el mapa de las provincias no se ha movido desde que se aprobó la Constitución en 1978. Creo que debemos seguir pidiéndola, pero también se pueden hacer más cosas mientras esa oportunidad se abre.

¿Qué clase de cosas?

En nuestro programa electoral ponemos de manifiesto que la Comunidad Autónoma recibe anualmente 233 millones de euros para la diputación provincial que no existe, al ser una comunidad autónoma uniprovincial. Pues bien, sólo por un criterio poblacional, nos correspondería anualmente de ese fondo más de 32 millones de euros anuales que no recibimos. La excusa es que la comunidad está mal financiada, pero Cartagena no puede ser la que pague los platos rotos de esta situación. Yo soy partidaria de exigir de entrada ese dinero de ese fondo provincial y que se apruebe de una vez una Ley Regional de Financiación Local que la CARM no tiene, y es de las pocas que la tienen, que nos permita recibir fondos sin condicionar y dejando de asumir competencias para las que no tenemos presupuesto.