Los equipos de campaña de Partido Popular y PSOE coincidieron ayer en desgranar algunas de sus propuestas, algunas muy similares, para la población joven de la capital de la Región.

El candidato del PP a la Alcaldía de Murcia, José Ballesta, se comprometió a crear un «carnet joven» con el que los menores de 35 años obtendrán descuentos para asistir a los espectáculos culturales que se programen en el municipio, desde salas de cine, hasta museos, conferencias, seminarios, exposiciones, conciertos o artes escénicas.

En un acto de campaña con representantes del sector cultural, Ballesta anunció también que, si gana las elecciones del próximo 28 de mayo, habilitará un programa de becas específico para que jóvenes artistas murcianos puedan realizar estancias en el extranjero para impulsar sus carreras profesionales y completar su formación.

Ballesta también se comprometió a formalizar convenios con las principales entidades culturales de Europa para propiciar el intercambio de jóvenes artistas y convertir a Murcia «en una ciudad que atraiga y exporte talento».

La creación del reconocimiento ‘El Talento del Mes’ o convertir el Cuartel de Artillería «en una residencia de artistas», son otras de las propuestas más destacadas de los populares.

Por su parte, el candidato del PSOE, José Antonio Serrano, anunció ayer que «en la próxima legislatura el Ayuntamiento de Murcia complementará el ‘Bono Cultural Joven’ del Gobierno de España con 100 euros más para que los murcianos tengan acceso a la Cultura». Además, Serrano quiere impulsar la creación del Festival Internacional de Artes Escénicas de Murcia, que estará centrado en las disciplinas de Teatro y Danza. En este sentido, el PSOE también quiere crear la Escuela Municipal de Música de Murcia. El candidato socialista prometió también a que durante la próxima legislatura se concedan las becas ‘Miguel Espinosa’, para que escritores de toda España «puedan trabajar en sus obras desde un espacio municipal y con todos los soportes cubiertos», explicó Serrano. Además, el actual alcalde de Murcia quiere ampliar la Red Municipal de Bibliotecas en pedanías y promover el desarrollo de un ‘MiniCreamurcia’, que contará con dos concursos: uno para estudiantes de Primaria y otro para estudiantes de la ESO, en todas las disciplinas.

Otro punto que Serrano destacó fue el de seguir trabajando en la Cárcel Vieja para que sea «un lugar de encuentro para la producción de proyectos culturales abiertos».

Serrano visita el mercado de Vistabella y Ballesta sigue la semifinal de la Champions desde Cobatillas

El candidato popular, José Ballesta, visitó ayer el mercado semanal de Torreagüera y el de Los Dolores. Por la tarde mantuvo un encuentro con vecinos en Patiño y Cobatillas, desde donde vio la semifinal de Champions entre el Machester City y el Real Madrid. Por su parte, el candidato del PSOE, José Antonio Serrano, visitó el mercado de Torreagüera, la peña huertana El Ciazo, las obras de movilidad en el Infante y el Centro Cultural Puertas de Castilla.

Podemos e IU prometen más salas de estudio en barrios y pedanías

La candidata de Podemos-IU-Alicanza Verde a la Alcaldía de Murcia, Elvira Medina, se comprometió ayer a ampliar el número de salas de estudio municipales, de manera que todos los vecinos puedan disfrutar de alguna de ellas a una distancia de no más de 15 minutos a pie o en transporte público. Por su parte, el número 2 de la coalición, John David Babyack, denunció que en la actualidad Murcia solo cuenta con 15 de esos espacios para el estudio en sus 28 barrios y 55 pedanías, y lamentó que en la última legislatura solo se haya abierto uno de ellos, y que no haya ninguna de estas salas en las pedanías más pobladas, como El Palmar, Puente Tocinos o Espinardo. Medina insistió en que «todos los barrios y todas las pedanías tienen derecho a disfrutar de los mismos servicios, entre ellos, una sala de estudio para sus jóvenes», y resaltó que «la ciudad de los 15 minutos no es ninguna utopía», sino que «solo requiere inversiones y voluntad política». Babyack y Medina hicieron estas declaraciones frente a la sala de estudio de Ronda Sur, que se cerrará por ser designada colegio electoral del 26 al 30 de mayo, algo «incomprensible a una semana de que comience la EBAU», indicaron.