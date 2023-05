Los principales candidatos a la Alcaldía de Caravaca responden: objetivos y propuestas para el 28M

El actual alcalde pide el voto para «seguir mejorando el municipio en todos los aspectos», mientras desde Vox admiten que pactarán con el PP siempre y cuando no se sume «a las ideologías totalitarias de la izquierda radical». El PSOE habla de «problemas graves» y apela a la necesidad de cambio.

José Francisco García (PP)

"Las pedanías y el mundo rural han estado en el centro de nuestro trabajo y son una prioridad"

¿Cómo ha avanzado Caravaca en estos últimos cuatro años?

Caravaca ha experimentado en estos últimos cuatro años el mayor proyecto de modernización y transformación del casco urbano y las pedanías de la última década, algo que sin duda repercute de forma directa en la mejora de la calidad de vida de los vecinos. Y esto ha sido posible gracias una gestión responsable y eficiente: con una mejora de las cuentas municipales y consiguiendo que nuestro Ayuntamiento haya recibido más financiación de otras administraciones que nunca.

El plan especial de inversiones en pedanías con más de 20 obras; dos planes de obras y servicios que han actuado en 30 calles, plazas y jardines; el proyecto de Travesías Seguras que ha supuesto una mejora en el tráfico y en la seguridad vial; el Plan de Sostenibilidad Turística ‘Camino a Caravaca 2024’ con cerca de cinco millones de euros; la reforma integral del Complejo Deportivo Francisco Fernández Torralba; la adquisición del antiguo convento de San José de las Madres Carmelitas, la reforma de la carretera de El Moralejo, la ampliación del Centro de Salud; la construcción de la UCI… son logros resultado del modelo de gestión que defendemos y que ha permitido que millones de euros lleguen a nuestro municipio.

¿Ciudadanos ha sido un buen compañero de viaje?

El primer mandamiento para cualquier gobernante es dejar las cosas mejor que las encontró. Y, sincera y honestamente, pienso que esta máxima se ha cumplido en estos últimos cuatro años con un gobierno municipal que ha sabido hacer frente a los problemas, a los asuntos guardados en los cajones y a los retos del presente y del futuro de nuestro municipio. A diferencia de otros lugares, aquí se ha hablado de gestión y avance y no de crisis internas y zancadillas. Hemos trabajado sin descanso durante cuatro años, anteponiendo siempre el interés general al de los partidos.

¿A qué retos se enfrenta?

Aún queda mucho por hacer y estamos convencidos de que lo mejor estar por llegar: por ello es necesario renovar en las urnas la confianza en este proyecto. El próximo 28 de mayo Caravaca se juega mucho más que el color de su Ayuntamiento. Tenemos una gran responsabilidad, porque hablamos de nuestro presente, pero también de nuestro futuro. Hay que seguir remando juntos y aprovechando cada oportunidad que pase por delante. No retroceder en esto es la mejor razón para pedir la confianza de los caravaqueños y caravaqueñas.

Tenemos por delante cuatro años para seguir haciendo realidad proyectos, atrayendo inversiones y mejorando el municipio en todos los aspectos. Tenemos las herramientas, las personas y las ideas para seguir avanzando en infraestructuras, servicios y espacios públicos, educación, cultura, deportes y muchos otros sectores.

Ha conseguido que los habitantes de las pedanías no se sientan de segunda...

Las pedanías y el mundo rural han estado en el centro de nuestro trabajo y nuestros objetivos. Son una prioridad de nuestro proyecto político porque lo necesitaban. Nos comprometimos hace cuatro años a que así fuera y creo que hemos dado muchos pasos. Antes he hecho referencia al plan especial de inversiones en pedanías con más de 20 obras y 500.000 euros e inversión, también se ha ejecutado el arreglo de las travesías, de varias rotondas, se ha mejorado el mantenimiento ordinario de estas poblaciones, se han abierto tres cajeros automáticos para evitar la brecha financiera y se ha emprendido la reforma y ampliación del salón social de Archivel, entre otras actuaciones.

¿Qué destacaría de las personas que lo acompañan en estos nuevos comicios?

Para seguir en el buen camino me acompaña en este proyecto un grupo de personas preparadas, con vocación política, con ganas de trabajar y con proyectos e ideas propias para Caravaca. Algunas personas me han acompañado durante los últimos años y hay algunas caras nuevas que vienen a sumar su experiencia a este equipo para continuar con el trabajo comenzado en 2019. Es un equipo, optimista, responsable y preparado, dispuesto a seguir trabajando día a día con ilusión e ímpetu.

María José Soria (PSOE)

"La contaminación de las aguas por nitratos es el problema medioambiental principal del municipio"

¿Por qué decidió encabezar el proyecto político del PSOE?

Siempre he tenido vocación y compromiso de servicio público para trabajar por y para Caravaca de la Cruz de una forma firme y decidida. Inicio este camino con determinación y coraje.Texto

¿Qué puntos fuertes destacaría de la lista con la que se presenta?

He conseguido formar un gran equipo de personas comprometidas, con dedicación en cumplir nuestros objetivos: la defensa de las personas, la lucha contra las injusticias, desigualdades y la gestión de bien común. Porque uno de los puntos fuertes de este equipo es que buscan el bienestar y la calidad de los vecinos, algo muy serio e importante.Texto

Son tantos los puntos fuertes de cada una de las personas que me acompañan que necesitaría varias páginas. Lo resumo en implicación, dedicación, pasión, preparación... y les sobra ilusión.

¿Qué problemas tiene ahora mismo el municipio?

Uno de los grandes problemas del municipio es el Plan General Municipal de Ordenación que actualmente es desequilibrado, mantiene situaciones urbanísticas injustas y no contribuye a solucionar el problema de despoblamiento de buena parte del municipio. Las casi cien modificaciones puntuales del plan son una prueba más de la necesidad de actualizarlo. Otra de las preocupaciones es el grave deterioro de nuestro casco histórico; tenemos el compromiso de recuperar sus calles y casas. El único acceso a Caravaca de la Cruz desde la autovía es insuficiente actualmente, por tanto, es preciso hacer un desdoblamiento del acceso desde dicha autovía. También es necesaria la creación de pequeños parkings en el casco antiguo para el uso de vecinos y visitantes. No podemos olvidar el eterno problema del auditorio, generado por el gobierno del Partido Popular, un edificio sin acabar que afea nuestro pueblo y cada vez está más deteriorado. Una de las principales quejas de los vecinos y vecinas del casco urbano de Caravaca y las pedanías es la falta de limpieza. Otro problema grave, desatendido por el PP, es la contaminación de nuestras aguas, tanto superficiales como subterráneas por la alta concentración principalmente de nitratos, lo que se ha convertido posiblemente en el principal problema medioambiental del municipio, que afecta también a la agricultura y al abastecimiento de agua potable de las pedanías. Finalmente, no podemos olvidar el despoblamiento rural de la parte más occidental de nuestro municipio.

¿Cómo trabajará para mejorarlos?

La revisión del Plan General es de competencia exclusivamente municipal (aunque tenga que ser aprobado por la CARM) por tanto depende solo de una decisión política y del presupuesto adecuado. Pretendemos un Plan moderno, adaptado a la LOTURM (Ley de Ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia), elaborado con criterios medioambientales y no especulativos, buscando siempre mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos sin olvidar las necesidades de las pedanías y del casco histórico.Texto

La solución al problema de la limpieza sería mejor y más fácil si el PP no hubiera privatizado el servicio; en las condiciones actuales, habría que revisar el contrato que el Ayuntamiento tiene con la empresa concesionaria. La contaminación de las aguas por nitratos se debe a la falta de atención de la CARM, que no tienen en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea: es necesario un Gobierno con sensibilidad medioambiental. Los problemas de despoblamiento del medio rural, requieren soluciones integrales para las que se necesita de todas las administraciones, autonómicas y estatales, incluso de las comunidades vecinas. Respecto al acceso a Caravaca, en su día se quedó sin solucionar cuando se construyó la autovía (Caravaca es el único municipio que tiene solo una entrada); entendemos que, desde entonces, éste es un tema pendiente en el que es necesario que se implique la Dirección general de Carreteras de la CARM El auditorio tiene muy difícil solución. El Partido Popular, que generó el problema, se ha desentendido totalmente. Dado que el Ayuntamiento no dispone de recursos para terminarlo, el Gobierno tegional tendrá que implicarse.

Antonio Cástor Puerta (Vox)

"La única línea roja para cooperar con el PP está clara: no puede ser un nuevo Ciudadanos"

¿Cómo decide encabezar la candidatura por Vox a la alcaldía de Caravaca?

Bueno, en realidad ha sido un proceso, no una decisión espontánea. Durante los últimos cuatro años hemos venido manteniendo reuniones, hemos hecho grupos de trabajo para ir tomando el pulso a las distintas realidades del término municipal y todo ha sido una preparación para estas elecciones municipales. Se estuvieron barajando distintos perfiles para encabezar la lista y finalmente desde la dirección provincial y nacional se decidió que fuese yo el que tuviese este grandísimo honor, seguramente por mi perfil de trabajo en prensa y por estar habituado al trato directo con las personas en el departamento de Turismo durante 25 años.

Me siento agradecido y afortunado por la confianza que han depositado en mí y a la vez soy consciente de la responsabilidad de representar y dar voz a miles de personas que esperan estas elecciones con ilusión.

¿Cuáles son los puntos fuertes de la gente que le acompaña en la candidatura?

Los puntos fuertes son muchos y variados, pero, si tengo que decidirme por algunos, en primer lugar diré que en Vox el valor principal es la honradez. Creo que es el requisito imprescindible que se debe exigir a cualquier persona que quiera ocupar cargos públicos. Aquí el que busca servirse de la política, procurar su propio interés… dura muy poco. Como debería ser en cualquier partido político, aunque por desgracia vemos que no es así y los casos de corrupción abundan en todos. No deberíamos acostumbrarnos a esto y en Vox no lo vamos a hacer ni tolerar jamás. Después diría que la fidelidad, la capacidad de trabajo y la vocación de servicio, que es algo fundamental para nosotros. El pasado viernes 12 a las ocho media de la tarde hicimos la presentación oficial de la candidatura en la Casa de la Cultura, acompañados por Joaquín Robles, Rubén Martínez Alpañez y Pascual Salvador (diputado del Congreso y candidatos a la Asamblea). Antes no vimos conveniente porque Caravaca estaba ‘en modo Fiestas’ (jajaja).

¿Qué problemas tiene ahora mismo Caravaca de la Cruz?

Buff, (resopla). Muchos, desafortunadamente, y son responsabilidad de los gobiernos que han ido pasando por el consistorio: deuda, urbanismo, dificultad de acceso a la vivienda, dejadez de algunos barrios y pedanías, problemas serios de las familias y personas solas para vivir con dignidad, falta de infraestructuras y alicientes turísticos, casco antiguo en ruinas, inseguridad ciudadana, mala gestión de espacios naturales... Se han abordado y hecho en las últimas legislaturas intervenciones puramente cosméticas pero se ha evitado tocar los problemas más acuciantes de los caravaqueños por su complejidad. Les ha dado ‘pereza’ enfrentarlos y ‘pensar en grande’.

¿Cómo trabajaría Vox para solucionarlos?

Lo principal es que todos los partidos del Ayuntamiento remen en la misma dirección, olvidando oponerse a las propuestas razonables del contrario por el hecho de tener otras ideas políticas. Hay que lograr un pacto por Caravaca y buscar el bien común de sus vecinos, apoyando y ayudando en lo que sea bueno para la mayoría y siendo constructivos en las críticas.

Luego también estamos convencidos de que la entrada de Vox en el gobierno regional, que a buen seguro se va a producir, hará que se desbloqueen muchas soluciones a problemas de la ciudad. Que Vox entre a gobernar en Caravaca y haya sintonía con Murcia va a ser fundamental.

Si sus votos fueran necesarios para una mayoría del Partido Popular, ¿gobernarían en coalición? ¿Qué línea roja establecerían?

La única línea roja que Vox tiene para cooperar con el PP está muy clara y no es ningún secreto: no puede sumarse a las ideologías totalitarias de la izquierda radical y convertirse en un nuevo Ciudadanos, totalmente indefinido y dando bandazos dialécticos según le interese electoralmente. Nosotros no estamos aquí para confundir a la gente ni traicionarla. Nuestras propuestas y argumentos son coherentes y no varían ni geográficamente ni por la proximidad de las urnas.