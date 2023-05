De nuevo es cabeza de lista a la Alcaldía de Lorca por Izquierda Unida, aunque en esta ocasión suma también las siglas de Podemos y Alianza Verde. Conforma un binomio muy bien avenido con Gloria Martín que, de nuevo, ocupará el número dos. Posibilitaron el Gobierno socialista con su voto y hace un año protagonizaban un acuerdo para aprobar el Presupuesto Municipal sacando una buena ‘tajada’ en forma de propuestas incluidas en su programa electoral, con medidas con un marcado carácter social y económico. Priorizaban zonas deprimidas, proyectos de empleo y que fijan la población al territorio.

¿Cuál es el tema que más les preocupa?

El mismo que a todos los lorquinos, la Sanidad. El hospital se abrió en 1990 para una población que se ha duplicado en los últimos años, por tanto, hay que construir uno nuevo que planteamos en Carraclaca y convertir el Rafael Méndez en un geriátrico. No puede ser que un hombre esté dos años encerrado en un hospital privado por falta de camas. No es justo ese final para una vida. Y los consultorios médicos no pueden cerrar en verano, cuando se incrementa sustancialmente la población de las pedanías.

Entre sus prioridades destacan la seguridad.

Vamos a ‘echar’ literalmente a la policía a la calle. Tienen que patrullar las calles del centro, de barrios y pedanías. Y los cuarteles de la Policía Local hay que abrirlos. Es absurdo un ‘cuartelillo’ de la policía que cierra a las diez de la noche y los fines de semana, como ocurre con el de San Diego. Con ese horario de oficina no es necesario. Cuando de verdad hace falta es por la tarde y por la noche. Y si no hay agentes suficientes, habrá que contratarlos.

"Las pedanías hay que volver a poblarlas, fijar su población con la industrialización"

¿Qué plantean para el recinto histórico?

El casco antiguo hay que llenarlo de gente, pero para ello tiene que haber viviendas. Suvilor tiene que ponerse a trabajar, hacer viviendas en el casco antiguo, porque no ha hecho nada desde que se rescató esta empresa municipal. Pero también hay que hacer cumplir las ordenanzas en el recinto histórico. Se han sucedido los planes, iniciativas, proyectos… desde hace décadas, pero ninguno sale adelante. Un Plan de vivienda sería un buen inicio.

Insisten en la diversificación de la economía.

Hay que diversificar la economía, porque lo basamos todo en la agricultura y en estos momentos es un mal negocio, porque no tenemos agua. Los salarios en los campos apenas permiten pagar el alquiler, comer y poco más. No es la economía que precisa una ciudad. Se necesitan empleos que permitan comprar una casa, un coche y poder vivir sin necesidad de ayuda.

Proponen recuperar la vida en las pedanías.

Las pedanías hay que volver a poblarlas, fijar su población permitiendo la industrialización. Hay que cambiar el Plan General de Ordenación Municipal de forma puntual. Es espeluznante que en las Tierras Altas se haya perdido en los últimos cinco años un 11% de su población. Es triste que cuando fallece una persona, se cierra una casa para siempre, como decía hace solo unos días nuestra compañera Gloria Martín. Y el Plan General hay que modificarlo para evitar situaciones como las que se están dando. Huertos de lechugas que pagan como si de una urbanización se tratara. Ese suelo tiene que volver a su antigua calificación.

"Hay que poner orden, porque somos la ciudad sin ley. Alguien no está haciendo lo que debe"

¿De qué otras infraestructuras adolece la ciudad?

Las piscinas de Torrecilla hay que recuperarlas. Se ha pasado la legislatura sin rehabilitarlas, sin abrirlas. Hay mucha gente que no puede ir a la playa y tiene en ellas un recurso donde disfrutar con su familia. No es de justicia que los lorquinos si quieren darse un baño tengan que ir a Puerto Lumbreras.

Se quejan de la limpieza, pero disculpan a Limusa.

A ver, se puede limpiar más, por supuesto, pero para lograr una ciudad limpia lo primero que hay que hacer es no manchar. Lorca es un escaparate a cualquier hora. Te puedes encontrar en sus calles colchones, televisores, sofás… Hay que poner orden, porque somos la ciudad sin ley, donde alguien no está haciendo lo que debe. Hay que limpiar, pero también educar y multar.

Y en educación, ¿reclaman más plazas de Formación Profesional?

A lo largo de la legislatura hemos insistido en este punto. De los 97.000 lorquinos, 24.000 no han nacido en Lorca. Trabajan aquí. Han venido a quedarse. Necesitan una oportunidad de escolarizarse. Muchos jóvenes se quedaron el año pasado sin poder entrar en la Formación Profesional por falta de plazas. Solo en el Cifea fueron más de un centenar.

El medio ambiente también es otra de sus constantes luchas.

Hay que respetar los espacios protegidos. Nadie puede hacer lo que le dé la gana sin permiso. Estamos hablando de los ‘Ojos del Luchena’, pero también de las basuras y escombros que se echan sin ningún miramiento en el cauce del Guadalentín, pero también en muchas ramblas del municipio.

Nos han sorprendido con una coalición IU, Podemos, Alianza Verde.

Nos asegura un resultado más amplio, a la vez que era lógico, porque compartimos muchas propuestas. Aspiramos a entrar en el Gobierno con esta coalición.