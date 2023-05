Pese a su apoyo, a comienzos de marzo el alcalde le cesaba y se rompía el pacto de Gobierno. Una decisión que no duda en achacar a la «cercanía de las elecciones». Repite con el objetivo de «volver a ser decisivo en el Gobierno de la ciudad», aunque el Ciudadanos de entonces parece muy lejos del de ahora.

¿Cuál cree que es el principal problema de la ciudad?

La Sanidad. Necesitamos un nuevo hospital en la zona más adecuada para ello. El Área de Salud de Lorca necesita infraestructuras, pero también personal y medios. Y otra reivindicación justa es el Centro de Salud de San Cristóbal, una reclamación histórica de los vecinos, que parece que no se va a terminar de ejecutar nunca.

Durante casi cuatro años ha estado al frente de Turismo, ¿está todo hecho?

Hay que invertir más en promoción turística que nos traerá inversores privados y que contribuirá a la recuperación del recinto histórico de la ciudad. Lorca sigue siendo la gran desconocida, pero no me refiero solo a los que viven fuera de la ciudad. Hay muchos lorquinos que no conocen sus monumentos, enclaves, pedanías… Hay que darla a conocer a través de la promoción. Hay que crear un flujo de visitantes de las pedanías a la ciudad y de la ciudad a las pedanías.

Plantea atraer turistas cuando en Semana Santa no hay hoteles ni restaurantes suficientes.

Hay que promocionar la ciudad para lograr interés de esos inversores que construirán las infraestructuras necesarias. Si somos interesantes, invertirán. Esos hoteles y nuevos establecimientos nos reportarán espacios suficientes para acoger a los turistas y visitantes. Por ello, Ifelor necesita llenarse de contenido, de ferias y congresos, y vincular su gestión a ‘Lorca, Taller del tiempo’. De nuevo, tiene que ser un Consorcio regional en el que esté presente el Ayuntamiento, pero también el Gobierno de la Región. El potencial turístico de la ciudad no está desarrollado ni siquiera en un diez por ciento.

Insiste en desestacionalizar la Semana Santa.

La Semana Santa y el turismo en general. Tenemos que convertirnos en un destino interesante los 365 días del año, no en momentos puntuales. La Semana Santa es fundamental. Se demostraba en septiembre pasado con ocasión de la celebración del vigésimo quinto aniversario de la coronación canónica de la Virgen de los Dolores y de la Virgen de la Amargura. Logramos que Lorca fuera punto de atracción no solo de lorquinos en esos días.

Proponen que la plantilla de Policía Local crezca en número.

Ampliaremos el número de policías, abriremos los cuarteles cerrados de pedanías y crearemos nuevos donde no haya y sea necesario. Tenemos un territorio disperso que precisa de seguridad en cada rincón. Los ciudadanos de pedanías tienen que tener los mismos servicios que los que viven en la ciudad, por lo que es necesario ampliar la plantilla de la Policía Local. Pero también, dotarlos de los medios necesarios. Hay que descentralizar este y otros servicios.

¿Pretenden bajar impuestos?

Ciudadanos al frente de Limusa consiguió el mayor beneficio en 2022, con criterios técnicos, despolitizando la empresa. Nuestro objetivo es disminuir la tasa de basura. Limusa ha mejorado sus cuentas anuales, aunque necesita seguir invirtiendo en la empresa, pero también contribuyendo a que los lorquinos tengan una menor presión fiscal. Hay que aumentar la plantilla para reforzar la limpieza en las pedanías. Y que el Centro de Gestión de Residuos de Barranco Hondo siga creciendo en materia de ingresos, porque ello contribuirá a ser motor de atracción de otros municipios que no cuentan con estos servicios. Hay que seguir trabajando para concienciar, para educar, porque Lorca estará más limpia no solo si se limpia, sino también si se ensucia menos. Bajaremos la tasa de basura, después de mejorar las cuentas de Limusa, pero también queremos revisar los valores catastrales y reducir el IBI un cincuenta por ciento los cuatro primeros años a los arrendatarios, además de situar en tasa cero las obras en pedanías. Y logramos el pago a través de Bizum de las tasas municipales.

¿Qué proponen para el recinto histórico?

Tiene que ser un lugar atractivo, donde turistas y visitantes quieran pasear, tomarse una cerveza, fotografiarse… Inicialmente, hay que cuidar el entorno que está muy abandonado. Se necesitan aparcamientos para lograr un casco antiguo donde el peatón cobre protagonismo. Y dinamizar el comercio y la hostelería como lo hemos venido haciendo en los últimos años. Esa programación también tiene que estar presente en las pedanías, como teníamos previsto.

¿Qué propuestas tiene para las pedanías?

La autovía Lorca-Caravaca es fundamental. Es importante porque Lorca se convertiría en lugar de paso, pero también permitiría acercar las pedanías a la ciudad. Y se reactivaría el Polígono Industrial de Serrata. En las pedanías también hay que invertir en canalizaciones. La vida útil en muchas pedanías de las tuberías está a punto de extinguirse, lo que ocasiona roturas. Hay que renovar las redes. Y hay que interconectar la ciudad con las pedanías y los barrios, que haya intercambio de actividades.

¿Qué aspiraciones tienen en estas elecciones?

Pretendemos ser decisivos en el Gobierno. Queremos mejorar Lorca. Ciudadanos es la sensatez, cordura, centralidad que hace falta. Salgo a ganar las elecciones. Nos queda mucho por hacer. Tenemos ideas, proyectos y un programa muy interesante para lograr que Lorca recupere la capitalidad de la comarca que nunca debió perder.