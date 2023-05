El quinto municipio más poblado de la Región (más de 42.000 habitantes) vota el 28M si continuar con una Corporación escorada a la derecha, con la mayoría absoluta del PP, o si dar una oportunidad a la izquierda, hasta ahora representada por seis concejales del PSOE.

Joaquín Buendía (PP)

"No vamos a dejar de insistir hasta que se elimine la vía de Madrid en superficie"

El PP sacó más del doble de concejales que el segundo partido más votado en 2019. ¿Atisba una campaña sencilla?

El resultado de las pasadas elecciones sirvió para proporcionar un gobierno estable. De cara a las próximas elecciones el PP está desarrollando una campaña tranquila y serena, pero coincide con las Fiestas de Mayo, por lo que vamos a mantener nuestro compromiso y tradición con la Hermandad de la Virgen de la Salud, Patrona de Alcantarilla, y con la Federación de Peñas Festeras de no desarrollar ningún acto de campaña en la calle durante esos días.

¿Qué no ha podido cumplir de su campaña electoral? Qué se ha dejado por hacer este mandato que acaba?

Queda pendiente aprobar el Plan General de Ordenación Urbana, que está en el trámite de evaluación ambiental. Frente a eso, hemos facilitado la inversión de grandes empresas, que ha traído la puesta en marcha de nuevas zonas industriales y comerciales, como el Parque Empresarial San Andrés o el Parque Comercial de la Avenida Príncipe, sin olvidar el apoyo al Polígono Industrial Oeste. También hemos mejorado muchas de las instalaciones deportivas, como la pista de atletismo, las pistas de tenis, el pabellón junto al colegio Jara Carrillo o el pabellón junto al Jacinto Benavente. Además, estamos poniendo en un lugar muy destacado nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestra historia, con ejemplos como el Parque del Acueducto, la renovación del Museo de la Huerta y la recuperación del chalet de José María Precioso y la histórica Fábrica Esteva, que albergará el Museo de la Conserva.

¿Cuáles son los principales proyectos que desarrollará entre 2023 y 2027 si le reeligen como alcalde?

Crearemos empleo, continuaremos bajando los impuestos y eliminando la deuda. Generaremos nuevos espacios para los jóvenes, potenciaremos la seguridad con más cámaras de vigilancia y lucharemos contra la ocupación ilegal que altere la convivencia. Seguiremos trabajando por una ciudad más limpia, más respetuosa con el medio ambiente y continuaremos poniendo en valor nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestra historia. Otros de nuestros compromisos son la educación, con la libre elección de centro educativo, y la promoción del deporte local, uno de los mayores éxitos de Alcantarilla.

Cuáles son los principales problemas para el desarrollo de Alcantarilla y cómo se deben afrontar.

El problema más importante en Alcantarilla son sus comunicaciones con el exterior. En el caso del ferrocarril, dimos un paso importante con el Gobierno regional y con ADIF al lograr el acuerdo para soterrar un kilómetro del paso del AVE por la ciudad para eliminar la barrera que suponía la vía en superficie. Esto mejora considerablemente la conexión de los barrios con el casco urbano y es algo que los vecinos ya pueden ver. Sin embargo, la vía con Madrid sigue ahí. Ya hubo un estudio informativo y una declaración de impacto ambiental, pero lamentablemente el gobierno socialista dejó caducar. Nosotros no vamos a dejar de insistir hasta conseguir una solución para eliminar esa enorme barrera, bien sea a través de un bypass por el exterior de la ciudad o mediante el soterramiento de la vía.

Rafael Martínez (Cs)

"El nuevo CS Alcantarilla no tiene nada que ver con el anterior grupo municipal"

Los concejales de Ciudadanos han acabado el presente mandato como no adscritos. ¿Cómo se lo explica a los alcantarilleros?

En todo caso, quien tiene que explicárselo a los alcantarilleros son los concejales que han pervertido la democracia y que secuestraron los votos que consiguieron bajo el paraguas de una marca limpia como CS. Ni siquiera dejaron el acta, plegándose a los designios de otro partido, el PP. El nuevo Ciudadanos Alcantarilla no tiene nada que ver con la anterior junta ni grupo municipal. Hasta han vuelto a afiliarse antiguas personas que se fueron espantados de lo que había. Hay un grupo renovado, joven, con ganas y voluntad de que el quinto municipio de la Región de Murcia prospere y tenga una opción de gobierno honesta, eficaz y liberal.

Cuáles son los principales problemas para el desarrollo de Alcantarilla y cómo se deben afrontar

Después de 28 años de Gobierno del PP, los grandes problemas de Alcantarilla siguen sin resolverse. Entre ellos, destaco la deuda que ha generado el propio Partido Popular, el angustioso problema de movilidad y el difícil acceso a la vivienda. Mención aparte es el drama de la cicatriz ferroviaria que divide Alcantarilla y que los grandes partidos no han hecho causa común para resolverlo de una vez, sino que lo han usado como arma arrojadiza. También tenemos un problema medioambiental que engloba calidad del aire y residuos. Proponemos medición y más control, así como más masa arbórea. Si somos decisivos, haremos una auditoría de los grandes contratos del Ayuntamiento como el de recogida y limpieza viaria para mejorarlos y fiscalizarlos. Y no me olvido de nuestro parque de bomberos, abandonado e infradotado por las actuales administraciones públicas.

Me ha dicho algunas actuaciones que quiere acometer. ¿Con qué más proyectos se compromete?

Pues tenemos muchos, pero entre los principales y simbólicos destacaría cinco, por poner un límite. El primero, un plan de atracción de inversión y empresas de amplio alcance. Alcantarilla, por posición, lo tiene todo para ser un polo económico de primer orden en la Región de Murcia. Crearemos una oficina empresarial local, llevada por un profesional con experiencia y formación, elegido por concurso de méritos. Segundo, tenemos que acabar con el paso de entrevías que divide Alcantarilla de manera desgarradora y crónica. Tercero, urge un gran programa de salud mental y desarrollo personal de niños y jóvenes. Cuarto, implementar un programa de calidad urbana y accesibilidad que impregne todas las ordenanzas municipales. Crearé un sistema de transporte público gratuito.

Y, por último, mayor participación ciudadana y acceso de los vecinos a su Ayuntamiento. Eso conlleva un nuevo reglamento de participación ciudadana moderno, con unos presupuestos participativos, respeto y disposición por la toma de decisiones de los vecinos en la política municipal. Hace falta simplificar trámites administrativos y adaptar horarios de atención municipal más accesibles para los vecinos.

Lara Hernández (PSOE)

"Vamos a conseguir que el tranvía de Murcia llegue hasta Alcantarilla"

Vuelve a la política municipal tras su paso por la Asamblea. ¿Ha cambiado algo en usted tras su experiencia como diputada?

Sigo siendo la misma que era antes de empezar en política porque siento, pienso y actúo igual que lo he hecho siempre, pero es cierto que mi experiencia en la Asamblea Regional de estos últimos años no solo me ha enseñado mucho, sino que también me ha mostrado la cara más fea de la política y cómo la palabra o la firma de una persona puede llegar a no valer nada de un día para otro. Para mí el transfuguismo en política, que vimos en la fallida moción de censura, es la prueba más enorme de la corrupción democrática.

¿Atisba una campaña complicada?

No hay campaña que no lo sea, pero desde el principio dije que no esperase nadie de mí que entrase en guerras o ataques personales. Precisamente elegí como lema de campaña ‘Me quedo Contigo’ una versión de Antonio Vega, y lo hice porque se puede hacer política de otra forma muy distinta. En Alcantarilla hace falta un cambio después de 28 años del mismo y único color.

Cuáles son los principales problemas para el desarrollo de Alcantarilla.

Tenemos el mismo Plan de Ordenación Urbana desde hace más de treinta años, como también lo hace el tren a su paso por la Calle Mayor, dividiendo a nuestro pueblo por la mitad. Falta mucha más limpieza en nuestras calles y jardines, pero, sobre todo, en los barrios más alejados del centro. No contamos con un auditorio municipal, no tenemos salas de cine ni un teatro de verdad y llevamos catorce años sin piscina de verano. En transporte público también suspendemos y nos faltan muchos más espacios verdes y sombras.

¿Cuáles son los principales proyectos que desarrollará entre 2023 y 2027 si la eligen alcaldesa?

Mi proyecto de ciudad se basa en tres ejes: las personas, las oportunidades y la sostenibilidad. Para llevarlo a cabo hemos redactado un Programa Electoral con más de 150 compromisos. Me resulta imposible hablar de todos ellos, pero sí que puedo resaltar la construcción de un auditorio municipal; la implantación de horarios matutinos para ayudar a conciliar la vida laboral y familiar en los centros educativos; la rehabilitación de la vieja Estación de Ferrocarril; construir un Centro Integral y Cultural en el Barrio de Las Tejeras; abrir la piscina municipal de verano al aire libre; crear circuitos urbanos de senderismo y un carril bici que conecte todo el pueblo; reforzar los servicios públicos de limpieza y mantenimiento de calles y jardines; implantar con urgencia un Plan de Accesibilidad General; consolidar las líneas de conexión con el Campus de Espinardo, el Hospital Virgen de la Arrixaca, el Polígono Industrial y todas las pedanías circundantes y crear un servicio de transporte urbano gratuito que una los barrios. Conseguiremos que el tranvía llegue a Alcantarilla, impulsar nuestras Fiestas de la Bruja para que sean declaradas de Interés Turístico Regional y después Nacional... Hay mucho, muchísimo por hacer, pero estoy convencida de que con trabajo e ilusión podemos convertir a Alcantarilla en una ciudad para las personas, de la que nadie querría irse porque vivir aquí sería otra realidad muy distinta a la que vivimos hoy en día. Ese es mi sueño de cambio.

Rubén Gálvez (Vox)

"Queremos que la gente que ha nacido aquí pueda permanecer en su tierra"

Vox sacó un concejal en 2019. ¿Esperan despegar el 28M para ser determinantes?

Claro que sí. Desde las pasadas elecciones municipales, Vox ha crecido mucho como partido y hemos conseguido que nuestro mensaje llegue a muchos más españoles que ahora ven en nosotros una alternativa real. Además, en estos cuatro años hemos podido conocer mejor los verdaderos problemas del municipio para ofrecer esta alternativa. Por otro lado, viendo el gran resultado que obtuvimos en las pasadas elecciones generales, donde la fuerza más votada fuimos nosotros, y con las buenas sensaciones que estamos teniendo en las calles, tenemos la esperanza de que el 28M sea un gran día.

Hábleme de los «verdaderos problemas del municipio» a los que se refiere.

Tenemos un gran problema con la limitación de espacio; nos hemos quedado sin él. Pensamos que es necesario elaborar un Plan de Ordenación Urbana fundamental para el municipio, esta será una de nuestras prioridades. Otro de los principales problemas que nos plantean nuestros vecinos es la limpieza. Todos ellos coinciden en que ésta no es equitativa en toda la ciudad, por lo que dotaremos a todos los barrios de los servicios públicos de limpieza necesarios e iguales en todas las zonas, independientemente del lugar donde vivamos. También debemos mejorar la seguridad. Esto se consigue con más presencia policial, creando protocolos de actuación o revisando la iluminación de nuestras calles, por ejemplo.

¿Cuáles son los principales proyectos que desarrollaría entre 2023 y 2027 si le eligieran alcalde?

Reduciremos los impuestos y las tasas municipales para aliviar a las familias y empresas, crearemos una línea de ayudas directas al comercio local y a pequeños negocios del municipio y aplicaremos bonos de descuento para el comercio de proximidad, impulsaremos ayudas sociales para las familias y trabajadores españoles, mejoraremos equipamientos y servicios en todos los barrios de nuestra ciudad y abriremos la piscina municipal, garantizaremos una red de transporte público eficaz con buenas conexiones y protegeremos nuestro patrimonio, cultura y tradiciones.

¿Hacia qué modelo de municipio quiere ir?

Queremos que Alcantarilla sea un lugar donde la gente que ha nacido aquí pueda permanecer en su tierra. Para ello es importante que haya oportunidades laborales para los jóvenes y ayudas para formar una familia; también que seamos un municipio limpio y seguro, en el que nuestros habitantes no tengan miedo de pasear por ninguna de nuestras calles. Queremos que tanto nuestros jóvenes como nuestros mayores tengan actividades con las que disfrutar y entretenerse, con lugares de paseo y descanso; en definitiva, queremos una Alcantarilla donde la gente se sienta a gusto y segura.

¿Se dedicará por completo al servicio público?

Mi principal prioridad a partir del 28 de mayo será mejorar la vida de los alcantarilleros. Si ellos deciden con su voto que esté en el ayuntamiento, no tengo dudas de que me dedicaré única y exclusivamente a velar por sus necesidades.

Otras candidatas

María Aurora Ferrer (Podemos)

“No creo que sea perjudicial ni para Podemos ni para IU que vayamos por separado”

La izquierda a la izquierda del PSOE no sacó ningún concejal en 2019. ¿Por qué cree que esta vez iba a ser distinto?

Tiene que serlo, es necesario cambiar los hábitos que tiene este Gobierno municipal. Vemos a diario las quejas de vecinos y vecinas del pueblo en redes sociales con el tema del transporte público, con la gestión de basuras, con la ubicación del mercado semanal, las tardías citas en atención temprana, ventanilla única, atención al ciudadano, las largas esperas para que te atiendan en Servicios sociales, la falta de protección del medio ambiente, con la tala de los árboles de plazas y jardines y que por falta de vegetación y arbolado no posible tenerlo en unos límites salubres, por nombrar algunas.

No ha sido posible en Alcantarilla la unidad de esta izquierda que llaman “transformadora”. ¿Por qué?

Un partido como IU, que lleva tantos años de carrera en el mundo de la política, tiene sus ideas, su forma de trabajar y su forma de dirigir, que en algunos aspectos no concuerda con las nuestras. Es una pena que vayamos en listas separadas, pero no creo que sea perjudicial para ninguna de las dos, ya que nuestro fin es el mismo, devolverle al pueblo lo que es del pueblo. Aun yendo por separado, se puede hacer un gran trabajo esta próxima legislatura, ya que lo único que nos separa, por así decirlo, son unas siglas, que tanto mi compañera como yo, llevamos con orgullo.

Cuáles son los principales problemas para el desarrollo de Alcantarilla y cómo se deben afrontar.

Podemos empezar con las citas tardías en atención temprana de los dos centros de salud, su falta de personal y falta de horario adaptado a todas las vecinas y vecinos; también la falta de profesionales en Urgencias. Sobre la educación, señalamos los altos ratios en la aulas, tanto el publica como en privada. Podemos hablar de la privatización de los servicios esenciales, cuyo personal también es escaso. Por otra parte, las plazas y jardines donde se juntan las familias para los juegos infantiles no están adaptados a menores de 3 años ni a peques con movilidad reducida; las plazas son de cemento, con apenas sombraje y mucho menos arbolado. Que haya más casas de apuestas que centros educativos o recreativos para nuestros y nuestras jovenes es causa de que la ludopatía y el absentismo educativo sea cada vez mayor.

¿Cuáles son los principales proyectos que desarrollaría entre 2023 y 2027 si le eligieran alcalde?

Los principales proyectos de nuestra candidatura son todos aquellos problemas que sufre la ciudadanía de Alcantarilla. A nosotras lo que más nos importa es la calidad de vida de nuestros vecinos; es decir, su bienestar social. El trasporte público no funciona como tiene que funcionar, queremos poner soluciones para las familias con problemas de exclusión social que no pueden hacer frente a sus pagos; dar una respuesta habitacional a las personas con cartas de desahucio inminente, reducir el número de casas de apuestas, promover residencias de mayores que no estén a kilómetros del pueblo, dotar de sombra donde cobijarse de las altas temperaturas a niños y mayores en los parques, acabar con los festejos con fuegos pirotécnicos que alteran la salud de nuestros animales y familiares con diversidad psíquica y física y aumentar los medios para tratar a las personas con problemas de salud mental.

Juana María Lorenzo (IU)

“Queremos ir hacia un modelo de ciudad en el que unos vecinos no se sientan menos por vivir en un barrio u otro”

La izquierda a la izquierda del PSOE no sacó ningún concejal en 2019. ¿Por qué cree que esta vez iba a ser distinto?

La situación actual no es la misma que hace cuatro años. En 2019, nosotros presentamos como candidato a la Alcaldía a Josetxu Durán, con una grandísima experiencia en política y una capacidad de trabajo abrumadora, pero no lo suficientemente conocido en nuestro pueblo en aquel momento.

No ha sido posible en Alcantarilla la unidad de esta izquierda que llaman “transformadora”. ¿Por qué?

Ni en 2015, ni en 2019 ni ahora en 2023 ha podido darse. Puedo asegurarle que por circunstancias muy diferentes y variopintas. Ya dije que IU-Verdes se merece un respeto, tal vez el mayor problema haya sido la falta de comunicación entre Podemos Alcantarilla e IU-Verdes Alcantarilla. Parece ser que la presión de la organización regional de Podemos es muy influyente.

Cuáles son los principales problemas para el desarrollo de Alcantarilla y cómo se deben afrontar.

Seguimos teniendo muchas carencias en cuestiones de servicios sociales. Hay muchas familias con problemas de vivienda, mucha gente que no llega a fin de mes con esta descontrolada subida de los precios de las cosas y no tenemos los mecanismos ni el presupuesto necesario para hacer frente a ello. Otras cuestiones importantísimas y que siempre se quedan en el tintero legislatura tras legislatura son el paso del tren por nuestra ciudad y la contaminación ambiental. Nuestras propuestas son claras, ‘El tren fuera de Alcantarilla’, como el nombre de la plataforma que ayudamos a montar en octubre de 2012, y, por supuesto, el traslado del polo químico a un lugar donde la contaminación del aire no afecte a la población ni haya un riesgo sísmico para los ciudadanos. Por último se deben evitar actuaciones tan desastrosas como el ecocidio que se está dando en nuestro municipio con los árboles.

¿Cuáles son los principales proyectos que desarrollaría entre 2023 y 2027 si le eligieran alcaldesa?

El fomento de la vivienda pública, una Alcantarilla libre de desahucios real, unos servicios sociales efectivos y que cuiden realmente de los problemas de nuestra gente, con un presupuesto acorde a ello, un transporte público eficiente y accesible para todos, sacar el tren de Alcantarilla, la defensa del medio ambiente y la conservación y puesta en valor del patrimonio natural, cultural, humano.

¿Hacia qué modelo de municipio quiere ir?

Hacia un modelo de ciudad amigable y sostenible, respetuosa con todos, donde unos vecinos no se sientan menos por vivir en un barrio u otro; una ciudad a la que la gente quiera venir, una ciudad de la que nuestros vecinos se sientan orgullosos.