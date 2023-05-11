Los lorquinos elegirán durante las elecciones municipales del próximo 28 de mayo a los 25 concejales que conforman el pleno del Ayuntamiento. En la actualidad, el Pleno del Ayuntamiento de Lorca está conformado por 10 concejales del PSOE, 10 del Partido Popular, un concejal de Ciudadanos, dos tiene el grupo Izquierda Unida y otros dos Vox.
A continuación, te dejamos la lista completa de partidos y candidatos que se presentan a las elecciones municipales de Lorca en el orden en las que las publicó el BORM el pasado 23 de abril:
1. IZQUIERDA UNIDA VERDES‐PODEMOS‐ALIANZA VERDE
(IU‐Verdes + Podemos +AV)
1. PEDRO SOSA MARTÍNEZ
2. GLORIA MARTÍN RODRÍGUEZ
3. ANTONIO ÁNGEL DÍAZ SERRANO
4. JAIME GARCÍA GARCIA (Independiente)
5. ISABEL QUIÑONERO GÓMEZ
6. LAURA BERMEJO GIMÉNEZ
7. TOMÁS LÓPEZ GARCÍA (Independiente)
8. JESÚS MARÍA MUÑOZ LÁZARO
9. VALENTÍN GUILLÉN CAVA
10. MARÍA JOSEFA PÉREZ ROMERO
11. ASCENSIÓN FERNÁNDEZ TUDELA (Independiente)
12. MARÍA ANTONIA DÍAZ LORENZO
13. PEDRO QUIÑONERO GÓMEZ (Independiente)
14. MARÍA DEL CARMEN ROMERO SORIANO (Independiente)
15. CÁNDIDO GABARRÓN LLAMAS
16. MANUEL MUÑOZ CLARES (Independiente)
17. JULIO GUTIÉRREZ PANEA
18. LUCÍA RUIZ MOLINA
19. ISABEL GIMÉNEZ BERMÚDEZ (Independiente)
20. EMILIO JOSÉ CASTRO BÓLIVAR
21. MARINA ALCÁZAR GALLEGO (Independiente)
22. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ORTÍN
23. MARÍA JESÚS MILLÁN LÓPEZ (Independiente)
24. ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ
25. ANTONIO MANZANERA LÓPEZ
Suplentes
1. AMABLE GARCÍA SOLA
2. PEDRO MARTÍNEZ LABORDA
3. MARÍA ISABEL LÓPEZ RUIZ
2. PARTIDO POPULAR (PP)
1. FULGENCIO GIL JÓDAR
2. ROSA MARÍA MEDINA MÍNGUEZ
3. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ CARRASCO
4. MARÍA HERNÁNDEZ BENITEZ
5. JUAN MIGUEL BAYONAS LÓPEZ
6. MARÍA TERESA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
7. SANTIAGO PARRA SORIANO
8. MARÍA DE LAS HUERTAS GARCÍA PÉREZ
9. BELÉN DÍAZ ARCAS
10. ÁNGEL RAMÓN MECA RUZAFA
11. ANTONIO DAVID SÁNCHEZ ALCARAZ
12. MARÍA BELÉN PÉREZ MARTÍNEZ
13. BLAS OLMEDO PALLARÉS
14. ISABEL NAVARRO SOTO ALGABA
15. ANTONIO SÁNCHEZ ESTEVEZ
16. MARIO ALBERTO AGUILAR GONZÁLEZ
17. MIRIAN RUIZ MIRAS
18. CAYETANO MACIÁN SÁNCHEZ
19. ÁFRICA CACERES RUBIO
20. ANA MARÍA LIDÓN DÍAZ
21. MARIA DEL PILAR GARCÍA PINILLA
22. JOSÉ DEL VAS MARTÍNEZ
23. MARÍA ANTONIA CABRERA ROMERA
24. FRANCISCO VELASCO GIMÉNEZ
25. JOAQUÍN DIEGO GÓMEZ QUETGLAS
Suplentes
1. MARAVILLAS RUBIO GARCÍA
2. CRISTINA MARTÍN MUÑOZ
3. FRANCISCO PEÑAS PADILLA
3. VOX (VOX)
1. MARÍA CARMEN MENDUIÑA GARCÍA
2. JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA
3. MARÍA CASTILLO CASTRO
4. MARÍA TERESA ORTEGA GUIRAO
5. JOSE FRANCISCO AYALA ROMERA
6. MARÍA DE LAS HUERTAS MULERO NAVARRO
7. GINÉS GABRIEL LIDÓN GARCÍA
8. ALMUDENA ARGUELLES MORA
9. ASCENSIÓN MARÍA GÓMEZ LORENTE
10. DIEGO DAVID PÉREZ GARCÍA
11. JUANA MARÍA NAVARRO AGUILERA
12. ROSA MARÍA SEGURA ZAMORA
13. FRANCISCO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ
14. BLAS MARTÍNEZ BERNAL
15. LEANDRO CARRASCO MUÑOZ
16. FRANCISCO COSTA ANDREO
17. JOSÉ ALEJANDRO MARTÍNEZ LÓPEZ
18. JOSÉ MANUEL OLIVER GARCÍA
19. CAROLINA OLIVER GARCÍA
20. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ CASTILLO
21. MARÍA JOSÉ GARRIDO OSUNA
22. MARÍA DEL PILAR PICÓN GINER
23. JOSÉ MARÍA ARCAS MARTÍNEZ SALAS
24. JUAN JESÚS PEÑAS GIMÉNEZ
25. JUAN JOSÉ RUBIO LÓPEZ
Suplentes
1. MIGUEL ÁNGEL TERRONES CAMPOY
2. MARIA DEL CARMEN RUIZ MARTÍNEZ
3. NOEMÍ GARCÍA ORTEGA
4. VERDES EQUO‐MAS LORCA (MR‐VE)
1. JOSÉ FERNÁNDEZ RUFETE REVERTE
2. ADORACIÓN PEÑAS MARIN
3. MARÍA FAUSTINA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
4. JUANA MIRAS FERNÁNDEZ
5. JOSÉ MARÍA ABRIL SÁNCHEZ
6. JULIO MIGUEL GIMÉNEZ PÉREZ MUELAS
7. JOSÉ LUIS ROS ESTEBAN
8. MARÍA MÉNDEZ ALDAY
9. MARÍA DOLORES MORALES RIOS
10. PABLO JAIME ALEXANDER GUIRAO
11. JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
12. DORILA DE JESÚS MORENO MAZA
13. RODRIGO PEÑAS MARIN
14. ANA GONZÁLEZ SEGURA
15. EVA MARÍA RUIZ BRAVO
16. SORAIMA LÓPEZ BLAYA
17. ANABEL SOLER MARTÍNEZ
18. CARMEN DÍAZ MARTÍNEZ
19. EDUARDO LLORENTE GALICIA
20. ADRIAN GÓMEZ GAZQUEZ
21. LAURA SOLER GÓMEZ
22. PEDRO MIGUEL MATEO MIÑARRO
23. PEDRO FERNÁNDEZ RUFETE REVERTE
24. HELENA VIDAL BRAZALES
25. MARÍA GIMÉNEZ CASALDUERO
Suplentes
1. ANDRÉS ZAPLANA MARÍN
5. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. DIEGO JOSÉ MATEOS MOLINA
2. ISABEL CASALDUERO JODAR
3. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ PONCE
4. IRENE JODAR PÉREZ
5. JUAN CARLOS SEGURA RUIZ (Independiente)
6. MARÍA ÁNGELES MAZUECOS MORENO
7. JOSÉ LUIS RUIZ GUILLEN
8. MARÍA DOLORES CHUMILLAS MARTÍNEZ
9. ISIDRO ABELLÁN CHICANO
10. ANTONIA PÉREZ SEGURA
11. MIGUEL ÁNGEL CLEMENTE MIÑARRO
12. LAZARA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
13. JOSÉ IGNACIO PÉREZ ROMERA
14. TAMARA SOTO GARCÍA
15. ANTONIO REINALDOS NAVARRO
16. SONIA ALMAGRO MARTÍ
17. ANTONIO JESÚS DÍAZ GARCÍA
18. SANDRA SERRANO RODRÍGUEZ
19. MANUEL FERNÁNDEZ MEMBRIVES
20. ASCENSIÓN BERNAL SÁNCHEZ
21. ANTONIO CARRILLO MARTÍNEZ
22. ANA REINALDOS PADILLA
23. FRANCISCO MARTÍNEZ SIMITIER
24. MARIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ GARCÍA
25. JUAN MIÑARRO LARIO
Suplentes
1. MARÍA PONCE SÁNCHEZ
2. JUAN ANTONIO HURTADO ALCARAZ
3. MARÍA ROSARIO GARCÍA ROMERA
4. JOSÉ ANTONIO GALLEGO LÓPEZ
5. CARMEN OROVIO GIMÉNEZ (Independiente)
6. VALORES (VALORES)
1. FRANKLIN LENIN VALAREZO CASTRO
2. MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
3. LENIN ABELARDO VICUÑA HERRERA
4. EDWIN CALISTO GUERRERO GORDILLO
5. NOEMI BEATRIZ LADINEZ LINDAO
6. NELSON ABRAHAM EGAS ALMEIDA
7. WELLINGTON RICARDO NARVÁEZ DÍAZ
8. JOSÉ TOMAS PARRA SÁNCHEZ
9. MARÍA MAGDALENA CELI OBANDO
10. CECIBEL JOHANNA CORONEL BUSTAMANTE
11. AGUSTO ERIBERTO MORENO SAAVEDRA
12. JANETH PATRICIA MERCHAN TORRES
13. GREMAN ELENA CAICEDO CASTRO
14. ANGEL JESÚS SEGURA PÉREZ MUELAS
15. MARINA RODRÍGUEZ ABELLÁN
16. CARMEN LIDIA ABELLÁN GÁZQUEZ
17. TATIANA OVEJERO ESPINOSA
18. WELLINGTON ORLANDO VERA OLARTE
19. LUIS JAMIL ARAUJO CAICEDO
20. FREDDY ALBERTO ZAMBRANO MURILLO
21. CARLOS IVAN VICUÑA ABAD
22. TRÁNSITO FELICIA HERRERA RAMOS
23. RUMILDA QUISPE CONDORI
24. ÁNGELA GARCÍA ARCAS
25. CHRISTIAN ÁNDRES VALAREZO BEJAR
Suplentes
1. DEYSI SORAIDA GONZÁLEZ MORENO
2. MARÍA MYRYAN GÓMEZ DIARTE
3. EDGAR SANTIAGO DE LA CRUZ CHILUIZA
7. CIUDADANOS‐PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. FRANCISCO MORALES GONZÁLEZ
2. SERGIO IVÁN ALEJANDRO LÓPEZ BASTIDA
3. JUAN FRANCISCO ROMERO CASADO
4. MANUELA REVERTE TERRONES
5. MIRIAM PORLÁN SÁNCHEZ
6. AMANDA GUIJARRO VILLALBA
7. DANIEL GARCÍA DE ALCARAZ GUERRERO
8. VICTOR GONZÁLEZ FERRÁNDIZ
9. MARIA DEL CARMEN GONZÁLEZ PERÁN
10. EVA RAEL CAMPOY
11. FRANCISCO PORLÁN PÉREZ CHUECOS
12. MARIANO SALAS BASTIDA
13. LEONOR TERRONES HERNÁNDEZ
14. JOSEFINA BASTIDA DE HARO
15. FRANCISCA CASADO PAREDES
16. FRANCISCO JAVIER GIMÉNEZ GIMÉNEZ
17. MARCELINO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
18. NOEMÍ GUIJARRO VILLALBA
19. ANDRÉS PELEGRÍN MIÑARRO
20. AGUSTINA SÁNCHEZ PERÁN
21. EMILIA MARTÍNEZ GARCÍA
22. MARTÍN MARTÍNEZ MELLADO
23. CRISTINA DESIREE LÓPEZ OLIVER
24. MARIA DE LOS ÁNGELES TRAPERO GARCÍA
25. MIGUEL ÁNGEL ROMERO FERNÁNDEZ
Suplentes
1. ROSA ALCÁZAR DÍAZ
2. BENITO JIMÉNEZ UBEDA
3. ÁNGEL HERNÁNDEZ MONTALBÁN