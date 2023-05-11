Los lorquinos elegirán durante las elecciones municipales del próximo 28 de mayo a los 25 concejales que conforman el pleno del Ayuntamiento. En la actualidad, el Pleno del Ayuntamiento de Lorca está conformado por 10 concejales del PSOE, 10 del Partido Popular, un concejal de Ciudadanos, dos tiene el grupo Izquierda Unida y otros dos Vox.

A continuación, te dejamos la lista completa de partidos y candidatos que se presentan a las elecciones municipales de Lorca en el orden en las que las publicó el BORM el pasado 23 de abril: 

1. IZQUIERDA UNIDA VERDES‐PODEMOS‐ALIANZA VERDE

(IU‐Verdes + Podemos +AV) 

1. PEDRO SOSA MARTÍNEZ

2. GLORIA MARTÍN RODRÍGUEZ

3. ANTONIO ÁNGEL DÍAZ SERRANO

4. JAIME GARCÍA GARCIA (Independiente)

5. ISABEL QUIÑONERO GÓMEZ

6. LAURA BERMEJO GIMÉNEZ

7. TOMÁS LÓPEZ GARCÍA (Independiente)

8. JESÚS MARÍA MUÑOZ LÁZARO

9. VALENTÍN GUILLÉN CAVA

10. MARÍA JOSEFA PÉREZ ROMERO

11. ASCENSIÓN FERNÁNDEZ TUDELA (Independiente)

12. MARÍA ANTONIA DÍAZ LORENZO

13. PEDRO QUIÑONERO GÓMEZ (Independiente)

14. MARÍA DEL CARMEN ROMERO SORIANO (Independiente)

15. CÁNDIDO GABARRÓN LLAMAS

16. MANUEL MUÑOZ CLARES (Independiente)

17. JULIO GUTIÉRREZ PANEA

18. LUCÍA RUIZ MOLINA

19. ISABEL GIMÉNEZ BERMÚDEZ (Independiente)

20. EMILIO JOSÉ CASTRO BÓLIVAR

21. MARINA ALCÁZAR GALLEGO (Independiente)

22. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ORTÍN

23. MARÍA JESÚS MILLÁN LÓPEZ (Independiente)

24. ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ

25. ANTONIO MANZANERA LÓPEZ

Suplentes

1. AMABLE GARCÍA SOLA

2. PEDRO MARTÍNEZ LABORDA

3. MARÍA ISABEL LÓPEZ RUIZ

2. PARTIDO POPULAR (PP) 

1. FULGENCIO GIL JÓDAR

2. ROSA MARÍA MEDINA MÍNGUEZ

3. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ CARRASCO

4. MARÍA HERNÁNDEZ BENITEZ

5. JUAN MIGUEL BAYONAS LÓPEZ

6. MARÍA TERESA MARTÍNEZ SÁNCHEZ

7. SANTIAGO PARRA SORIANO

8. MARÍA DE LAS HUERTAS GARCÍA PÉREZ

9. BELÉN DÍAZ ARCAS

10. ÁNGEL RAMÓN MECA RUZAFA

11. ANTONIO DAVID SÁNCHEZ ALCARAZ

12. MARÍA BELÉN PÉREZ MARTÍNEZ

13. BLAS OLMEDO PALLARÉS

14. ISABEL NAVARRO SOTO ALGABA

15. ANTONIO SÁNCHEZ ESTEVEZ

16. MARIO ALBERTO AGUILAR GONZÁLEZ

17. MIRIAN RUIZ MIRAS

18. CAYETANO MACIÁN SÁNCHEZ

19. ÁFRICA CACERES RUBIO

20. ANA MARÍA LIDÓN DÍAZ

21. MARIA DEL PILAR GARCÍA PINILLA

22. JOSÉ DEL VAS MARTÍNEZ

23. MARÍA ANTONIA CABRERA ROMERA

24. FRANCISCO VELASCO GIMÉNEZ

25. JOAQUÍN DIEGO GÓMEZ QUETGLAS

Suplentes

1. MARAVILLAS RUBIO GARCÍA

2. CRISTINA MARTÍN MUÑOZ

3. FRANCISCO PEÑAS PADILLA

3. VOX (VOX) 

1. MARÍA CARMEN MENDUIÑA GARCÍA

2. JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA

3. MARÍA CASTILLO CASTRO

4. MARÍA TERESA ORTEGA GUIRAO

5. JOSE FRANCISCO AYALA ROMERA

6. MARÍA DE LAS HUERTAS MULERO NAVARRO

7. GINÉS GABRIEL LIDÓN GARCÍA

8. ALMUDENA ARGUELLES MORA

9. ASCENSIÓN MARÍA GÓMEZ LORENTE

10. DIEGO DAVID PÉREZ GARCÍA

11. JUANA MARÍA NAVARRO AGUILERA

12. ROSA MARÍA SEGURA ZAMORA

13. FRANCISCO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ

14. BLAS MARTÍNEZ BERNAL

15. LEANDRO CARRASCO MUÑOZ

16. FRANCISCO COSTA ANDREO

17. JOSÉ ALEJANDRO MARTÍNEZ LÓPEZ

18. JOSÉ MANUEL OLIVER GARCÍA

19. CAROLINA OLIVER GARCÍA

20. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ CASTILLO

21. MARÍA JOSÉ GARRIDO OSUNA

22. MARÍA DEL PILAR PICÓN GINER

23. JOSÉ MARÍA ARCAS MARTÍNEZ SALAS

24. JUAN JESÚS PEÑAS GIMÉNEZ

25. JUAN JOSÉ RUBIO LÓPEZ

Suplentes

1. MIGUEL ÁNGEL TERRONES CAMPOY

2. MARIA DEL CARMEN RUIZ MARTÍNEZ

3. NOEMÍ GARCÍA ORTEGA

4. VERDES EQUO‐MAS LORCA (MR‐VE) 

1. JOSÉ FERNÁNDEZ RUFETE REVERTE

2. ADORACIÓN PEÑAS MARIN

3. MARÍA FAUSTINA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

4. JUANA MIRAS FERNÁNDEZ

5. JOSÉ MARÍA ABRIL SÁNCHEZ

6. JULIO MIGUEL GIMÉNEZ PÉREZ MUELAS

7. JOSÉ LUIS ROS ESTEBAN

8. MARÍA MÉNDEZ ALDAY

9. MARÍA DOLORES MORALES RIOS

10. PABLO JAIME ALEXANDER GUIRAO

11. JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ

12. DORILA DE JESÚS MORENO MAZA

13. RODRIGO PEÑAS MARIN

14. ANA GONZÁLEZ SEGURA

15. EVA MARÍA RUIZ BRAVO

16. SORAIMA LÓPEZ BLAYA

17. ANABEL SOLER MARTÍNEZ

18. CARMEN DÍAZ MARTÍNEZ

19. EDUARDO LLORENTE GALICIA

20. ADRIAN GÓMEZ GAZQUEZ

21. LAURA SOLER GÓMEZ

22. PEDRO MIGUEL MATEO MIÑARRO

23. PEDRO FERNÁNDEZ RUFETE REVERTE

24. HELENA VIDAL BRAZALES

25. MARÍA GIMÉNEZ CASALDUERO

Suplentes

1. ANDRÉS ZAPLANA MARÍN

5. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) 

1. DIEGO JOSÉ MATEOS MOLINA

2. ISABEL CASALDUERO JODAR

3. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ PONCE

4. IRENE JODAR PÉREZ

5. JUAN CARLOS SEGURA RUIZ (Independiente)

6. MARÍA ÁNGELES MAZUECOS MORENO

7. JOSÉ LUIS RUIZ GUILLEN

8. MARÍA DOLORES CHUMILLAS MARTÍNEZ

9. ISIDRO ABELLÁN CHICANO

10. ANTONIA PÉREZ SEGURA

11. MIGUEL ÁNGEL CLEMENTE MIÑARRO

12. LAZARA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ

13. JOSÉ IGNACIO PÉREZ ROMERA

14. TAMARA SOTO GARCÍA

15. ANTONIO REINALDOS NAVARRO

16. SONIA ALMAGRO MARTÍ

17. ANTONIO JESÚS DÍAZ GARCÍA

18. SANDRA SERRANO RODRÍGUEZ

19. MANUEL FERNÁNDEZ MEMBRIVES

20. ASCENSIÓN BERNAL SÁNCHEZ

21. ANTONIO CARRILLO MARTÍNEZ

22. ANA REINALDOS PADILLA

23. FRANCISCO MARTÍNEZ SIMITIER

24. MARIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ GARCÍA

25. JUAN MIÑARRO LARIO

Suplentes

1. MARÍA PONCE SÁNCHEZ

2. JUAN ANTONIO HURTADO ALCARAZ

3. MARÍA ROSARIO GARCÍA ROMERA

4. JOSÉ ANTONIO GALLEGO LÓPEZ

5. CARMEN OROVIO GIMÉNEZ (Independiente)

6. VALORES (VALORES) 

1. FRANKLIN LENIN VALAREZO CASTRO

2. MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

3. LENIN ABELARDO VICUÑA HERRERA

4. EDWIN CALISTO GUERRERO GORDILLO

5. NOEMI BEATRIZ LADINEZ LINDAO

6. NELSON ABRAHAM EGAS ALMEIDA

7. WELLINGTON RICARDO NARVÁEZ DÍAZ

8. JOSÉ TOMAS PARRA SÁNCHEZ

9. MARÍA MAGDALENA CELI OBANDO

10. CECIBEL JOHANNA CORONEL BUSTAMANTE

11. AGUSTO ERIBERTO MORENO SAAVEDRA

12. JANETH PATRICIA MERCHAN TORRES

13. GREMAN ELENA CAICEDO CASTRO

14. ANGEL JESÚS SEGURA PÉREZ MUELAS

15. MARINA RODRÍGUEZ ABELLÁN

16. CARMEN LIDIA ABELLÁN GÁZQUEZ

17. TATIANA OVEJERO ESPINOSA

18. WELLINGTON ORLANDO VERA OLARTE

19. LUIS JAMIL ARAUJO CAICEDO

20. FREDDY ALBERTO ZAMBRANO MURILLO

21. CARLOS IVAN VICUÑA ABAD

22. TRÁNSITO FELICIA HERRERA RAMOS

23. RUMILDA QUISPE CONDORI

24. ÁNGELA GARCÍA ARCAS

25. CHRISTIAN ÁNDRES VALAREZO BEJAR

Suplentes

1. DEYSI SORAIDA GONZÁLEZ MORENO

2. MARÍA MYRYAN GÓMEZ DIARTE

3. EDGAR SANTIAGO DE LA CRUZ CHILUIZA

7. CIUDADANOS‐PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) 

1. FRANCISCO MORALES GONZÁLEZ

2. SERGIO IVÁN ALEJANDRO LÓPEZ BASTIDA

3. JUAN FRANCISCO ROMERO CASADO

4. MANUELA REVERTE TERRONES

5. MIRIAM PORLÁN SÁNCHEZ

6. AMANDA GUIJARRO VILLALBA

7. DANIEL GARCÍA DE ALCARAZ GUERRERO

8. VICTOR GONZÁLEZ FERRÁNDIZ

9. MARIA DEL CARMEN GONZÁLEZ PERÁN

10. EVA RAEL CAMPOY

11. FRANCISCO PORLÁN PÉREZ CHUECOS

12. MARIANO SALAS BASTIDA

13. LEONOR TERRONES HERNÁNDEZ

14. JOSEFINA BASTIDA DE HARO

15. FRANCISCA CASADO PAREDES

16. FRANCISCO JAVIER GIMÉNEZ GIMÉNEZ

17. MARCELINO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

18. NOEMÍ GUIJARRO VILLALBA

19. ANDRÉS PELEGRÍN MIÑARRO

20. AGUSTINA SÁNCHEZ PERÁN

21. EMILIA MARTÍNEZ GARCÍA

22. MARTÍN MARTÍNEZ MELLADO

23. CRISTINA DESIREE LÓPEZ OLIVER

24. MARIA DE LOS ÁNGELES TRAPERO GARCÍA

25. MIGUEL ÁNGEL ROMERO FERNÁNDEZ

Suplentes

1. ROSA ALCÁZAR DÍAZ

2. BENITO JIMÉNEZ UBEDA

3. ÁNGEL HERNÁNDEZ MONTALBÁN