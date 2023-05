El candidato del PSOE a la Alcaldía de Murcia, José Antonio Serrano, ha propuesto este lunes implementar un plan de actuaciones que permita que «ningún murciano se quede sin ir al psicólogo por no poder pagarlo», según han informado fuentes del partido en un comunicado.

Así, Serrano ha anunciado que, de ser el regidor la próxima legislatura, pondrá en marcha el Espacio Municipal de Atención Psicológica, con la finalidad de que cualquier persona pueda acceder a un tratamiento psicológico con independencia de su situación económica.

En este sentido, ha explicado que casi el 35% de la ciudadanía de Murcia tiene mala salud autopercibida y un 15,6% está diagnosticada de un trastorno de salud mental.

Pide quitar el estigma

«No vamos a dejar a nadie atrás, hay que desestigmatizar los problemas de salud mental, hay que poner en valor el trabajo de las asociaciones y tenemos que seguir reclamando recursos. Aunque no es nuestra estricta competencia, no podemos estar de brazos cruzados ante esta realidad. No podemos dejar que la gente espere y espere y la atención psicológica no llegue», ha manifestado.

Serrano ha apuntado que con la llegada de su partido a la Alcaldía el Ayuntamiento puso en marcha la Primera Estrategia de Salud Mental, centrada la prevención y dotada de un teléfono gratuito de información que recibe una llamada cada 20 minutos, así como de grupos de apoyo en barrios y pedanías que ya han atendido a 400 personas.

«Esto es hacer política pensando en el bienestar de los murcianos y murcianas», ha insistido el cabeza de lista del Partido Socialista a repetir en la Glorieta.