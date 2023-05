Los principales candidatos a la Alcaldía de Mazarrón responden: objetivos y propuestas para el 28M

Hace cuatro años la diferencia entre el partido más votado, PP, y el tercero, UIDM, fue de 600 votos. Y el PSOE no ganó por menos de 100. Todo parece indicar que el próximo 28 de mayo los independientes, de nuevo, tendrán en su mano a quién hacer alcalde o alcaldesa.

Alicia Jiménez (PP)

"Es una prioridad para mí que Mazarrón cuente con un centro de discapacidad"

Ganaron las elecciones en 2019 pero no les dejaron gobernar. ¿Teme que le pase lo mismo el 28M?

Sí. Aunque la situación de hace cuatro años ahora ha cambiado mucho, el miedo a que Mazarrón vuelva a perder una legislatura existe. Estamos luchando por reagrupar ese voto tan dividido en comicios anteriores. Hay que dejarle claro a la ciudadanía que solo existe un voto útil y es el del Partido Popular. Ya se demostró hace cuatro años que votar al PSOE y a UIDM es lo mismo.

Si gana y no llega a la mayoría absoluta, ¿intentará convencer a UIDM para que rompa con el PSOE?

No tenemos líneas rojas ni vetamos a personas o partidos. Creemos en Mazarrón y por ello intentaríamos acuerdos de gobernabilidad, aunque para esto siempre hace falta que dos partes quieran.

¿Y con Vox?

Por supuesto que con Vox también. Cuando me siento a dialogar con los otros partidos solo busco lo mejor para todo el municipio de Mazarrón.

¿Cuáles son los principales problemas para el desarrollo de Mazarrón y cómo se deben afrontar?

Hace unos días conocíamos que volvía a fallar otra licitación del actual equipo de Gobierno, algo que ha sido una práctica habitual durante estos años. Desde la oposición hemos reclamado una gestión más transparente y eficaz, así como el mantenimiento de los servicios básicos que tanto nos reclaman nuestros ciudadanos. Para Mazarrón es clave aprovechar estos cuatro años para dar servicios de calidad al ciudadano, preparar planes plurianuales de mantenimiento y conservación de calles, parques y jardines, así como realizar un plan de movilidad urbana para todos los mazarroneros, en especial para nuestros jóvenes y personas con algún tipo de movilidad reducida. En este tiempo no ha habido mejoras en turismo, que es uno de los motores del municipio. Aumentar la llegada de turistas fuera de temporada era prioritario para nosotros, pero hemos vuelto a perder visitantes fuera de la temporada estival. Además, Mazarrón y Puerto de Mazarrón deben crecer y unirse para convertirse en una ciudad donde los ciudadanos tengan todos los servicios necesarios.

¿Cuáles son los principales proyectos que desarrollará entre 2023 y 2027 si la eligen alcaldesa?

Es una prioridad para mí que Mazarrón cuente con un centro de discapacidad con residencia y respiro familiar. Es necesario que las personas con discapacidad tengan un espacio en el que puedan continuar con su desarrollo una vez finalizan las aulas abiertas. Otra prioridad es la construcción de un museo para exposición del barco fenicio en Mazarrón, que es una gran apuesta por nuestro patrimonio y cultura. Tenemos un programa electoral con ideas y proyectos que pueden mejorar y cambiar la vida de los mazarroneros y nuestro proyecto más ambicioso es que todos y cada uno de los ciudadanos puedan mejorar su calidad de vida. Para ello, trabajaremos para que tengan acceso a un buen trabajo, a una vivienda, que dispongan de una sanidad en condiciones, que puedan elegir el colegio para sus hijos y que sus barrios, parques y jardines estén bien cuidados.

Ginés Campillo (UIDM)

"No tiene sentido que nuestros pecios estén en Cartagena, que no es fenicia"

¿Es el PSOE mejor socio que el PP? ¿Por qué?

Los mejores socios son los vecinos de Mazarrón, ese es el objetivo que nos hemos marcado para estas elecciones, conseguir mayoría suficiente para seguir transformando el municipio. Desde que nacimos, hace ya más de 12 años, los independientes de Mazarrón hemos sabido tanto gobernar en coalición como hacer oposición, siempre constructiva. Somos el partido que garantiza la estabilidad y la gobernabilidad de Mazarrón. Los intereses de los mazarroneros deben estar por delante de las ideologías y partidos; no hay lugar a imposiciones que vengan de Murcia ni Madrid.

¿Cree que tiene opciones de descartar a ambos y gobernar en solitario tras el 28M?

Sin duda, salimos a ganar. Desde que celebramos nuestra convención municipal en marzo percibimos que en la calle hay un sentimiento independiente y libre. Son muchos los afiliados y simpatizantes de otros partidos que se están acercando con ilusión a UIDM convencidos de que la política municipal debe huir de las luchas ideológicas de los partidos nacionales.

¿Cuáles son los principales problemas para el desarrollo de Mazarrón y cómo se deben afrontar?

La realidad de Mazarrón es la de una localidad que necesita aumentar su nivel de renta per cápita y para ello tenemos que aspirar a alcanzar una población de 50.000 habitantes, desbloqueando planes urbanísticos que estaban en el olvido desde hace décadas. Igualmente, es fundamental lograr que los pecios fenicios Mazarrón I y Mazarrón II se expongan en Mazarrón, que esta localidad sea referente del turismo cultural y eso solo podremos lograrlo defendiendo lo que es nuestro. No tiene sentido que se expongan en Cartagena como se pretende por parte del Gobierno socialista de la Nación y el popular de la Región. Cartagena no es fenicia, pero Mazarrón sí lo es. Construiremos un gran espacio museístico, lúdico y experimental del Mundo Fenicio en el Puerto de Mazarrón.

¿Cuáles son los principales proyectos que desarrollará entre 2023 y 2027 si le eligen alcalde?

Tenemos 26 millones de euros presupuestados para ejecutar en diferentes proyectos; lo lamentable es que el PP ha intentado paralizarlos en los juzgados con demandas judiciales que, una tras otra, están siendo rechazadas. Afortunadamente, esas inversiones están ya siendo una realidad. La hoja de ruta continuará con diez proyectos estratégicos: además del proyecto Mazarrón mundo fenicio al que me he referido anteriormente, un centro de discapacidad del que tenemos ya la parcela para ejecutarlo, el Plan de Remodelación de Centros Escolares, el Parque de Vivienda Joven (ya tenemos la primera parcela en la zona de Cuatro Plumas de Puerto de Mazarrón), un Centro Integral de Seguridad y Mazarrón Urbano. Este último proyecto es un ambicioso plan de reurbanización y adecuación de avenidas, calles, plazas y caminos. Por otra parte, apostamos por la integración de Isla Plana y La Azohía, así como por realizar una Rebaja fiscal. UIDM ha sido el único partido que ha bajado los impuestos cuando ha gobernado.

Gaspar Miras (PSOE)

"Hemos puesto los cimientos para que Mazarrón sea un municipio sostenible"

Perdieron las elecciones en 2019, pero alcanzaron el Gobierno local pactando con otras fuerzas. ¿Teme que le pase lo mismo el 28M?

En 2019 fuimos la segunda fuerza más votada, con una pequeña diferencia de 92 votos con la primera. Ahora, el 28 de mayo, seremos la candidatura más votada, con la suficiente representación para poder formar Gobierno.

¿Ha sido UIDM un buen compañero de viaje este mandato?

Hemos gobernado en esta legislatura con estabilidad y responsabilidad, avanzando en proyectos que estaban olvidados hacía años, poniendo los cimientos para que los próximos años Mazarrón sea un municipio sostenible, moderno, innovador y de oportunidades para nuestros ciudadanos.

¿Qué prometió en 2019 y no le ha dado tiempo a realizar?

Efectivamente, ha habido algunos proyectos que, aunque se han trabajado en ellos durante estos últimos cuatro años, no han podido concluirse. Es el caso de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, la prestación del servicio de autobús urbano o la construcción de una piscina cubierta, entre otros.

¿Y se compromete a llevarlo a cabo durante los próximos cuatro años?

Tanto estos proyectos, que están iniciados administrativamente, como muchos otros que recogemos en nuestro programa. Es el compromiso para hacer de Mazarrón el municipio que desean nuestros vecinos.

¿Cuáles son los principales problemas para el desarrollo de Mazarrón y cómo se deben afrontar?

Necesitamos seguir apostando por ofrecer una oferta turística fuerte. Para ello, el Plan de Sostenibilidad Turística, puesto en marcha gracias a una subvención de 4.150.000, junto con la renovación de infraestructuras y el Plan de Movilidad Urbana serán algunos de los ejes para que Mazarrón se convierta en destino referente.

¿Cuáles son los principales proyectos que desarrollará entre 2023 y 2027 si le eligen Alcalde?

El Plan de Movilidad Urbana, con adaptación de nuestras vías públicas para que sean accesibles realmente a todas las personas; con peatonalización de calles; adaptación de aceras más anchas, accesibles y transitables e iluminación eficiente; y creación de carriles bici. Además, pondremos en marcha de Eje Estratégico de Transporte Público, conectando los cascos urbanos de Camposol, Mazarrón, Puerto de Mazarrón y pedanías a través del servicio de autobús urbano adaptado a personas con discapacidad. Por otra parte, a través del Plan de Infraestructuras Mazarrón Urbano renovaremos las diferentes vías en Mazarrón, Puerto, Camposol y Pedanías. En los próximos cuatro años dotaremos a los Servicios de Seguridad y Protección Civil de nuevas instalaciones construyendo el Parque Municipal de Seguridad en terrenos de la Media Legua, donde se ubicarán las instalaciones de Policía Municipal, Protección Civil, Servicios de Emergencias y Bomberos. Y lucharemos por nuestros barcos fenicios, consiguiendo que Mazarrón II se exponga permanentemente en nuestro municipio. Además, construiremos el Museo y Centro de Estudios de la Cultura Fenicia para albergarlos.

Carlos Corvalán (Vox)

"Los mazarroneros conocen nuestro mensaje, vamos de cara y se nos ve venir"

En 2019 sólo consiguieron un concejal en el Ayuntamiento. ¿Tienen mejores expectativas ahora? ¿Por qué?

En 2019 partíamos prácticamente de cero y éramos aún poco conocidos. Pasados cuatro años, estamos bien asentados y extendidos en el municipio. Los mazarroneros conocen mejor nuestro mensaje y han podido ver la labor y el trabajo que desde la oposición se ha desarrollado en la Corporación municipal. Lo que somos, lo que decimos y lo que proponemos, que es lo mismo en todos sitios, hechas las salvedades específicas de cada municipio, es de dominio público. Vamos de cara y se nos ve venir. Hay, pues, mejores expectativas, pero, en definitiva, son los mazarroneros quienes tienen la palabra.

Le pido un análisis de situación: cuáles son los principales problemas para el desarrollo de Mazarrón y cómo se deben afrontar.

Fundamentalmente son el acceso a la vivienda, la seguridad y la limpieza. Los problemas de acceso a la vivienda son cada vez más frecuentes en nuestro municipio, especialmente para los más jóvenes. Para luchar contra este problema, es indispensable que se dé facilidad a los jóvenes a la hora de conseguir un empleo y se proteja nuestra localidad de las actividades especulativas que expulsan a los vecinos de sus casas de toda la vida. Respecto a la seguridad, debemos aumentar más la plantilla policial, dotándola de los recursos necesarios y respaldando sus actuaciones. Las ordenanzas y las leyes están hechas para ser cumplidas y todos, sin distinción alguna, estamos obligados a ello. En cuanto a la limpieza, somos partidarios de mejorar su servicio en busca de una mayor eficiencia. Las enormes partidas que hasta el momento se han destinado a la limpieza no se han correspondido con la calidad del servicio prestado, por lo que el Ayuntamiento deberá explorar otras fórmulas que permitan que Mazarrón vuelva a tener unas calles limpias, en las que dé gusto transitar.

¿Cuáles son los principales proyectos que desarrollarían entre 2023 y 2027 si le eligieran alcalde?

Además de los temas comentados anteriormente, si los mazarroneros deciden que Vox gobierne en nuestro municipio bonificaremos los impuestos y las tasas municipales para las familias en función del número de hijos e impulsaremos una reducción del IBI para todos, en especial para las familias, hasta alcanzar el mínimo permitido por ley. Crearemos un Plan de Empleo para jóvenes y parados de larga duración, impulsando cursos de formación profesional adecuados a las demandas laborales del municipio con el fin de aumentar la empleabilidad. Emprenderemos una reducción drástica del número de asesores, personal eventual y gasto en publicidad institucional para que los impuestos de los ciudadanos no puedan destinarse a sufragar las campañas del Gobierno de turno y el dinero de todos pueda destinarse a mejorar los servicios públicos de los ciudadanos. Asimismo, crearemos una línea de ayudas directas al comercio local y a pequeños negocios del municipio, aplicando bonos de descuento para el comercio de proximidad, y eliminando la tasa por solicitud de licencia de apertura para comercios locales.

David Fernández (IU)

"Rebajaremos los sueldos del Alcalde y el primer teniente alcalde en un 50%"

En 2019 no consiguieron entrar en el Ayuntamiento. ¿Tienen mejores expectativas ahora? ¿Por qué?

En las elecciones del 2019 la izquierda alternativa en Mazarrón se presentó dividida en dos partidos. Eso nos perjudicó a ambos y ninguno obtuvimos representación, quedando IU-Verdes a apenas 179 votos de conseguirla. En esta ocasión no se presentan más partidos de izquierdas y creemos que el votante ha echado de menos en esta última legislatura la presencia de la voz crítica e insobornable del concejal de IU, más aún si tenemos que tener en cuenta que el PSOE, que tenía la responsabilidad de representar a la izquierda en Mazarrón, ha sido más un convidado de piedra en un Pleno municipal capitalizado por las consignas y la propaganda extremista de Vox.

¿Cuáles son los principales problemas para el desarrollo de Mazarrón y cómo se deben afrontar?

Mazarrón sigue siendo el municipio más pobre de la Región y el diferencial de renta respecto de los municipios de nuestro entorno se ha incrementado en los últimos cuatro años, con los peores números en creación de empleo en los últimos cuatro años de toda la Región. Los jóvenes mazarroneros que consiguen con mucho esfuerzo obtener una carrera o estudios superiores se ven en la obligación de emigrar ante la falta de expectativas laborales, con empleos mal pagados y precarios y dependiendo de la estacionalidad del sector turístico y de la industria de la manipulación de hortalizas. En tema de infraestructuras, Mazarrón es el único municipio de la Región sin polígono industrial, sin un auditorio, sin un espacio donde nuestros creadores puedan representar una obra de teatro y sin infraestructuras deportivas de calidad como las hay en Totana o Alhama. Y todo esto con una presión fiscal que no es de las más bajas de la Región, con un Plan de Ordenación Urbana obsoleto , con la urbanización de Camposol con más de 3.000 residentes extranjeros en un limbo legal desde el 2014 y con una línea de autobús urbano sin contrato desde el 2010, además de contar con una Alcaldía bicéfala que le cuesta a los mazarroneros más de 110 mil euros al año.

¿Cuáles son los principales proyectos que desarrollarían entre 2023 y 2027 si le eligieran alcalde?

Nos centraremos principalmente en la modificación del Plan Genera de Ordenación Urbana, con el que proveeremos del necesario suelo industrial, daremos legalidad al problema de Camposol, crearemos suelo y las condiciones necesarias para la construcción de viviendas para uso social con la constitución de una empresa municipal para la promoción de suelo público. Asimismo, aplicaremos la ordenanza municipal de participación ciudadana que se lleva incumpliendo en las dos ultimas legislaturas y haremos de la Participación Ciudadana la columna vertebral de la gestión municipal, contando con las asociaciones y colectivos para la toma de decisiones. Vertebraremos el municipio con la licitación del servicio de autobús urbano y la puesta en marcha de un carril bici que unirá a Camposol con Mazarrón y Puerto. También promoveremos la protección integral de la Sierra de las Moreras para evitar la urbanización de el entorno de las Gredas de Bolnuevo y las calas. Por último, rebajaremos los sueldos del Alcalde y el primer teniente alcalde en un 50%.