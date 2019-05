Pactos electorales en Cartagena: José López abre la puerta al PSOE, pero pide la cabeza de Castejón y la "limpieza" del partido

Las apuestas sobre quién dirigirá el Gobierno local en Cartagena siguen siendo una incógnita y, además, cambian a cada instante. De hecho, si en la misma noche electoral y la resaca del lunes, el líder de MC, José López, ganador en las urnas al sumar ocho ediles por los siete del PP y los seis de PSOE, afirmó con rotundidad que nunca pactaría ni con populares ni socialistas, ayer, antes del último pleno municipal antes de la investidura -el 15 de junio- abrió la puerta a la formación dirigida por Ana Belén Castejón. Eso sí, sin ella.

Y es que, López afirmó, a preguntas de los periodistas sobre posibles pactos, que solo se sentaría a hablar con los socialistas si la aún alcaldesa en funciones sale de la Corporación. Además, aunque no lo dijo frente a los micros, fuentes de la formación cartagenerista aclararon que las condiciones para sentarse en una mesa a negociar no pasan solo por que Castejón salga de la ecuación, sino que además sería necesaria una «limpieza» del partido. «Solo si cambian el modelo podríamos valorar sentarnos, pero eso parece tan utópico que no lo valoramos», dijo el presidente de MC, Jesús Giménez. El número dos de la lista municipal de los cartageneristas al Ayuntamiento fue más claro y afirmó que «con Castejón y otros concejales como Torralba, Mora o David no podemos ni mirar al PSOE».

Y no sólo queda en el ámbito local el rechazo de MC a algunos políticos socialistas, ya que López también pidió ayer la cabeza de Ricardo Hernández antes siquiera de sentarse a hablar de posibles pactos. Los cartageneristas ponen el foco sobre Hernández al entender que forma parte de la vieja política cartagenera, con la que los exalcaldes José Antonio Alonso y Pilar Barreiro, hicieron y deshicieron a su antojo, según MC. De hecho, López recordó que Hernández tiene vínculos con Alonso, imputado por varios presuntos delitos en la trama 'Púnica' y, actualmente, es asesor principal de Diego Conesa, secretario general del PSRM y candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma.

Para el líder de los cartageneristas, estos nombres reflejan que el PSOE sigue sin llevar a cabo la regeneración política que reclama la sociedad.

Veto a Arroyo

En cuanto a las posibilidades de negociar con el PP, ahí, López sí que se mostró tajante. «No hablaré con la heredera de Pilar Barreiro, ya que está inhabilitada para formar parte del Gobierno local», dijo, en referencia a la líder de los populares en las elecciones municipales, Noelia Arroyo, a la que acusó de haber actuado contra Cartagena desde su puesto en el Gobierno autonómico. «Le ha hecho un daño indubitado a Cartagena», sentenció.

Asimismo, López deslizó que desde el PP se habían puesto en contacto con su número dos, Jesús Giménez, en la misma noche de la pegada de carteles para llegar a un acuerdo de Gobierno tras las elecciones. «También ocurrió hace cuatro años», añadió.

No obstante, sobre estas afirmaciones, que el propio López dijo que era complicado demostrar, pero que lo defendería ante cualquier estamento, el PP salió al paso con un comunicado en el que acusaron a MC de lanzar «bulos absurdos sobre negociaciones que el PP no ha planteado ni planteará nunca».