Pactos electorales en Murcia: Podemos está abierto a sentarse a hablar con los naranjas

La única opción para que Ballesta no sea alcalde de Murcia, objetivo del socialista José Antonio Serrano pasa por un acuerdo entre el PSOE, Ciudadanos y Podemos, pero la distancia ideológica entre estas dos últimas formaciones hace difícil el pacto.

Para el concejal electo Ginés Ruiz Macía, «que no gobierne José Ballesta no le parece mal» y que esté Ciudadanos en este acuerdo no tiene por qué ser un problema, al menos en principio. «Vamos a ver –con José Antonio Serrano y Mario Gómez– en qué consiste el pacto», adelantaba ayer Ruiz Maciá.

Esta semana se reúne la formación morada para valorar los resultados de las elecciones del 26 de mayo, cuyo resultado, aunque «la gente no se equivoca», no le parecen «justas» a Ruiz Maciá.