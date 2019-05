Castejón calla mientras PP y Cs abogan por un pacto 'a la alemana'

a. c.

Arroyo (i.) y Castejón, conversan en el Palacio de Aguirre, en una imagen de archivo. a. c.

La última palabra la tiene Ana Belén Castejón, actual alcaldesa de Cartagena y líder del PSOE en las elecciones municipales del domingo, aunque por el momento guarda silencio. El anuncio en plena noche electoral -aún no se había alcanzado el 100% del escrutinio- de la candidata del PP Noelia Arroyo de liderar las negociaciones para alcanzar pactos con PSOE y Ciudadanos y evitar que MC gobierne la ciudad los próximos cuatro años sigue sobre la mesa, como reiteró ayer la popular.

«Nosotros hemos hecho pública la oferta de una alternativa de estabilidad porque nos preocupa el panorama que se abre en Cartagena», dijo Arroyo. «Se nos presenta un gobierno en minoría llevado por un señor que ha demostrado su incapacidad para el diálogo. Una minoría incapaz de hablar es una garantía de inestabilidad durante cuatro años más», argumentó. Finalmente, la candidata popular explicó que su responsabilidad ahora es «plantear una alternativa con la condición de que se elabore un acuerdo para cuatro años y sobre un programa de gobierno concreto y definido».

«Nuestra disposición está clara, pero que el acuerdo se produzca depende de los demás partidos», dijo, pasando el foco a los socialistas y la formación naranja, ya que Vox y Podemos, con los mismos ediles de Ciudadanos, están en la antítesis ideológica de PSOE y PP, respectivamente.

Pese a que aún no hay un posicionamiento oficial desde la formación naranja, que aún está analizando los datos electorales, se aboga por ese pacto 'a la alemana' -donde la izquierda y la derecha se han aliado para frenar el ascenso de la ultraderecha-, aunque reconoce que aún es pronto para asegurar su posición. De hecho, ayer el comité electoral regional de Ciudadanos analizó los resultados a nivel nacional y se creó un comité nacional de negociación, en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.



Sin respuesta

No obstante, cualquier panorama sobre una posible alianza para impedir el gobierno de MC pasa por el PSOE y la incertidumbre es total. En su comparecencia para analizar los resultados electorales del domingo, Castejón ya se posicionó en contra de los cartageneristas en una sesión de investidura. «No nos vamos a doblegar ante quienes faltan al respeto y cruzan líneas rojas», dijo la aún alcaldesa. No obstante, desde el partido indicaron ayer que no habrá «de momento» declaraciones al respecto de la oferta de Arroyo.

Aún así, el panorama que se le presenta a Castejón es complicado, ya que el voto del PSOE es fundamental para dar luz verde a una candidatura que desbanque a MC de la Alcaldía. En caso de que Arroyo se posicionase como candidata a la investidura, necesitaría el apoyo o la abstención socialista; algo que con Pedro Sánchez en el Ejecutivo central parece que no es viable.