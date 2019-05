Ballesta quiere seguir gobernando "con acuerdos puntuales"

Dice sentirse "apenado por la buena gente que no ha podido entrar" en su nuevo equipo.

El PP ha sabido mantener la capital de la Región en estas últimas elecciones, aunque por el camino se haya dejado más de 8.500 votos. De ahí que el alcalde electo, José Ballesta, fuera recibido en la noche del domingo en el Hotel 7Coronas entre vítores y aplausos por la gente de su partido. Pero tras la tormenta llega la calma y la reflexión, esa que iniciaron ayer la mayoría de los partidos para saber hacia dónde o hacia quién se dirigen sus miradas para alcanzar un acuerdo de gobierno.

Pero ni una noche tan inquietante como la del 26M trastocó ayer las rutinas de Ballesta, quien se levantó con «tranquilidad» a la misma hora que todos los días para preparar el desayuno a sus hijos, salió de casa hacia el Ayuntamiento andando, como cualquier otro día, y aprovechó la mañana para revisar varios proyectos de Rincón de Seca y Monteagudo, así como para poner al día la correspondencia que tenía atrasada.

Preguntado por LA OPINIÓN por la posibilidad de sentarse a hablar con otras formaciones para formar un Gobierno fuerte al haber conseguido 11 concejales (uno menos que en la legislatura que termina y cuatro menos de los necesarios para la mayoría absoluta), el alcalde electo recuerda que «nosotros estos cuatro años hemos gobernado con mayoría simple, no absoluta, y nuestra opción es seguir gobernando así con nuestro proyecto de ciudad, que está respaldado por los agentes sociales y que está validado por los murcianos» al haber sido el partido más votado con el 31,64 por ciento de los sufragios emitidos en el municipio el domingo.

Ballesta afirma querer «gobernar con mayoría simple y acuerdos puntuales», pero no descarta el diálogo y dice que «si hay algún grupo que quiera hablar con nosotros, encantados, nos sentaremos».

En cuanto a las personas que le acompañarán en esta nueva etapa, su segunda legislatura en el Ayuntamiento de Murcia, el alcalde electo dice sentirse «contento con el equipo que me ha hecho el honor de acompañarme», pero a la vez «apenado por la buena gente que no ha podido entrar». En este caso, sostiene que «estoy enormemente satisfecho con la gente que me ha acompañado, ya que, sin duda, son mucho mejor que yo. Es lo que he intentado hacer durante toda mi vida pública, rodearme de gente mucho mejor que yo, ya que ese es el éxito de cualquier proyecto».

Respecto al color del que se han teñido las pedanías del municipio de Murcia en estas elecciones, destaca que en 41 de las 56 el PP ha ganado y en 19 de ellas la victoria ha sido por mayoría absoluta. Ante lo que afirma sentirse satisfecho de que la victoria «no esté concentrada en un único lugar sino que esté repartida por todo el territorio municipal».