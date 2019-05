Resultados elecciones en Murcia | Cambiar la Región: Sergio Ramos anuncia entre lágrimas su dimisión

La recién bautizada como Cambiar la Región no ha logrado ningún diputado y Sergio Ramos ha anunciado su dimisión

Cambiar la Región de Murcia, la coalición de Izquierda Unida-Verdes y Anticapitalistas, no ha logrado ningún diputado en estas elecciones autonómicas de la Región de Murcia.

En esta coyuntura, y entre lágrimas, Sergio Ramos ha anunciado su dimisión en los próximos días como responsable de Cambiar la Región en el municipio de Murcia ante "unos malos resultados para los que no hay excusas".

IU afrontaba estas elecciones como una lucha para lograr un cambio en el que ha sido durante 24 años un Gobierno regional de derechas, pero que finalmente ha quedado a las puertas de la Asamblea Regional, tal como ocurrió en las últimas elecciones de 2015.

José Luis Álvarez-Castellanos, quien era candidato a ocupar un asiento en la Asamblea Regional en representación de esta agrupación de izquierdas, declaraba que "no hemos cumplido las expectativas. Era nuestra ilusión, aunque sabemos que hemos hecho una campaña muy digna, superando las dificultades con orgullo y dignidad. A pesar de ello, mañana seguiremos analizando y haciendo política, trabajando por la Región de Murcia, un espacio para cambiarla, ahora más que nunca". "Esta situación no nos hunde, seguiremos demostrando que hemos estado siempre y seguiremos estando, llevando nuestras propuestas que consideramos importantes, y si no podemos hacerlo desde la Asamblea lo haremos desde la sociedad, con los ciudadanos. No nos desilusionamos, siempre nos encontrarán en la calle para quien nos necesite", añadía.

"Una fuerza política como IU es una herramienta útil para construir una fuerza de la izquierda", concluía.



Convencidos de que iba a ser el "partido del cambio en una noche para el cambio", comenzaban la velada electoral en su sede del barrio del Carmen, en la que no han dejado de desfilar a lo largo de la jornada apoderados y simpatizantes de Cambiar la Región. Militantes que observaban con optimismo y esperanza los primeros resultados, un ánimo que conforme avanzaba el escrutinio se tornó en decepción y aceptación de la derrota.

Una situación que, para John David Babyack, responsable de organización de IU en el municipio de Murcia, exige "realizar un análisis para ver qué cosas se han podido hacer mal y mejorarlas de cara al futuro". Babyack, quien se mostraba convencido de que Cambiar la Región iba a ser "la fuerza y el partido del cambio en una noche para el cambio", afirma que "seguiremos luchando por cambiar esta Región".

La modificación de la ley electoral por la que quedaba reducido al 3% los votos necesarios para lograr un escaño no ha sido suficiente para que IU estuviese representado en la Región. Una modificación en la ley electoral que, recordó Babyack, "debemos agradecer a nuestro compañero José Antonio Pujante, que nos dejó". El histórico dirigente de Izquierda Unida falleció el pasado 1 de enero.

Sí que ha se ha vivido con alegría, por el contrario, el resultado electoral del municipio de Totana, donde IU ha sido el partido más votado. Un resultado que Victoria Rodríguez, responsable de organización de IU en la Región, ha definido como "una alegría enorme".