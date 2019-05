Antonio León: "Las trampas no valen en democracia"

La normalidad está siendo la nota dominante en los municipios de la comarca del Campo de Cartagena, como Torre Pacheco y Fuente Álamo. Mesas constituidas sin sobresaltos, votantes que acuden a las urnas poco a poco y que, en muchas ocasiones, se sorprenden al comprobar que son tres, y no dos, los sobres que pueden depositar en la jornada electoral de hoy. Y es que, todos son conscientes de las elecciones municipales y las autonómicas en la Región de Murcia, pero los hay despistados que no sabían que también hoy hay comicios europeos.

"Cuando he visto las papeletas azules he tenido que preguntar para qué eran", reconoce una mujer de avanzada edad que acudía a primera hora de la tarde a depositar su voto en el colegio San Antonio de Torre Pacheco. Este colegio es el único que ha registrado una incidencia reseñable en lo que va de jornada electoral. Y es que, durante esta mañana hubo que levantar acta de un incidente que el actual alcalde y candidato a la alcaldía, Antonio León, calificaba de "puntual". En una cabina, los sobres, en vez de estar vacíos para que los votantes pudieran introducir la papeleta que desearan, contenían ya una Vox, lo que podía derivar en votos nulos si el que introducía el votante era diferente a este partido. "Todos los partidos políticos están atentos a que la jornada transcurra como debe ser: democrática y libre. Las trampas no valen en democracia".

En Torre Pacheco, localidad gobernada en la actualidad por el Partido Intependiente de Torre Pacheco (PITP), las elecciones generales celebradas hace menos de un mes, el pasado 28 de abril, arrojaron una de las principales sorpresas: Vox obtenía el 24,91% de los votos y se imponía al resto de formaciones, con casi una cuarta parte de los votos de todo el municipio. Hoy son muchos los ojos puestos en este municipio que gobierna desde noviembre de 2015 Antonio León, candidato del Partido Independiente de Torre Pacheco (PITP), quien destaca la normalidad con la que está transcurriendo la jornada. "Los comicios son completamente diferentes; hace un mes los ciudadanos votaban con la vista puesta en el gobierno de la nación y ahora miran más la cara de los candidatos porque los conocen y los ven todos los días", valora León.

La posición "centrada y moderada nuestra hace que tengamos votantes de todas las ideologías y que en otras elecciones votan a distintos partidos pero que, cuando llegan las municipales votan al PITP", señala.

"Casi 20.000 pachequeros están llamados hoy a las urnas y espero que la participación sea elevada", apunta. Hubo una gran afluencia de votantes en todos los colegios electorales del casco urbano a primera hora de la mañana, tras lo que impera la tranquilidad ahora en las mesas.

En el colegio Nuestra Señora del Rosario, también en Torre Pacheco, un matrimonio sale de votar sonriente. "Hemos votado a Vox y esperamos que hagan algo porque los otros partidos ya han demostrado que solo miran por lo suyo", apuntan. Ella reconoce que ha sido "siempre" votante del Partido Popular, mientras él señala que antes votaba a partidos de ideología de izquierdas. Una chica joven acude rápida a votar y sale sin detenerse a saludar a nadie. "Estoy preparando las oposiciones de Primaria y no quería perder mucho tiempo, pero tampoco iba a perder la oportunidad de votar", indica, antes de finalizar tajante: "Es nuestro derecho y es importante no desperdiciarlo".

En el CEIP San Antonio, Pedro prefiere no decir la formación que ha votado, pero sí reconoce que es la misma a la que votó hace un mes. "Soy fiel a mis ideales", señala.

En el vecino municipio de Fuente Álamo, donde gobierna el PSOE tras un pacto con Ciudadanos que le dio la alcaldía en 2015, la normalidad y la tranquilidad también están siendo la tónica habitual en la jornada de hoy. La afluencia de votantes ha sido constante pero sin llegar a formarse grandes colas ni aglomeraciones en las cabinas.

En el casco urbano del municipio, todas las mesas electorales se ubican en una misma localización, el pabellón municipal, por lo que todos los fuentealameros están llamados a acudir hoy a este 'colegio' electoral. Las mesas separan a los vecinos por barrios y calles, y hoy, cuando alguien pregunta dónde tiene que votar, la respuesta es siempre la misma: "En la misma mesa del mes pasado". Una apoderada del Partido Socialista recuerda las largas horas de recuento de otras jornadas electorales y vaticina una noche "larga", con tres urnas que contar. "Pero palos con gusto no duelen, y esta es la mejor expreción de la democracia", indica.

Un joven votante sale del recinto comentando la gran cantidad de papeletas azules que había dispuestas junto a las cabinas. "Hasta hay ocho partidos de ideología comunista", se queja.

Solo un incidente ha salpicado la mañana en Fuente Álamo. Durante la mañana, una de las cabinas contenía en varias de sus casillas votos de un partido "aunque los votos de cada partido deben estar en una casilla, no repartidos en varias", explica un apoderado del Partido Popular.



Una coalición para dar voz a los habitantes de los municipios pequeños

Tanto Torre Pacheco como Fuente Álamo cuentan entre sus opciones para los votantes con partidos municipalistas que se presentan a las elecciones municipales de hoy. El Partido Independiente de Torre Pacheco (TIPC) y Ciudadanos Independientes de Fuente Álamo (CIFA) se han sumado a la coalición que encabeza Antonio García para las elecciones autonómicas de la Región de Murcia y que espera conseguir reprsentación en la Asamblea Regional para "dar voz a los ciudadanos". Esta coalición está también suscrita por Movimiento Ciudadano (MC), de Cartagena; Coalición de Centro Democrático (CCD), de Mazarrón; y Unidad x Alguazas (UxA), en el municipio la comarca de la Vega Media del Segura.

"Defendemos que la Comunidad Autónoma invierta en cada municipio lo que le corresponde, ni más, ni menos", reseña Antonio León.