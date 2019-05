El CCCi luchará para que el hospital de Cieza tenga Maternidad y Pediatría

c. c.

Vergara (sentado en el centro) en un mitin de su partido. c. c.

«No desmantelar la línea férrea con Calasparra para Cercanías, adquirir El Menjú como parque de ocio, recuperar población y bajar tasas e impuestos forman la columna vertebral de CCCiezanos». El candidato de Ciudadanos Centristas Ciezanos (CCCi), José Luis Vergara, desgranó los principales argumentos sociales y políticos con los que la formación local concurre a las elecciones.

«¿Por qué los hospitales comarcales de Caravaca, Hellín y Yecla sí tienen Maternidad y Pediatría y el de Cieza no? ¿Acaso en Cieza no hay niños ni embarazadas? Las vacas flacas de la economía no nos permitieron plantearlo en 2015, pero ahora debemos exigirlo con total firmeza, la misma que nos hizo llevar hasta el Senado una modificación delos presupuestos nacionales para terminar la variante de Camarillas».

Que haya una accesibilidad universal completa con «una ciudad transitable para todos, se tengan o no problemas de movilidad, con 'cota cero' en todos los pasos y accesos públicos y residenciales» son otras de las prioridades. Su programa también contempla una bajada notable de tasas e impuestos «con el principio que hemos defendido estos cuatro años, que el dinero que no se necesita,está mejor en el bolsillo de los vecinos» y la reconfiguración de la calle san Sebastián en 'Sansestabién', que será «confortable para los vecinos y un orgullo para todos, limpísima, amable, turística y comercial». También firmarán «convenios con las universidades en apoyo de los Erasmus ciezanos o para investigación agroalimentaria, patrimonial y demográfica».

Por su parte, el exalcalde José Antonio Vergara desgranó los principios de CCCi, «un pequeño partido que se centra en Cieza pero al que importa mucho España y su Región» y añadió que «somos una formación local que tiene detrás trabajo, trabajo y trabajo». Precisamente del trabajo desarrollado estos cuatro años hablaron Belén Lucas y Antonio M. Torres, quienes resaltaron que «con un solo concejal hemos sido el grupo que más propuestas, enmiendas, mociones, ruegos y preguntas hemos llevado a pleno».