Los candidatos a la Alcaldía de Cartagena explican sus propuestas

Ana Belén Castejón, candidata del PSOE: "Los vecinos de la periferia han vuelto a ser ciudadanos de primera"

¿Por qué debe salir elegida para los próximos cuatro años?

Para continuar consolidando el modelo de municipio cuyas bases hemos dejado asentadas en estos dos últimos años. Queremos construir un municipio más igualitario, con más oportunidades para nuestros jóvenes, abierto al emprendimiento y que se preocupe por todos sus ciudadanos, especialmente por los que están en situaciones más vulnerables. Estamos llamados a actualizar nuestras infraestructuras, propiciando una Cartagena cada día más accesible, amable y respetuosa con el medio ambiente.

¿Con qué proyectos piensa cambiar la ciudad?

Nuestra intención es desarrollar urbanísticamente todo el sector del Hondón y el Plan Rambla, porque consideramos que son las dos zonas de expansión del municipio. Creando en ellas dos grandes pulmones verdes, de los que Cartagena carece. Poner en valor el Anfiteatro, la Catedral Vieja y la culminación del Barrio del Foro Romano, para reforzar a Cartagena como destino turístico internacional de primer nivel. Además, gracias al Gobierno socialista de España, hemos empezado a modernizar las infraestructuras ferroviarias y pronto tendremos conexión con las principales ciudades de España, tanto de pasajeros como de mercancías.

Tres grandes desafíos a los que hacer frente la próxima legislatura

Le voy a dar cuatro, porque considero que son muy necesarias para el desarrollo del municipio. Construiremos 150 viviendas para jóvenes en pleno centro de la ciudad, para repoblarlo y fomentar la implantación de nuevos comercios y empresas. Tenemos que reducir aún más los niveles de pobreza y exclusión social, así como combatir sin descanso la lacra de la violencia machista. Seguir mejorando la vida de los cartageneros que viven en barrios y diputaciones, con nuevos parques adaptados y con unas infraestructuras modernas, propias del XXI. Debemos convertirnos en referente medioambiental reduciendo, tanto la contaminación lumínica como la ambiental y sonora.

¿Por qué es necesario que siga gobernando la ciudad el PSOE?

El Ayuntamiento ha centrado sus políticas en las personas. Ampliamos las plazas de comedores escolares y de las Escuelas de Verano, consiguiendo que muchas sean gratuitas. Hemos dado la oportunidad a los propios vecinos de que elijan los proyectos en los que quieren invertir. Hemos devuelto a los ciudadanos que viven en barrios y diputaciones la categoría de cartageneros de primera.



Noelia Arroyo, candidata del PP: "El Partido Popular ha hecho la gran transformación de Cartagena"

¿Por qué cree que debe ser la alcaldesa de Cartagena?

Porque represento el único proyecto que está en condiciones de sacar a Cartagena de la parálisis y de la bronca que han mantenido bloqueado el Ayuntamiento en estos cuatro años. El pecado original de este gobierno ha sido la total incapacidad de entenderse de los firmantes del pacto. López y Castejón se repartieron el poder pero no repartieron responsabilidades. Por eso han ido improvisando día a día, perdiendo decenas de miles de euros en ayudas para inversiones y empleo, haciendo tres obras tarde y mal, llegando sin silla a las procesiones y sin cruces a las Cruces de Mayo. Presumen de gestión y han dejado una púa de tres millones de euros solo en el mantenimiento de jardines. Eso no puede repetirse y nosotros somos los únicos que podemos evitar cuatro años más de pacto entre PSOE y MC, de improvisación y de fracaso. Hay que impedir que Cartagena sufra otros cuatro años de bloqueo.

¿Qué acciones va a realizar para transformar el municipio?

Hay muchas, pero, por elegir algunas que tendrán una repercusión importante en el futuro, hablaría del Barrio de Emprendedores, del AVE y el plan estratégico que he propuesto a los partidos. El Barrio de Emprendedores, porque es un proyecto que convertirá una parte degradada del casco histórico en un barrio joven y ligado a la Politécnica. Lo diseñaremos para atraer jóvenes a estudiar y para hacerlos quedarse al finalizar su formación para que investiguen aquí, que aquí hagan sus startups y nos ayuden a realizar la transformación tecnológica que necesita Cartagena. El AVE, porque es el medio de transporte que usan los turistas de congresos y fines de semana y, por tanto, rompe la estacionalidad. Además, necesita líneas electrificadas que permitirán modernizar los servicios de cercanías. El plan estratégico, porque es urgente fijar objetivos para la Cartagena de la próxima década y hacerlo con un gran consenso social que una esfuerzos, evite errores y dé continuidad a las políticas locales.

¿Por qué es necesario que vuelva a gobernar la ciudad el PP, tras cuatro años de MC y PSOE?

Nosotros somos el partido que hizo en Cartagena esa gran transformación que ya nadie discute. Los grandes sellos de la Cartagena de ahora, el Teatro Romano, los museos, las zonas peatonales, la Mar de Músicas, la red de centros de atención primaria, la Universidad €.todas esas cosas se hicieron por equipos de mi partido, el PP.

Manuel Padín, candidato de Cs: "El municipio se hunde si siguen gobernando estos iluminados"



¿Por qué es necesario que ostente la alcaldía de Cartagena un partido distinto a PP, PSOE y MC?

Estos tres partidos son incapaces de formar un Gobierno estable, requisito necesario para emprender un plan de acción de gobierno a corto, medio y largo plazo. Ningún proyecto, ningún plan será posible sin un Ejecutivo centrado, sólido, y fuerte capaz de cumplir una hoja de ruta que devuelva a Cartagena a los puestos de cabeza en la carrera por el progreso económico y el bienestar social de las grandes ciudades españolas. MC sólo puede llegar a un acuerdo con Podemos, los bloques de izquierda y derecha no van a moverse de 6-7 concejales, por tanto Ciudadanos, con la vocación demostrada de ofrecer estabilidad y fortaleza para cumplir los objetivos y los enormes desafíos que tenemos por delante es el único que tiene el respaldo social suficiente para crecer y formar parte de un Ejecutivo sin rodillos, equilibrado y sólido. Cartagena se hunde si repite otros cuatro años más de iluminados sin influencia en la Asamblea, en el Congreso y en Europa, que es donde se juega Cartagena los grandes proyectos estratégicos.

¿Qué desafíos se marca Manuel Padín para la legislatura que está a punto de comenzar?

Primero, que haya unos presupuestos justos: Las inversiones públicas se repartirán bajo criterios de necesidad y población. Hasta ahora los presupuestos autonómicos y municipales se han hecho con criterios partidistas y caprichosos, y eso ha generado cartageneros de primera y de segunda, barrios y diputaciones que se caen a pedazos, sin infraestructuras y sin servicios. Segundo, hacer una revolución normativa y la auditoría de los principales servicios públicos: Si tenemos un grave problema en Cartagena con el vandalismo, con la ocupación irregular, con los solares y las escombreras ilegales, con el envejecimiento del parque inmobiliario, con los atentados contra el medioambiente o con la limpieza viaria es porque, por increíble que parezca, no tenemos un marco jurídico que controle y sancione estos hechos.

¿Qué soluciones propone para atajar estos problemas?

Queremos poner orden y mano dura para rebajar todos estos atentados contra la convivencia y el patrimonio de Cartagena. Si tenemos un problema con parques y jardines, el transporte público, la limpieza viaria, los residuos, o el control de plagas entre otros servicios, es porque los pliegos de condiciones de los contratos ni se cumplen ni cubren nuestras necesidades y debemos revisarlos y controlarlos.



José López, candidato de MC Cartagena: "Hay que adquirir el peso que se nos niega desde que se creó la Comunidad"

¿Por qué debe salir elegido como alcalde para los próximos cuatro años?

Porque todos los cartageneros tenemos una oportunidad histórica de liberarnos de las políticas que han causado retraso, desempleo, pobreza y problemas de salud. Porque Cartagena necesita que alguien la tenga en el centro de la acción política y esos somos nosotros: El partido y el alcalde que suponen el voto eficaz. En 2011 fuimos los primeros en acabar con la política de Pilar Barreiro (PP) y José Antonio Alonso (PSOE); y lo hice solo entre 27 concejales.En 2015, con 5 concejales, y en solo dos años de gobierno, abrimos las ventanas y recuperamos la autonomía financiera municipal, con el enemigo en casa (PSOE) y el clientelismo (PP) en contra.Con la mayoría suficiente entre 2019 y 2023 posicionaremos a Cartagena donde merece y a los cartageneros les daremos los servicios y oportunidades que les niegan los partidos nacionales.

¿Qué objetivos se marca?

Para las grandes transformaciones necesitamos adquirir el peso que se nos niega desde que se constituyó la Comunidad Autónoma, pues las infraestructuras y las grandes inversiones siempre van de la mano de las administraciones central y regional, así que habrá que comenzar por alzar la voz y reclamar lo que es nuestro. A partir de ahí existen tres pilares sobre los que debe cambiar el municipio: la movilidad, la salud y el desarrollo cultural.

¿Cuáles son los desafíos que hay que afrontar?

Nuestra apuesta por el municipio, frente a quienes sólo hablan de ciudad, poniendo en el centro a los cartageneros. Para ello es necesario continuar con la línea de gestión responsable y eficiente de los recursos que permita atender a todos los cartageneros, teniendo en cuenta que el 70 % de nuestros habitantes residen fuera del centro urbano y hay que ofrecer a todos las mismas condiciones básicas de vida. Dar impulso a la expansión global de Cartagena como destino turístico, sostenible en lo económico y en lo medioambiental; pero también como enclave de oportunidades y de futuro para el asentamiento de empresas de todos los sectores. Generando con ello empleo y riqueza. Y como tercer desafío entendemos mejorar nuestro entorno con la recuperación de la cubierta vegetal, la descontaminación de suelos y la ampliación y mejora de las instalaciones deportivas del municipio para mejorar la salud y la calidad de vida de todos los cartageneros.

¿Cuál es su mayor logro como alcalde?

Sanear el Ayuntamiento en año y medio con recursos extraordinarios obtenidos por la fiscalización a multinacionales y redes clientelares.

Pilar Marcos, candidata de Unidas Podemos IU Equo: "Vamos a crear una empresa municipal para impulsar la energía renovable"

¿Por qué debe ser Pilar Marcos la nueva alcaldesa de Cartagena?

Porque Cartagena necesita gobernantes que se preocupen por la gente común, por los barrios y pueblos, que llevan 25 años abandonados. Gente valiente que esté dispuesta a hacer de Cartagena un municipio del siglo XXI, feminista, moderno, justo y diverso.

¿Con qué iniciativas quiere cambiar la ciudad?

La primera es crear una empresa pública municipal de energía, que genere y comercialice energías renovables, preferentemente solar. La segunda es contar con una gran zona verde a la entrada de la ciudad (Hondón). Y la tercera pasa por recuperar los servicios públicos, como el agua y la basura, y por los que estamos pagando más de 80 millones de euros.

¿Qué tres desafíos se va a encontrar esta nueva legislatura?

Terminar con los parches y realizar inversiones plurianuales para regenerar barrios y diputaciones. Revitalizar el pequeño y mediano comercio en los barrios y el centro de Cartagena. Crear una Concejalía de Salud y Medio Ambiente para respirar aire limpio y que nuestros suelos dejen de estar envenenados

¿Por qué es necesario que gobierne la ciudad un partido distinto a PP, PSOE y MC?

Porque el resto ya ha gobernado, y ya sabemos que no han solucionado los problemas del municipio y han demostrado que privilegian sus intereses partidarios y sus luchas personales antes que la búsqueda de consensos para el bien de Cartagena y su gente.

¿Qué cosas le piden los cartageneros?

Que Cartagena deje de estar a la cola en esperanza de vida en la Región, que terminemos con la corrupción y el amiguismo, que cuidemos de nuestros recursos naturales, que contemos con un transporte público barato y eficiente, que en los pueblos y barrios haya servicios como en el centro, que terminemos con el problema de las casas de apuestas y la adicción que genera en nuestros jóvenes, que tengamos derecho a una sanidad pública en condiciones, que detengamos el enladrillamiento de nuestras costas y recuperemos el Mar Menor.

¿Qué acciones va a llevar a cabo?

Haremos inversiones en varios años, para que todos los barrios y pueblos cuenten con las infraestructuras y servicios públicos que se merecen. También elaboraremos una ordenanza para que los salones de juego y locales de apuestas se encuentren a más de 800 metros de los centros escolares.



Pedro Sabiote, candidato de Somos Región: "Cartagena debe ocupar el lugar que merece en esta Región"

¿Por qué necesita Cartagena un partido como Somos Región?

La mediocridad y el bajo perfil político llevan mucho tiempo instalados en los plenos municipales. Es muy necesaria la entrada de personas honradas y que han trabajado toda su vida en Cartagena sin necesidad de la política para vivir. Necesitamos gente nueva que piense más en los cartageneros que en el sillón que tienen debajo. Siempre nos quejamos de los ataques y desprecios que sufre Cartagena desde fuera, pero dentro tenemos un cáncer en forma de políticos mediocres que acabarán condenando a nuestra ciudad.

¿Qué cosas le reclaman los cartageneros cuando lo ven por la calle?

Que hace falta un cambio y que hagamos limpieza son las expresiones que más escuchamos. La gente está harta de estar harta y tiene ganas de un proyecto político que les devuelva la ilusión y la confianza en una clase política que les ha robado el protagonismo.

¿Llega con ganas de afrontar este reto?

Hace mucho tiempo que la mediocridad invade el Ayuntamiento. Cartagena necesita renovación política, aire fresco y gestores que conozcan el pulso de la calle. Llego con ganas de trabajar y de rebajar una crispación política que solo otorga protagonismo a los políticos y no a los cartageneros.

¿Con qué medidas piensa impulsar la ciudad de Cartagena?

Abordamos la recuperación en materia de empleo con diversas propuestas, pero es innegable que el puerto de El Gorguel es un proyecto que, a pesar de tener muchos enemigos en la Región y fuera de ella, daría miles de puestos de trabajo. La ansiada integración ferroviaria es otro proyecto vital para una Cartagena muy deficiente en comunicaciones, necesitamos la conexión con la ZAL y una llegada del AVE lógica y que permita el desarrollo de la ciudad. En tercer lugar, la eliminación de los focos de contaminación que están envenenado a los cartageneros con ayuda de una absoluta y obscena desidia por parte del Ayuntamiento: El Llano del Beal, los terrenos de El Hondón y el amianto en los techos bajo los que juegan y estudian nuestros escolares.

¿Y un reto que hay que lograr?

Que Cartagena ocupe el lugar que merece en esta Región y que se le niega a través, principalmente, de una injusta financiación. Esta no es la Región de un único municipio y hay grandes proyectos que nos harían crecer y que se frenan desde fuera de nuestro municipio.



María José López, de Vox: "Nos merecemos políticos fieles a los ciudadanos y a España"

¿Por qué debe salir elegida para los próximos cuatro años?

Porque Cartagena, igual que España, se merece unos políticos fieles a los ciudadanos, a nuestro territorio y a nuestro país. En estos últimos días hemos tenido la noticia que el número tres en el protocolo, después del Rey y del presidente, hemos colocado a Meritxell Batet, una separatista acreditada, sinceramente la mayoría de españoles no nos merecemos esto. De igual modo en Cartagena, los últimos 4 años no se pactó un gobierno para la ciudad, solamente se repartieron los años de poder como si fuesen cromos, dos para MC y otros dos para el PSOE. Ni si quiera se molestaron en disimular y hacer un programa de gobierno, aunque fuera en papel mojado, y hemos perdido mucho tiempo. Cartagena merece políticos que no busquen el poder a cualquier precio, sino personas que estemos preocupadas por el desarrollo y el progreso de las personas que viven en este municipio con miras a un mayor plazo de los cuatro que obliga la legislatura.

¿Cómo dará impulso a la ciudad?

La ciudad está pidiendo a gritos que se apruebe un Plan General de Ordenación Urbana. Es el plan que propiciará el crecimiento y desarrollo de Cartagena y sus barrios y diputaciones. Actualmente se están poniendo parches y no se están tomando soluciones definitivas que nos permitan saber hacia dónde vamos urbanísticamente. Por ciertos avatares que no merece la pena describir, Cartagena está funcionando con un plan urbanístico de 1987, por tanto, muy obsoleto. VOX quiere apoyar al equipo técnico municipal, equipo sobradamente cualificado, en el desarrollo de un nuevo plan que responda a la actual y futura Cartagena principalmente en las líneas turística, comercial, movilidad, crecimiento e industrial.

¿Tiene algún otro proyecto vital?

Un segundo proyecto esencial para Cartagena es un plan integral de turismo, que incorpore todas las instituciones, tanto locales como regionales para dar todo el potencial que tiene la comarca de Cartagena, que integre el patrimonio de la Ciudad junto el turismo de sol y playa, que tantas veces se ha denigrado desde las instituciones. Este plan debe considerar los focos de interés, y en el caso de La Manga, esta integración se tiene que hacer junto con el Ayuntamiento de San Javier, fuera de los juegos políticos y buscando el interés del ciudadano.