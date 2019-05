Los vecinos de las pedanías de Moratalla tampoco votarán el 26M

Están decididos y nadie los va a parar. Al igual que hicieron en los pasados comicios generales del 28 de abril, los habitantes de las pedanías de Benizar, Otos, Mazuza y Casa Requena, se vuelven a plantar y no votarán el próximo domingo, que se celebran elecciones municipales, regionales y europeas.

Los vecinos han decidido en Asamblea no votar hasta que les garanticen que se solucionarán los problemas que tienen tanto con la carretera como con los servicios sanitarios y sociales mínimos que reclaman. La presidente de la Asociación de Vecinos, Ana Moreno, explica que «hemos decidido que hasta que no nos den solución no votaremos, queremos que se nos garanticen unos servicios mínimos y una carretera digna para llegar hasta nuestras pedanías».

Moreno también ha puesto de manifiesto que se han realizado algunos mítines en las pedanías y que apenas ha ido la gente. Sobre las visitas políticas remarcaba que «nos han dado su apoyo algunos responsables políticos que están en la oposición, pero que estén en el gobierno no han pasado por aquí. Sobre el resultado del próximo 26 de mayo espera que «quien gane cuando forme gobierno esté dispuesto a escuchar las necesidades mínimas y urgentes que tenemos en nuestros pueblos».

La zona tiene una población de 1.270 personas, y están llamadas a las urnas 868. En diferentes ocasiones, los vecinos de estas pedanías han tenido que salir a la calle a protestar por unos servicios mínimos cortando la carretera, en la puerta de la Consejería de Educación, Sanidad o en la Asamblea Regional.

En el mitin de Pedro Sánchez

Un grupo de habitantes de las pedanías se desplazaron el pasado sábado hasta Calasparra para intentar hablar con el presidente del Gobierno aunque no consiguieron dirigirse a Pedro Sánchez, el candidato a la presidencia de la Región por el PSOE, Diego Conesa, puso de manifiesto durante su intervención la necesidad de la «cohesión del territorio» y del arreglo y mejora de servicios en los núcleos diseminados de la Región, así como planes para luchar contra la despoblación.

El secretario de los socialistas murcianos ha presentado algunas medidas acercando los servicios básicos esenciales a las pedanías y pequeños municipios, la financiación al cien por cien por parte del Gobierno regional de la escuela de 0 a 3 años para impulsar la natalidad, y que los jóvenes que han nacido en estos municipios y pedanías se puedan afincar en ellos, así como políticas públicas de vivienda.