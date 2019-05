Para los socialistas de Cehegín "Rocamora representa el único proyecto de futuro"

Rocamora presentó un proyecto "serio y honesto, con el aval de la buena gestión realizada durante estos cuatro años, a pesar de las graves dificultades con las que ha tenido que lidiar el Equipo de Gobierno Socialista durante esta legislatura"

Ayer tenía lugar el debate electoral entre los cuatro candidatos a la alcaldía de Cehegín: José Rafael Rocamora, por el PSOE de Cehegín, Alicia del Amor, por el Partido Popular, Jerónimo Moya, por Ciudadanos y Cristóbal Pintor, por Unidas Podemos. El evento, que contó con numeroso público, se realizó en la Casa de la Cultura de Cehegín y según los socialistas, tuvo un claro ganador: José Rafael Rocamora, que demostró el mayor liderazgo, solvencia y honestidad.

Para el PSOE de Cehegín, José Rafael Rocamora demostró que el único partido "con los pies en la tierra, el único partido solvente y que de verdad conoce cuáles son los problemas de Cehegín y la manera de afrontarlos, es el Partido Socialista. Esto frente al resto de candidatos, que no hicieron y no están haciendo durante esta campaña electoral otra cosa que no sea vender humo y propuestas irrealizables".

Así, José Rafael Rocamora presentó un proyecto "serio y honesto, con el aval de la buena gestión realizada durante estos cuatro años, a pesar de las graves dificultades con las que ha tenido que lidiar el Equipo de Gobierno Socialista durante esta legislatura".

Desde el PSOE de Cehegín aseguran estar convencidos de que "el único proyecto honesto y viable para Cehegín es el nuestro". Según explican, "la candidatura socialista, liderada por José Rafael, es la única preparada para construir futuro y no intentar destruirlo, que es a lo que se han dedicado el PP y especialmente Ciudadanos durante toda esta legislatura. Estamos convencidos que el mejor proyecto para Cehegín es el que representa el grupo de hombres y mujeres que forman la candidatura socialista, proyecto ya iniciado en mayo de 2015. Más allá de las siglas, la candidatura socialista es la más preparada para continuar afrontando los retos de nuestro municipio y continuar avanzando".