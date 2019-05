Cs considera "un insulto a Cartagena" la campaña que está haciendo Arroyo

La campaña electoral del Partido Popular en Cartagena es "una vergüenza y una falta de respeto a Cartagena" para Ciudadanos, que le asombra que la candidata popular, Noelia Arroyo, no haya dedicado un sólo segundo a dos de los principales problemas que tiene Cartagena, la contaminación en Santa Lucía, El Hondón, y Sierra Minera, y el pago que tendrán que hacer en los próximos cuatro o cinco años todos los cartageneros, 20,5 millones de euros en recientes sentencias condenatorias, por la política urbanística del PP hasta 2015.

"Es un insulto y está faltando al respeto a los más de 214.000 cartageneros que han sufrido y van a sufrir las consecuencias de los errores y la mala política del partido conservador; si no habla de estos temas es porque sabe que se los debemos de manera casi exclusiva al Partido Popular y si tiene que elegir entre Cartagena y proteger a su partido escondiendo durante la campaña estos asuntos escogerá siempre proteger a su partido", ha señalado el candidato de Cs, Manuel Padín.

Para Manuel Padín, "es humillante venir a Cartagena sin pedir perdón en nombre de tu partido por haber permitido a las empresas del sector de la química de fertilizantes y de la minero-metalúrgica envenenar nuestra tierra desde los años noventa, no sólo los lugares donde asentaron sus complejos industriales sino también las poblaciones por donde discurren las ramblas que llevan residuos contaminantes al Mar Menor como Los Nietos o El Algar; menospreciar la rabia que sienten los cartageneros por esa violación de nuestro patrimonio natural, esperar que lo olviden, tomarles por idiotas, tiene un precio y Cartagena lo va a cobrar".

Ciudadanos ya ha anunciado que sólo una Inversión Territorial Integrada (ITI) similar a la diseñada para el Mar Menor para Cartagena y La Unión afectadas por la contaminación, la despoblación, el desempleo, y la falta de servicios que ha generado en las poblaciones cercanas puede hacer frente de verdad al desafío de corregir el desastre, "se trata del instrumento de gestión más potente que existe a nivel autonómico, nacional y europeo que implica inversiones estratégicas cofinanciadas por varios fondos europeos y estructurales".

Por otra parte, el portavoz de Ciudadanos recuerda que "todos los partidos de la oposición hemos anunciado una revisión del estado de las cuentas del Ayuntamiento de Cartagena, porque poco o nada nos fiamos del PSOE en esta materia; pero no deja de ser irónico que la revisión anunciada por la señora Arroyo pase por la deuda millonaria generada por su partido por incumplir convenios urbanísticos cuando gobernaba 2015, una mala gestión que ha hipotecado millones de euros que deberían ir destinados a nuestros barrios y diputaciones y mejorar los servicios públicos".

Posibles acuerdos postelectorales

Por último, Ciudadanos expresa que le resultará muy difícil llegar a un acuerdo con el PP mientras no asuma su responsabilidad política de haber convertido a Cartagena en el municipio español con más metros cuadrados de suelo contaminado, y por hipotecar las inversiones públicas por sus decisiones cuando gobernaba el área de Urbanismo, ¿cómo podemos pactar o gobernar con un partido que ni siquiera ha hecho examen de conciencia y no reconoce sus graves errores del pasado? Todavía están a tiempo de ser honestos y dejar el orgullo y la soberbia a un lado, indica Manuel Padín que reconoce ser imposible llegar a un acuerdo con el PSOE de Cartagena, "antes deberían manifestar públicamente su desacuerdo con las políticas emprendidas por Pedro Sánchez y todavía no he escuchado a nadie discutir el sanchismo que ha desvirtuado los valores del PSOE y lo ha sacado del constitucionalismo, ni siquiera he podido conseguir que celebren los actos por el aniversario del Trasvase Tajo-Segura y en defensa de una infraestructura de la que viven miles de familias cartageneras, tampoco he escuchando a ningún socialista cartagenero oponerse a indultar a los líderes independentistas que puedan ser condenados, a criticar el sablazo con los impuestos, apoyar el refuerzo de la Alta Inspección Educativa o la creación de la tarjeta sanitaria única, ningún socialista ha denunciado los privilegios territoriales en España que afectan a la financiación autonómica y por tanto a la de Cartagena". "En una tierra que se siente tan orgullosa de ser española como la nuestra, y que clama por la justicia territorial autonómica y nacional no podemos llegar a un acuerdo con un PSOE de Cartagena que promueve la desigualdad, si de nosotros depende, los echaremos del Gobierno", sentencia el candidato de Cs.

Por último, Manuel Padín descarta sin condiciones cualquier pacto o acuerdo con partidos populistas, "si entran en el Gobierno o son decisivos, Cartagena está condenada a otros cuatro años de parálisis, desempleo estructural, y aislamiento".