Podemos hace parada en las vías de Murcia para mostrarse inflexibles

En una visita a las vías del tren de Murcia y al ya cerrado paso a nivel de Santiago El Mayor, los candidatos de Podemos a la Presidencia de la Comunidad y a la Alcaldía de Murcia quisieron ayer rendir un homenaje al movimiento vecinal y a la Plataforma ProSoterramiento porque «son ellos los que han conseguido que no se queden 50.000 vecinos aislados y separados por un muro. Venimos a decirles que con nosotros en el gobierno pueden tener claro que no habrá titubeos ni medias tintas. Vamos a ser muy exigentes con el Partido Socialista para que los plazos de las obras se cumplan y garantizamos ser la correa de transmisión de todo lo que va sucediendo respecto a esta obra».

El aspirante municipal Ginés Ruiz, acompañado de Óscar Urralburu, remarcó además que «seguimos sin tener un plan de desarrollo de la zona. No sabemos qué se va a hacer con la estación intermodal que distribuirá todo el transporte público en la ciudad y de ella a otros lugares de la Región y de fuera del resto de España. No sabemos qué va a pasar con todo el suelo que se libere. Los vecinos de los barrios del sur tienen que seguir siendo actores principales en la toma de decisiones que afectan al nuevo diseño de la zona. Pero también hay que hacer un llamamiento al resto de barrios, porque el soterramiento no era un problema solo de estos barrios, era un problema que afecta a toda la movilidad de la ciudad y de las pedanías». Acusa al candidato del PP, José Ballesta, de no querer soterrar, dado que «querían seguir sometiendo a los vecinos del sur a una marginación injusta y cruel. En el sur la población está asentada y no podían seguir dando pelotazos urbanísticos. Pero en el norte quedan 20.000 viviendas sin vender y los amigos del PP necesitan un capote para sacar al mercado ese parque de viviendas».

De ahí que el candidato subrayara que «no podemos dejar el diseño del urbanismo a los que han creado una red clientelar que ha dado pelotazos urbanísticos por toda la Región, no podemos dejarles tomar esa decisión, porque está en juego nuestra historia y nuestro futuro».

Por eso, Ruiz concluyó que «en las urnas vamos a elegir al equipo de gobierno que diseñe la futura Murcia y si queremos que esa Murcia sea de su vecinos, sea una ciudad amable, sostenible, saludable y asequible a todos, hay que echarlos de la Glorieta. El futuro alcalde de Murcia no puede ser una persona que ponga los intereses de la ciudad en manos de intereses privados. El municipio es nuestro y nosotros somos los que tenemos el poder de disfrutarlo y vivirlo con justicia, equidad y respeto».