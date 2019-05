Lorena Lorca: "Quiero poner la primera piedra de Podemos en el municipio"

Lorena Lorca, la avanzadilla de Podemos en Torre Pacheco, llega desde Cartagena como educadora hija y nieta de trabajadores de Bazán, hoy Navantia, y es candidata a la Alcaldía de un municipio eminentemente agrícola con un tercio de su población inmigrante magrebí y sudamericana sin derecho a voto el 26 de mayo. No reside allí, pero dio un paso al frente cuando se pidieron voluntarios desde el partido para tener presencia en el municipio y también ocupa el número 9 de las listas a la Asamblea Regional.

Es consciente de que al ser la primera vez que se presentan van «muy justos» incluso para que salga solo ella: «En 6 meses no se pueden hacer milagros y una fuerza divina no va a venir tampoco».

La gente de la comarca le ha ido pasando teléfonos, ha ido contactando con las asociaciones locales y confeccionando una lista «superdiversa» desde septiembre pasado hasta incluir en los primeros puestos a sindicalistas, inmigrantes, estudiantes o activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, todos pachequeros, aunque los puestos de cola hasta el 24 no son de allí.

Dice saber que las cosas importantes se consiguen a base de esfuerzo y trabajo, como le inculcaron siempre en una familia obrera, y ha hecho campaña con folletos por los mercadillos y en pequeños actos en asociaciones y en las plazas públicas.

«A la gente le sorprendía que fuera tan joven y me veían con ganas, pero les da más confianza que seas de allí y trabajes allí, por eso Paco (Martínez, de IU-V) juega con ventaja» en un pueblo en que las sucesivas legislaturas de Daniel García Madrid, del PP, dejaron en su opinión «un pufo considerable, una deuda grande». Hubo negociaciones que no fructificaron para ir en coalición con IU-V, como en las generales, pero su edil lleva tres legislaturas consecutivas y se presenta para una cuarta, lo que era un obstáculo para Podemos, que limita sus mandatos por persona a dos.

Además, le ofrecían ir de número 3, lo que no le pareció justo, con lo que puede que no salga ni ella ni Paco, «riesgo que hay que correr, que pase factura que haya una papeleta de Podemos», dice.

En su decisión no ha mirado por ella, según sus palabras, sino por el partido, por eso le fastidiaría tanto no salir elegida, porque una cosa tiene muy clara: no viene para quedarse allí, pero sí «a poner la primera piedra, a crear una estructura de Podemos que dé paso a un candidato local para las próximas municipales».

«'Vas a estar 4 años muy jodida', me dice la gente. Me van a salir muchas canas, la política da más disgustos que otra cosa, aunque el día de mañana me encantaría presentarme por Cartagena», señala quien ha trabajado desde los 15 años en oenegés como Cruz Roja, Cepaim y SOS Refugiados, el sindicato CC OO o una fundación de terapias asistidas con caballos para autistas y discapacitados.

Conoce también la realidad de los campos de refugiados saharahuis en el desierto argelino y la de sirios y afganos en Grecia, adonde quiere volver este verano: «No soy de vacaciones en hotel con pulserita de todo incluido», dice la actual trabajadora en Cáritas, que se vino «entera», porque gestiona «muy bien las emociones». Su mirada se enfoca al colectivo inmigrante y al de personas en riesgo o situación de exclusión social, así como a la prevención del tabaquismo, el alcohol y otras drogas en niños y adolescentes. Con este bagaje se presenta en un pueblo de sucesivas mayorías absolutas del PP donde Vox fue el partido más votado en las pasadas generales, con uno de cada cuatro votantes, en su opinión por los mensajes simplistas y los bulos sobre la inmigración que difunde por las redes sociales el partido de Santiago Abascal.

En cartera lleva evitar vertidos al Mar Menor procedentes de la agricultura, base de la economía local que sustenta la mano de obra inmigrante, ayudas al alquiler para jóvenes, la gestión pública del suministro de agua, revisar los colegios por si tienen amianto, crear una concejalía de Feminismos e Igualdad y rebajar la deuda. Respecto a los inmigrantes, alaba el trabajo que con ellos hacen CC OO o Cepaim y propone colaborar desde el ayuntamiento con estas organizaciones, porque son las que trabajan de cerca los problemas del colectivo.