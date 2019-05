El PP de Caravaca subraya su compromiso con el desarrollo del mundo rural

Los populares han presentado su proyecto en Los Royos, Benablón, La Encarnación, los Prados y Singla, y durante los próximos días visitarán el resto de pedanías

El PP subraya su compromiso con el desarrollo del mundo rural y con afrontar los retos de futuro de las pedanías de Caravaca, estando en el centro del proyecto de gobierno para los próximos cuatro años.

En los diferentes actos que se vienen celebrando en las pedanías, el candidato popular José Francisco García ha pedido a los vecinos su confianza y respaldo en las urnas. "Nuestras pedanías deben ser lugares de oportunidades y esto no es posible con un gobierno socialista que las considera un lastre y las castiga", ha argumentado.

"En las próximas elecciones no podemos dejar pasar la oportunidad de cambiar las cosas, de retomar el rumbo. Por eso me gustaría que acudiéramos unidos a los colegios electorales en torno a la candidatura del PP. Estamos a tiempo de decir alto y claro: no a la dejadez y sí al futuro y al bienestar de todos los vecinos.

"No me gusta la política que al final crea vecinos de primera y de segunda categoría en función de donde vivan. Queremos igualdad de oportunidades, porque todos pagamos impuestos y todos tenemos los mismos derechos", ha añadido.

El candidato popular ha añadido que "tenemos que apostar por gobiernos que sepan apreciar el valor de los pueblos. Hay que atajar el grave problema de la despoblación rural que azota a toda España. Después de una legislatura de paralización, urge un cambio de color en nuestro ayuntamiento que nos permita afrontar los nuevos retos a los que se enfrentan nuestras pedanías".

Propuestas para pedanías

El PP considera prioritario el desarrollo económico y social del mundo rural y esto queda de manifiesto en el programa de gobierno con el que se presenta a estas elecciones, que recoge medidas concretas como un plan de caminos rurales que mejore la conexiones, una reducción del IBI rústico, bajada del IBI urbano para primera vivienda y otras actuaciones para combatir la despoblación y potenciar el empleo. "Es fundamental la eliminación de trabas y la búsqueda de incentivos para que los negocios y empresas puedan quedarse aquí", ha explicado José Francisco García.

Mejorar la seguridad ciudadana y de las zonas industriales es otra prioridad. "Por eso, retomaremos con carácter inmediato la presencia permanente de Policía Local que ya tenían las pedanías, reforzada con la instalación de cámaras de vigilancia. Reivindicaremos más efectivos para el cuartel de la Guardia Civil en pedanías con sede en Archivel. No se puede tolerar la pasividad actual del Ayuntamiento ante las sucesivas oleadas de robos que vienen sufriendo los vecinos, los ganaderos, los agricultores y las empresas del polígono industrial", ha manifestado el candidato popular.

El PP también apuesta por una Caravaca conectada, con la creación de una nueva línea de transporte público que una las pedanías y los barrios más alejados con el casco urbano.

Elección democrática de Alcaldes Pedáneos

"Los vecinos de pedanías no se van a sentir solos si encabezo el gobierno municipal. Estaré siempre ahí y además lo haré apoyado por un equipo de pedáneos que ya hemos dado a conocer y que son el reflejo de espíritu de trabajo y superación de la España de los pueblos, con la que me identifico y me siento orgulloso" ha declarado García.

El candidato ha reiterado su compromiso con la elección democrática de los alcaldes pedáneos, "medida que el PSOE se ha negado a llevar a cabo a pesar de ser un acuerdo de pleno aprobado al inicio de la legislatura y a pesar de que ellos mismos lo llevaban en su anterior programa electoral".

García ha finalizado recordando que el PP siempre ha estado con las pedanías, con su desarrollo y con las necesidades de su vecinos, dotándolas de servicios sanitarios, educativos y de comunicaciones que han contribuido a al desarrollo y a mejorar la calidad de vida. También se encargaron de cuidar su historia e identidad, con restauraciones de su patrimonio histórico y natural y la recuperación de los yacimientos arqueológicos de relevancia internacional."

"El arreglo de caminos rurales, el asfaltado de calles, las mejoras en la red de agua potable y alcantarillados, los ajardinamiento de zonas públicas, la variante de Barranda, la modernización de regadíos, la construcción y modernización de los consultorios médicos, las mejoras en colegios, excavaciones y puesta en valor de yacimientos arqueológicos, rehabilitación de iglesias, la construcción del instituto Oróspeda de Archivel o el Museo de la Música Étnica de Barranda fueron avances que experimentaron las pedanías durante los años de gobiernos populares y que contrastan con la realidad actual", ha recordado José Francisco García.