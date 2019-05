El PP de Caravaca presenta un programa «participativo y basado en la política útil»

En el marco de la plaza del Museo de la Soledad, en pleno casco histórico de Caravaca, el Partido Popular ha presentado el programa electoral con el que concurre a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo

En el marco de la plaza del Museo de la Soledad, en pleno casco histórico de Caravaca, el Partido Popular ha presentado el programa electoral con el que concurre a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. "El Partido Popular presenta un programa realista y trabajado. Hemos resumido en 17 áreas de trabajo los proyectos que pensamos necesita el municipio y que en gran parte son aportaciones de los propios vecinos. El objetivo no es otro que mirar al futuro y aprovechar cada oportunidad", ha explicado el candidato popular José Francisco García.

El consejero de Presidencia de la Comunidad, Pedro Rivera, quien ha participado en el acto, ha manifestado que "se trata de un programa que comparte con el regional que es muy participativo, porque han recorrido todo el término municipal de Caravaca escuchando a los vecinos". Mientras que a nivel regional el programa quiere consolidar lo conseguido por el Gobierno de Fernando López Miras y seguir haciendo de Murcia la región que más crece económicamente de España, "a nivel local es lo contrario y aquí intenta sacar a Caravaca de ese letargo en el que ha vivido en los últimos cuatro años", ha declarado Rivera.

El candidato a la Alcaldía ha manifestado que "el programa es el reflejo escrito de la Caravaca que queremos. Para poder articular y resumir nuestro proyecto de gobierno ha sido fundamental el trabajo de los últimos meses, visitando cada barrio, cada pedanía, para escuchar las aportaciones de los vecinos con la campaña de participación ciudadana. También enriquecen nuestro programa las conclusiones extraídas de las reuniones con representantes de los colectivos sociales y económicos y la experiencia acumulada tras cuatro años de oposición constructiva".

"Caravaca merece más"

El Partido Popular subraya la necesidad de que Caravaca no pierda su vocación de cabecera de comarca y el volver a ser uno de los municipios más dinámicos de la región, donde la gente quiera vivir, donde no se marchen empresas y donde se queden las inversiones. "Caravaca merece mejores servicios públicos; más apoyo al empleo y fortaleza empresarial, unas pedanías atendidas, unas instalaciones deportivas dignas, mejores comunicaciones, más atención en áreas estratégicas para el desarrollo de la economía local como el turismo", ha argumentado García.

El programa incluye propuestas muy diversas y concretas relacionadas con cada área municipal: la oficina directa que búsqueda y gestión de subvenciones; la puesta en marcha de un plan de vivienda de protección oficial; la transformación del antiguo colegio de La Consolación en un aparcamiento público; la ampliación de polígonos industriales y del Centro de Día de Personas Mayores; un plan de modernización de instalaciones deportivas; un aula de estudio, "Non Stop" abierta 24 horas 365 días al año; la puesta en marcha de la Escuela de Hostelería, etcétera. "Un programa ambicioso pero totalmente asumible, que no quedará en papel mojado. Es nuestro compromiso", ha subrayado el candidato popular a la Alcaldía.

"El desarrollo económico y social del mundo rural es prioritario para nosotros y esto queda de manifiesto en el programa con medidas concretas para sacar del olvido de estos cuatro años a las pedanías, como un plan de caminos rurales, una reducción del IBI rústico, bajada del IBI urbano para primera vivienda y otras actuaciones para combatir la despoblación y potenciar el empleo. Es fundamental la eliminación de trabas e búsqueda de inventivos para que los negocios y empresas puedan quedarse en las pedanías, frenando su despoblación. El medio rural es un pilar en el desarrollo económico del municipio", ha añadido García.