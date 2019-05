La Fiscalía investiga al exlíder del PP de El Raal por la presunta compra de votos

Los audios del expresidente del PP en la pedanía murciana de El Raal, Ramón Andrés Abellán, conocidos el martes y que le han costado el puesto, han llevado a la Fiscalía Superior de Murcia a iniciar una investigación de oficio e incoar diligencias de investigación penal sobre la supuesta compra de votos. Desde el Ministerio Público indican que el objetivo es «investigar la realidad de los hechos denunciados y si pudiesen ser constitutivos de delito electoral o constitutivo de cualquier otro tipo de ilícito penal». Para ello, la Fiscalía comenzó ayer a citar a personas del entorno de Abellán para iniciar la toma de declaración.

La grabación en la que se escucha al expresidente del PP de El Raal hablando con el padre de un joven al que colocó en una empresa municipal de limpieza de interiores a cambio de que se empadronase en la pedanía y votara al PP ha dinamitado la campaña de los populares murcianos, quienes a las pocas horas de conocerse el audio obligaron a Ramón Andrés Abellán a dimitir de sus cargos con la intención de marcar distancias con este tipo de prácticas y mostrando su sorpresa por lo sucedido.

El escándalo por la supuesta compra de votos en la pedanía de El Raal también ha puesto en la picota al alcalde de Murcia y candidato del PP a la Alcaldía, José Ballesta, ya que Abellán figuraba en su lista como número 20. Ballesta le incluyó como un gesto de apertura a las pedanías, al igual que figura el nombre de otros cinco pedáneos como son los de Torreagüera, Cobatillas, Llano de Brujas, Corvera y Rincón de Seca. Aunque el nombre de Abellán ya fue cogiendo fuerza cuando fue elegido como compromisario para ir al congreso en el que saldría elegido Casado, siendo el más votado en la lista por Murcia con 176 votos, por delante de caras muy conocidas, lo que generó cierto desconcierto.

Según se desprende del audio, al chico se le ofreció un contrato en una empresa municipal de limpieza de interiores, pero al no empadronarse en esta pedanía como se le había pedido comenzaron las presiones. El padre habló con el hasta ayer presidente del PP de El Raal y en esta conversación se escucha a este último decir «lo he metido a trabajar por política y tiene que cumplir», a lo que añade «hay que ser responsable, no sólo en el trabajo».

Ramón Andrés afirma en la conversación que como este joven tiene a veinte más y le pone como ejemplo a otro chico al que también contrató con las mismas condiciones y «me lo cargué» porque «se fue de nosotros».

Todos los partidos políticos de la oposición municipal de Murcia han advertido de que las conversación del presidente del PP en la pedanía de El Raal coaccionando a un vecino para darle trabajo a cambio de su voto son una «practica habitual» del partido de las que no se han depurado responsabilidades. Tanto PSOE como Ciudadanos, Cambiemos Murcia y Podemos han puesto de relieve lo grave de esta situación, llegando a afirmar que «no es un caso aislado» sino un «modo de hacer política», algo que era «un secreto a voces que ya se confirmó con la dimisión del exconcejal Roque Ortiz» tras la publicación de los audios de una reunión interna del PP en la que animaba a pedáneos a recordar a las concesionarias quiénes les daban trabajo.