"Los de Izquierda Unida de Cieza hacemos más cosas con menos dinero"

El primer teniente de alcalde y aspirante a la alcaldía por IU-Verdes, Francisco Saorín, ha mantenido un desayuno informativo con la prensa para realizar un balance de los cuatro años de gestión del gobierno ciezano y apuntar algunos proyectos clave para los próximos cuatro años. En el encuentro, estuvo arropado por las dos concejalas de la formación, Cristina García-Vaso y Nerea Martínez.

Saorín subrayó que el Gobierno, del que los concejales ecosocialistas han formado parte, "ha hecho una Cieza mejor pese a las dificultades económicas con que nos encontramos, trabajando duro con transparencia, honradez y humildad". "Hemos hecho más con menos dinero, y no es un milagro, es la responsabilidad en la gestión del dinero público", puntualizó en referencia a "los abultados presupuestos de los gobiernos del PP".



El primer teniente de alcalde resumió la labor del gobierno de coalición incidiendo en que su formación tuvo claro que había que participar en el Gobierno y asumir importantes responsabilidades, desde el momento en que se supo que las izquierdas sumaban mayoría, "porque estábamos preparados para ellos y porque no tenían que darnos permiso desde Murcia, y así ha sido durante los cuatro años de legislatura".



"Nos encontramos una Cieza endeudada, abandonada, paralizada, triste y sin ilusión, hasta el punto que la primera decisión que tuve que tomar fue la de reparar el Paseo Ribereño, que presentaba un aspecto lamentable con los muros de mampostería destrozados, alguno de ellos derribado sobre la ribera y segar la maleza de los parterres que superaba el metro de altura, así como reparar 'El Muro' cuyas piedras se estaban desprendiendo", recordó Saorín; y cuatro años después "dejamos un pueblo saneado en lo económico, dinámico, alegre y con certezas de futuro, con decenas de intervenciones en todos los barrios en reparaciones de aceras, asfaltado de calles, reposición de papeleras y reparación y arreglo de los parques y jardines por un importe de más de tres millones de euros".





En lo referente a "las propuestas estrella" de su candidatura, Saorín señaló: "Hemos elaborado un programa electoral ambicioso, pero pegado a las necesidades de Cieza", y es que el alcaldable de IU-Verdes ha confesado que la experiencia de cuatro años de gobierno les ha servido para reafirmarse en que no se puede "vender humo y proponer obras faraónicas que después no son sostenibles económicamente. Nosotros no escribimos cartas a los Reyes Magos, porque sabemos los ingresos que tiene el municipio, las limitaciones que impone la Regla de Gasto, los gastos comprometidos y el margen de maniobra que tenemos".