Pablo Casado en Águilas: "Los socialistas volverán a poner el impuesto de Sucesiones y Donaciones"

El candidato del PP a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, hizo "un llamamiento al millón y medio de murcianos para formar un gobierno sólido y fuerte que defienda a la Región de Murcia". Y advirtió que los socialistas "pondrán en peligro la bajada de impuestos, las infraestructuras, el trasvase Tajo-Segura, la libertad en la educación y la sanidad porque cada vez que gobiernan hacen un boquete en los servicios públicos", dijo para añadir que "no voy a permitir que Pedro Sánchez pare la Region mientras los socialistas murcianos agachan la cabeza".

En un acto celebrado en Águilas, junto al presidente nacional, Pablo Casado y el secretario general, Teodoro García, López Miras volvió a instar a Ciudadanos a que diga con quién va a pactar tras el 26 de mayo, "es muy fácil, que digan que no van a apoyar un gobierno con el PSOE, mientras no lo hagan darán motivos a pensar que lo van a hacer y no podemos olvidar que eso será ruina, paro y quiebra para la Región de Murcia".

El candidato del PP a la presidencia de la Región de Murcia defendió su proyecto de gobierno basado en el empleo, el progreso, la libertad y el futuro, "un proyecto centrado en defender por encima de todo a la Región de Murcia y al millón y medio de murcianos". Y ha apelado a "escribir un futuro que no está escrito". "Voy a dar la cara para que no se siga marginando a la Región y no nos sigan tratando como españoles de segunda", aseguró.

Fernando López Miras recordó su compromiso con la creación de empleo, "vamos a generar 90.000 nuevas oportunidades la próxima legislatura y en menos de siete días se podrá poner en marcha una empresa". Asimismo, se refirió a las ayudas de hasta 6.000 euros para transformar el empleo temporal en indefinido y de hasta 10.000 euros para contratar a mujeres tras la maternidad, "ser madre no pueda lastrar el futuro y el desarrollo profesional de la mujer", dijo.

En la Región de oportunidades que defiende, el candidato 'popular' expuso su compromiso con la educación gratuita de 0 a 3 años, la gratuidad de los libros de texto y del transporte interurbano para jóvenes, mayores y parados.

Por su parte, el presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, dijo que "al Partido Popular le importa la Región de Murcia, por lo que vamos a seguir reivindicando que el agua llegue a todas las comunidades autónomas de España; un bien tan importante debe estar garantizado por un proyecto nacional", aseguró para mostrar también su compromiso con la llegada de la Alta Velocidad, "el AVE tiene que llegar como estaba planificado y presupuestado". Y añadió que "no podemos permitir que los socialistas intenten castigar a los murcianos", en referencia ambos asuntos.

"Si no se vota al PP volveremos a tener el impuesto de Sucesiones y Donaciones, se acabará la libertad de elegir médico y hospital, y la elección de la educación por parte de las familias" advirtió el líder nacional del PP quien también se refirió a las elecciones europeas " tenemos un problema con la PAC, con un recorte de fondos para los sectores pesquero y ganadero y vamos a pelear las políticas agrarias porque hasta el último euro tiene que llegar al campo español".

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, señaló que "esto es un triatlón en el que hemos perdido unos segundos en el tramo a nado, pero nos queda la bicicleta y nos queda correr y para eso tenemos la mejor bici, que es el PP, y los mejores corredores, que son nuestros candidatos como Fernando López Miras y Eva Reverte"

En su intervención, García Egea destacó que en las pasadas elecciones "hubo bulos sobre a quién había que votar y con ellos se ha regalado cuatro años más a Pedro Sánchez, pero serán menos porque no hay mal que cien años dure ni país que lo aguante". Para ello, "la regla que no falla es que hay que votar siempre al PP en el Ayuntamiento, al gobierno regional, hasta en la comunidad de vecinos hay que votar al que sea del PP", ya que "hay algunos que se quieren hacer pasar por nosotros porque somos buenos gestores, gente que piensa en las personas a las que servimos y por eso nos copian, pero nunca más van a engañar España,".

"Rivera, que también quiere copiar al mayor plagiador de España, dice que viene a regenerar, cuando no sabe ni organizar unas primarias, y no puede ser líder de la oposición cuando le ha dicho sí a Pedro Sánchez. Por eso, no admitimos ni una lección de Ciudadanos, que no hace ni unas primarias limpias", dijo García.

Respecto de las políticas populistas, indicó que "son los peores, mientras que el PP de toda la vida es el que ha levantado esta Región, España y Águilas".

Sobre los posibles pactos de gobierno dijo que "nosotros vamos a pactar con los murcianos y nada más que con ellos, cosa que no pueden decir otros".

Por su parte, la candidata a la alcaldía de Águilas, Eva Reverte, destacó que "desde este auditorio, que se construyó gracias al PP, quiero recordaros que tengo el mejor equipo: por eso vamos a serles útiles a los aguileños y para ello necesito contar con vosotros y vuestro apoyo el 26M". Reverte remarcó que "estamos más fuertes que nunca y quiero que saquemos músculo y que seáis los mensajeros de la fuerza del Partido Popular".