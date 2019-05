Cs rescata a Miguel Sánchez con un 'simbólico' último puesto en Caravaca

«Tras una larga y profunda reflexión, tras un tiempo meditando y consultándolo con la familia y los seres queridos, no me voy a presentar como candidato a las primarias. Doy un paso a atrás y me pongo a disposición del partido». Así anunciaba en rueda de prensa el portavoz autonómico de Ciudadanos, Miguel Sánchez, su renuncia a encabezar la lista electoral de Ciudadanos en las próximas elecciones autonómicas de mayo.

«Quiero dedicarle más tiempo a mi hija, a mi familia», añadía Miguel Sánchez, al descartar también concurrir a las primarias para ser el cabeza de cartel de Cs en la Región de las elecciones generales.

Ahora, sin embargo, ha aceptado la propuesta que sus compañeros de Cs en Caravaca de la Cruz le han hecho para sumarse a las listas de su partido en este municipio de cara a la cita electoral del 26 de mayo. Lo hace, sin embargo, en un puesto 'simbólico', ya que se quedará el último de la lista. Lo hace, según ha explicado, por cariño hacia sus compañeros en su ciudad natal, Caravaca de la Cruz.