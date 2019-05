Susana Polo: "Tengo mis metas, mis retos y mis miedos, pero puedo ayudar a cambiar las cosas"

Número 19 de la lista del PP para el Ayuntamiento de Murcia

La primera candidata con síndrome de Down en la historia de la Región quiere luchar por los derechos de las personas con discapacidad



«Siempre me ha interesado la política, aunque el único partido que me gusta es el PP», cuenta Susana Polo. «Estuve en el mitin de Pablo Casado en Murcia y me gustó». Susana es una murciana de 39 años que trabaja como administrativa en la Consejería de Fomento, ocupa el puesto número 19 de la lista del PP para la Alcaldía de Murcia y ha roto una barrera: es la primera candidata de la Región de Murcia con síndrome de Down. Pero ella busca dar un paso más: «Quiero representar como concejala a las personas con discapacidad», asegura a este diario.

«Tengo mis metas, mis retos y también mis miedos», confiesa. Su gran objetivo es sacarse la oposición que está preparando para ser ordenanza. Aunque ahora afronta con ilusión su incursión como candidata, convencida de que la política «puede cambiar las cosas» y ayudar a los demás.

«Mi familia, mis amigos y mis compañeros de trabajo me han ayudado muchísimo y están orgullosos de mí», comenta. Su madre, Marisa, que ha venido desde Churra para visitarla, admite que «tiembla» ante la idea de que pueda ser elegida edil «por la responsabilidad». Orgullosa, Marisa explica que el ejemplo de su hija ayuda a dar visibilidad a las personas con discapacidad.

Susana vive independizada desde hace una década: primero residió en Cabezo de Torres y desde hace seis años lo hace en un piso del barrio del Carmen, en Murcia, junto con sus compañeras, «mis amigas», como ella aclara. Raquel, su mediadora de Fundown, se deshace en elogios: «Es valiente y luchadora, muy echada para adelante; en la casa funciona sola, sin apenas ayuda».

Esta noche Susana vivirá un momento especial: la pegada de carteles, la primera a la que asistirá; pero antes tiene una cita más importante para ella: acudirá por la tarde al centro Fundown para dar una charla. «Les diré a mis compañeros que voten el próximo 26 de mayo para que ellos elijan, para que sepan que tienen derecho a votar».

Le espera por delante una campaña electoral, pero dice sentirse preparada. Reconoce que al principio se sentía nerviosa en sus primeras intervenciones en la radio y en la tele, «pero ya me voy acostumbrando, estoy leyendo mucho», afirma, revelando que se ha estudiado el manual de la candidatura del PP. No teme a los Plenos, «aunque dicen que son aburridos», bromea, y preguntada sobre sus referentes en política, responde: «El alcalde, José Ballesta, y el jefe de Gabinete, Miguel Ángel Pérez».

–¿Cuál sería su primera medida si fuera elegida concejal?

«Representaré a las personas con discapacidad».