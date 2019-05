266 listas se presentan en la Región de Murcia a las próximas elecciones municipales

Solo el Partido Popular y el Partido Socialista han conseguido presentarse en los 45 municipios de la Región de Murcia de cara a los comicios del 26 de mayo. Muy de cerca les siguen Ciudadanos e Izquierda Unida-Los Verdes, que en algunos ayuntamientos van acompañados de Podemos, y en otros, van por libre. La formación liderada por Pablo Iglesias se presenta solo por primera vez a las elecciones municicipales de la Región de Murcia; donde han conseguido cerrar listas en trece municipios, destacando la capital del Segura. La gran novedad política del año, Vox, se estrena en 26 localidades, promete ser la llave de Gobierno en varios de ellos y, por si fuera poco, puede dar la campanada en Torre Pacheco, donde fue el partido más votado en las elecciones generales del pasado domingo.

El municipio de Murcia es el que cuenta co más candidaturas. Además de los clásicos, los murcianos encontrarán en los colegios las papeletas de Solidaridad y Autogestión Internacionalista, PACMA, Tercera Edad en Acción y Por Un Mundo Más Justo, entre otras. En Cartagena repiten en listas, además de los tradicionales, MC de Cartagena, Partido Cantonal e Igualdad Real.

En el resto de municipios, algunos 'independientes' pondrán también la nota de color. Es el caso del Partido Libertario y Alcantarilla en Positivo, en Alcantarilla; Independientes Unidos por el Municipio Abanilla, Unidad por Alguazas, Vecinos por Bullas, Unión Independiente Blanca Avanza y Blanca lo primero, y Calasparra Viva. En Cieza, donde se presentan hasta once candidaturas, los votantes podrán encontrar al Partido Independiente por Cieza, Ciudadanos Centristas Ciezanos y Falange Auténtica. También destacan Ciudadanos Villa de Fuente Álamo, Unión Progresista por Librilla, CiudaLor (Ciudadanos de Lorca, pero no es la formación de Rivera), Agrupación Local Ilorcitana y Unión de Ciudadanos Independientes de Los Alcázares. En Mazarrón, los ciudadanos tendrán que tener cuidado de no confundir Unión Independiente de Mazarrón con el Partido Independiente por Mazarrón ni con el Partido Independiente de Camposol y Distrito. Pleamar (Plataforma Electoral Amigos del Mar Menor) se presenta en San Javier y en Santomera y Torre Pacheco aparecen Alternativa por Santomera y el Partido Independiente de Torre Pacheco –donde milita el actual alcalde–.

Pincha en la imagen para verla más grande: