El alcalde José Moreno presenta su candidatura a las municipales

Hasta seis nuevos nombres aparecen en los primeros puestos de la lista que encabeza Moreno, algunos de ellos integraron la candidatura de 2015 aunque en puestos superiores

El actual alcalde de Caravaca, José Moreno, presentaba la candidatura con la que el Partido Socialista concurrirá a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. Según explicó el propio Moreno, se trata de «grupo de personas comprometidas con al sociedad caravaqueña, y que ya está trabajando en distintas asociaciones y colectivos por el bien de Caravaca», puntualizando en este sentido que «ahora han decidido dar el paso acompañando al PSOE en este nuevo cometido».

Hasta seis nuevos nombres aparecen en los primeros puestos de la lista que encabeza Moreno, algunos de ellos integraron la candidatura de 2015 aunque en puestos superiores. La actual edil de Mujer y Asuntos Sociales ocupará el segundo puesto, y el que fuera presidente del Bando de los Caballos, José Juan López, será el número 3. José Antonio Fernández quien fuera edil en la época de Antonio García Martínez-Reina, regresa a la política activa en el puesto número siete. También entran la gerente del Hotel Central, Gloria López, así como la actriz María Reyes Aznar, Gema Robles y el actual secretario de las Juventudes Socialistas en Caravaca, Juan Carlos Castillo, que ocupará el puesto número 11 que determina la mayoría absoluta. También agradeció el trabajo de las personas que no estarán esta legislatura como Pedro Antonio Muñoz, Óscar Martínez, Antonio Donate o Ana Luisa Marcos (estos dos últimos están en la lista en puestos superiores).

Moreno recordó durante su intervención los logros conseguidos durante estos cuatro años al frente del consistorio.

El regidor estuvo acompañado de la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, quien puso de manifiesto el papel de la administración municipal explicando que «los gobiernos locales están en la gestión más próxima a la ciudadanía, en el día a día», recordando que «de los Ayuntamiento dependen los asuntos sociales, que son los que atienden las necesidades más perentorias de la ciudadanía». Sobre todas las citas electorales la responsable de Sanidad incidió en que «el PSOE tiene proyecto para ganas todas las elecciones a las que estamos convocados en los próximos meses».

En clave nacional también habló sobre el nuevo plan para evitar el desabastecimiento de los medicamentos, así como lo que se ha calificado como los 'viernes sociales'.

En el acto también estuvo presente el Secretario General de los socialistas murcianos y candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Diego Conesa, que recordó alguna de las preocupaciones del alcalde Moreno, como el abastecimiento de agua al polígono de Cavila o ciertos proyectos en infraestructuras.

Unas 250 personas acudieron a la Casa de la Cultura, entre los que se dejaron ver la diputada nacional María González, que estuvo acompañada de su padre Rafael González, así como diferentes miembros de la ejecutiva regional, y los alcaldes de Moratalla y Pliego.



Apoyo de Patxi López

Patxi López, que estuvo en Caravaca hace cuatro años, se sumó al acto mediante un vídeo en el que se disculpó por no poder estar presente en esta ocasión: «Hace cuatro años presenté a Pepe Moreno y lo vi lleno de ganas de cambio. Sé que es un pedazo de alcalde que se patea toda la ciudad, que escucha a los vecinos; lo he visto en Caravaca y en Madrid, en el Congreso de los Diputados y en los ministerios para pedir y reivindicar cosas para su ciudad», destacó Patxi López en la proyección del vídeo. Añadió que «necesitamos que Pepe siga siendo alcalde; ahora ya no es una promesa, se trata de una persona que es una referencia de ese socialismo. Creo que tenéis el mejor alcalde 'rockero' de toda España y espero seguir disfrutando de su amistad y de su compañía por mucho tiempo».