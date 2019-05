Cambiemos Murcia pactaría hasta con C's para que no mande el PP

Cambiemos Murcia (CM) no descartará nada a la hora de posibles pactos, incluido con Ciudadanos, para poder evitar un gobierno del PP en el Ayuntamiento de Murcia, de manera que apurarán "todos los medios" para conseguirlo.

Así lo han trasladado este viernes en rueda de prensa los tres concejales electos de la plataforma ciudadana, Nacho Tornel, Margarita Guerrero y Sergio Ramos, junto con Rosa Crespo, donde han aprovechado para presentar las diez medidas que la formación considera urgentes para aplicar en los primeros meses de gobierno del Ayuntamiento y que son condición irrenunciable para poder pactar.

En este sentido, Sergio Ramos ha dejado claro que no apoyarán a ningún partido en el Consistorio si no aceptan estas propuestas, que pasan por una auditoría de los servicios municipales, un plan de atención prioritaria a las familias empobrecidas y un plan urgente de empleo, entre otras cuestiones.

El texto, han avanzado, será compartido con otras formaciones y con la ciudadanía, de manera que será el punto de partida para plantear posibles apoyos de gobierno.

En este sentido, Ramos ha insistido en que uno de los objetivos es que "no gobierne el PP" y lo que se pretende es "cerrar la puerta a cualquier gobierno del PP, porque es síntoma de corrupción".

Tras advertir que se siente distante con este partido, ha aclarado que con el resto no ha podido hablar aún pero que con Ahora Murcia, liderada por Alicia Morales, están más cercanos. Sobre Ciudadanos, ha explicado que es una cuestión que "aún no se ha tratado, ya que no hay oferta aún".

"Rechazamos las políticas de derechas, no nos vale cambiar al alcalde y los concejales, sino también las políticas", ha manifestado Ramos, quien asegura que CM no se cierra a nada, "porque no tenemos fetichismo con las siglas".

Previamente a hacer negociaciones, advirtiendo que no se llegará a un pacto de "última hora a espaldas de la ciudadanía", ha presentado sus compromisos y ha precisado que "no apoyaremos a nadie si no aceptan estas propuestas".

Por su parte, Tornel ha exigido que "todos los 'Sánchez Carrillos' no sigan manejando dinero público" y su opción "no es acomodarnos a resultados electorales". Consciente de que un tripartido es una fórmula "complicada", sostiene que "no quedan muchas más fórmulas".

Los compromisos de CM pasan por una auditoría de los servicios municipales, así como conocer el estado de las cuentas y de las contrataciones, publicar en la web municipal todos los contratos del Consistorio y revisar los criterios para establecer las licitaciones de los servicios desempeñados por empresas externas.

También demandan revisar el PGOU y el reglamento de participación ciudadana. Otra de las propuestas pasa por un plan de atención prioritaria a las familias empobrecidas, asegurar el abastecimiento de los suministros básicos a todas las familias e impedir los cortes de los mismos.

Soluciones habitacionales, haciendo frente a los desahucios que se produzcan en el municipio y crear un plan de atención social extenso que incluya asegurar la apertura permanente de los comedores escolares para las familias que lo requieran son otro de los compromisos.

Por último, piden un plan urgente de empleo, destinar el máximo de recursos municipales a la contratación directa de pasados, preferentemente de larga duración y asegurar las condiciones dignas para todos los contratados directa o indirectamente por el Consistorio a través de la aplicación de cláusulas sociales en los pliegos de contratación. Finalmente, exigen revocar la prórroga del contrato de servicio de Ayuda a Domicilio.

Ahora Murcia ha afirmado este viernes que dicha formación no es la designada "para empezar posibles negociaciones de partido de cara a la elección del alcalde", ya que, ha justificado, antes que ellos tanto el PSOE como Ciudadanos "deben acordar entre sí una posición y una vez alcanzado el acuerdo, contactar con las demás fuerzas políticas".

"Hasta ahora, ningún representante de ningún partido se ha puesto en contacto con nosotros y lo queremos decir públicamente", ha destacado la candidata a la Alcaldía de Murcia, Alicia Morales, quien ha resaltado que "tras 20 años de mayoría absoluta en la Región y el municipio, es evidente el hundimiento del PP".

Entiende que acuerdos puntuales como el de investidura "pueden ser posibles", pero durante la legislatura "nos encontrarán en la oposición para debatir cada propuesta, una por una, de forma que podamos poner encima de la mesa solamente nuestro compromiso con políticas justas y de progreso, porque el pacto es con la ciudadanía".

De manera que su posición frente a las negociaciones es de "diálogo y apertura", estando dispuestos a "escuchar todas las voces".

A su juicio, el electorado "ha castigado los numerosos casos de corrupción que han involucrado a representantes institucionales y del PP, la falta de transparencia interna y en la gestión pública y, sobre todo, las medidas de recorte en contra de la mayoría y de los derechos de la ciudadanía".

Sobre la lectura que hace del PSOE, cree que su electorado "ha tocado suelo" y que esta legislatura "dejará al descubierto la falta de convencimiento de los miembros del partido en su propio proyecto electoral".

Por lo que concierne a Ciudadanos, reconoce que "ha cosechado un muy buen resultado" pero "ahora queremos ver si todas las medidas de renovación democrática y la batalla al PP eran solo promesas o pose electoralista".

En el caso de Cambiemos Murcia e IU, se pregunta si "ha sido el camuflaje de las siglas o la confusión creada en el electorado el valor diferenciador" en los resultados obtenidos.

Morales ha apuntado que no tiene prisa por "ocupar sillones", pero "sí mucha urgencia por mejorar la vida de la gente". Ahora Murcia "es un proyecto de largo recorrido, un proyecto cuyo objetivo no es servir de muleta a nadie, sino ganar, gobernar y recuperar el Ayuntamiento para devolverlo a su gente, y ese camino está aún por recorrer", defiende.

Así, aboga por "romper las redes clientelares en los barrios y las pedanías, con el apoyo de las asociaciones de vecinos, organizaciones sociales y la sociedad civil organizada, y hacerlo a través de las juntas de distrito y vecinales, para que Murcia se convierta en una ciudad del siglo XXI, una ciudad amable, abierta y justa".

En este sentido, ha recordado los compromisos previos que tienen y que se recogen en su programa. Entre estos, destaca "poner todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos de primera vivienda y garantizar una alternativa habitacional, incluyendo la cancelación de relaciones con entidades financieras que efectúen desahucios de primera vivienda a deudores de buena fe".

Además de "garantizar los suministros básicos (luz y agua) a familias en situaciones vulnerables, negociando con las compañías suministradoras la cancelación de los cortes de suministro; y elaborar, junto con las organizaciones sociales, un plan de choque contra la pobreza y la exclusión en el municipio de Murcia".

Así como "poner en marcha un programa municipal de empleo dirigido a jóvenes, parados de larga duración y otros colectivos con dificultades de accesos al mercado laboral, buscando el reciclaje profesional; paralizar cualquier proceso de privatización de servicios públicos, la externalización de servicios municipales a grandes empresas y la venta de patrimonio público; y realizar una auditoria externa de las cuentas del Ayuntamiento de los últimos cuatro años".

"Auditar los grandes contratos de servicios públicos suscritos por el Ayuntamiento y, en su caso, establecer sanciones o revertir aquellos contratos que no garanticen la calidad del servicio y/o menoscaben los derechos laborales de los trabajadores de las empresas adjudicatarias", también se recogen en su programa, que incluye "la eliminación de cargos de confianza y limitar el personal de libre designación, equiparando sus retribuciones con las de los funcionarios municipales".

Finalmente, aboga por "minimizar la adjudicación directa y sin publicidad para contratos de obras superiores a 15.000 euros u otros contratos superiores a 3.000 euros y publicar en la página web del Ayuntamiento toda la información relativa a contratación pública, acceso a puestos de trabajo y cargos de libre disposición, sueldos y otras retribuciones de todos los miembros de la corporación, cargos de libre designación y personal externo contratado; e iniciar el procedimiento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana".

La condición adicional para el apoyo a alcaldables es "no prestar ningún apoyo a los partidos políticos que mantengan en puestos de representación institucional a personas imputadas".