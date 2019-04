Podemos votará al alcaldable del PSOE en Cieza pero no entraría a gobernar

Cieza Puede, la marca blanca con la que Podemos se presentó en Cieza a las pasadas elecciones municipales consiguiendo dos ediles, podría votar favorablemente la investidura de Pascual Lucas, del PSOE, como alcalde del municipio, aunque no entraría a formar parte del equipo de Gobierno «para cumplir con la orden que Pablo Iglesias ha dado a los círculos de Podemos de toda España».

Lucas tendrá ahora que convencer a los que también se presumían como sus futuros socios, los tres ediles que Izquierda Unida consiguió en las urnas. De lo contrario, el alcaldable socialista lo tendrá muy difícil para conformar un gobierno estable en el municipio, ya que el PSOE solo ha conseguido 6 concejales de los 21 que componen la corporación ciezana.

IU de Cieza no tiene previsto celebrar una asamblea hasta la próxima semana, «por lo que, hasta que nuestros afiliados no hablen y voten, no nos sentaremos con nadie para hablar de nada», confirmaron a esta redacción fuentes del partido en Cieza.

A primera vista y según ha podido saber esta redacción, la intención de IU sería también votar afirmativamente la candidatura del PSOE, pero mantenerse al margen de un futuro gobierno local y evitar de esa manera un nuevo descalabro similar al que sufrió en las elecciones de 2003, que consiguió un solo edil tras formar parte del gobierno de coalición con los socialistas.