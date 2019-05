Ronda de contactos entre los partidos con representación en Alcantarilla

Los dirigentes de las cinco formaciones con representación municipal en Alcantarilla (PP, 8; PSOE, 5; C´s, 4; Cambiemos Alcantarilla, 2; Ganar Alcantarilla, 2) han iniciado ya la ronda de contactos de cara a la sesión de investidura del próximo 13 de junio, en el que el municipio contará con un nuevo alcalde. Parte como favorito Joaquín Buendía, el candidato del PP, que, pese a la pérdida de votos y concejales, resultó la formación más votada. Su renovada lista electoral, en la que no hay ni un solo concejal de los últimos 20 años, y una campaña electoral que devolvió la ilusión a una militancia desencantada, no fueron suficientes para contrarrestar los devastadores efectos que los cuatro últimos años de ´lazarismo´ han provocado en el electorado. La pérdida de la mayoría absoluta deja al PP en manos de Ciudadanos, por lo que ambos líderes, Joaquín Buendía y Francisco Álvarez, se verán esta semana para tratar de alcanzar un acuerdo de investidura.

En caso de no ser así, una puerta se abriría en la margen izquierda de la calle Mayor; allí se encuentra la Casa del Pueblo, sede del PSOE, cuya candidatura y campaña electoral no tuvo nada que envidiar a la del PP. Aun así, el retroceso de un concejal no ha dejado contento a Gabriel Esturillo, quien también ha iniciado ya conversaciones para alcanzar un acuerdo de investidura con las nuevas marcas de IU y Podemos: «Voy a convocar una asamblea extraordinaria para que los militantes aprueben mi propuesta de alcanzar un acuerdo; la izquierda suma 9 concejales por los 8 del PP. Eso sí, no vamos a ofrecer un cheque en blanco a nadie».

La respuesta del líder de Podemos, Arcadio Martínez, también deja entrever una posición de fuerza: «No vamos a cambiar votos por sillones», pero antes de marcharse deja un señuelo para quien lo quiera seguir: «No permitiríamos que el PP siguiera gobernando en Alcantarilla».

Entonces, todas las miradas se vuelven, una vez más, a Francisco Álvarez, candidato de Ciudadanos, quien ha ratificado su postura en declaraciones a Carmen Manzanera, de Radio Sintonía: «Vamos a votar a nuestro propio candidato y dejar que gobierne la lista más votada. Queremos que los ciudadanos tengan la tranquilidad de que el municipio va a ser gobernable».